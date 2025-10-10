Rozbierają willę milionera, by postawić bloki. Ryżowa 72 w Warszawie

Nowe życie domu podcieniowego na Żuławach. Odbudowa budynku z historią Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Na historycznych zdjęciach można go spostrzec już w latach 80. Później jeszcze urósł. W tamtych czasach były to obrzeża miasta, a więc cisza, spokój, prywatność. Użytkownicy serwisu X ustalili tożsamość dawnego właściciela dzięki zdjęciu w gazecie, na którym widać charakterystyczny fragment ściany. Jeśli wierzyć tym ustaleniom, mieszkała tu kiedyś rodzina Praśniewskich, której głową był Leonard Praśniewski – w roku 1990 wg „Wprost” czwarty najbogatszy człowiek w Polsce.

Był właścicielem firmy INTER-KIM oraz prywatnego banku Leonard w Zielonce. Przez lata miał też powiązania z wieloma innymi biznesami. W 2005 r. „Wprost” donosiło: „można go spotkać na salonach” oraz „zasiada w pięcioosobowej radzie Semper Polonii”, założonej pod patronatem Aleksandra Kwaśniewskiego fundacji służącej wspieraniu środowisk polonijnych za granicą. Później jego nazwisko zaczęło znikać z mediów.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Dziś okazała, trzykondygnacyjna willa w stylu amerykańskim przy Ryżowej 72 od lat jest ruiną. Pozostaje zagadką, dlaczego spotkał ją taki los. W mediach społecznościowych okoliczni mieszkańcy wspominają ciekawość, z jaką zerkali kiedyś na zasłaniające dom drzewa, potężną bramę i kamery monitoringu. Dzisiaj może tu wejść każdy. Budynek znika kawałek po kawałku.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator

Obecnie właścicielem działki z opuszczoną willą jest DWE Group. Deweloper w 2023 r. złożył wniosek o pozwolenie na rozbiórkę budynku oraz wniosek o pozwolenie na budowę budynku wielorodzinnego z usługami w parterze. Oba dokumenty uzyskał w 2024 r. W połowie 2025 r. ruszyły prace rozbiórkowe.

To będzie kolejne z wielu powstających w tej okolicy nowych osiedli – Ursus zmienia się szybko. Inwestor zapowiada 5-piętrowe bloki, a w nich (w pierwszym etapie) 59 mieszkań o powierzchni od 43 do 113 m kw. W planach jest wszystko od kawalerek po lokale pięciopokojowe, a także garaż podziemny i lokale usługowe. Komunikacyjnie bez samochodu na razie raczej się nie obejdzie (w pobliżu jest tylko przystanek autobusowy, a dalej stacja kolejowa Opacz), ale jeśli miasto zrealizuje swoje ambitne plany, kilkaset metrów od osiedla powstanie do 2050 r. stacja 5. linii metra. Deweloper zapewnia, że w okolicy niczego mieszkańcom nie zabraknie.

Ryżowa 72 to wygodne miejsce do życia. W zasięgu 15 minut znajdziesz wszystko, co jest ważne na co dzień. Przedszkola, szkoły, przychodnia, siłownia, sklepy czy kawiarnia. W pobliżu znajduje się CH Skorosze i Factory Ursus

i Autor: DWE Group/ Materiały prasowe

– podaje strona dewelopera.

Na ten moment inwestor nie podaje ani daty rozpoczęcia, ani zakończenia budowy. Jedno jest pewne – za kilka lat nie zobaczymy już tu ruin willi. Dom milionera zniknie, jak zniknęły powszechne tu kiedyś zakłady przemysłowe. Ursus zabudowuje się dziś szybko i gęsto mieszkaniówką, bo leży stosunkowo blisko centrum, więc jest łakomym kąskiem dla deweloperów (oraz ich klientów). Kto chce się pożegnać z tym kawałkiem historii dzielnicy, niech lepiej nie zwleka.

