Ile jest zamków w Polsce? W jakim województwie jest ich najwięcej?

W Polsce znajdują się aż 402 zamki. Jeżeli o ich rozmieszczenie chodzi, przoduje zachód kraju. Najwięcej z nich przypada oczywiście na województwo dolnośląskie, na terenie którego stoi ich 93, czyli niemal 1/4 wszystkich. Najmniej - jedynie 4 - znajduje się na Podlasiu.

Liczba zamków w województwach:

Województwo Zamki Dolnośląskie 93 Śląskie 32 Małopolskie 31 Warmińsko-Mazurskie 28 Opolskie 26 Kujawsko-pomorskie 24 Zachodniopomorskie 23 Wielkopolskie 22 Lubuskie 22 Łódzkie 19 Podkarpackie 19 Świętokrzyskie 19 Mazowieckie 14 Lubelskie 13 Pomorskie 13 Podlaskie 4

10 najpiękniejszych zamków w Polsce. Który jest najpiękniejszy w kraju?

Gdyby dotrwał w całości do dziś, jednym z najpiękniejszych mógłby być dziś Zamek Krzyżtopór, w którym oryginalnie zamontowano podobno szklane sufity-akwaria z egzotycznymi rybami. Niestety, do dziś zachowały się jedynie mury twierdzy. Świetnie zachował się za to Zamek w Mosznej - do dziś możemy podziwiać jego bajkowych 99 wieżyczek i zwiedzić część z jego 365 pokojów. Które zamki są zatem w Polsce najpiękniejsze? W galerii zebraliśmy 10 naszym zdaniem najpiękniejszych, ułożonych od ostatniego miejsca do pierwszego.

Które zamki w Polsce są największe?

Największy w Polsce jest Zamek krzyżacki w Malborku. Wpisany na listę UNESCO, jest jednocześnie największą pochodzącą ze średniowiecza budowlą tego typu w Europie. Drugim co do wielkości w Polsce jest Zamek Królewski na Wawelu w Krakowie. Trzecim zaś - Zamek Książ w Wałbrzychu. Co istotne, wszystkie trzy obiekty można zwiedzać i wszystkie znacznie różnią się między sobą zarówno pierwotnym przeznaczeniem, jak i wystrojem i charakterem.

Trzeba jednak zaznaczyć, że czołówka największych zamków jest umowna, a ich rozmiary to w dużej mierze przypuszczenia - część zamków to dziś jedynie ruiny i trudno określić ich rozmiary; na chwilę obecną nie opublikowano badań z dokładnymi pomiarami wszystkich zamków w Polsce.

Źródło: Raport o stanie zachowania zabytków nieruchomych w Polsce. Zabytki wpisane do rejestru zabytków, NID.pl (dostęp z dn. 21.03.2024)