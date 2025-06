The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zielona Italia w Warszawie. Płot, rów, płot, mur i dopiero bloki

Ile fizycznych barier trzeba umieścić między mieszkańcami a obcymi, żeby mieszkańcy mogli poczuć się bezpiecznie? Idąc ulicą – o ironio – Obywatelską w Warszawie, można zobaczyć prawdziwą twierdzę: przechodnia oddziela od bloku podwójne metalowe ogrodzenie, rów melioracyjny i kamienny mur. To budynek o urokliwej nazwie „Piemont”, wybudowany w 2012 r. jako część osiedla Zielona Italia we Włochach. To inwestycja Marvipolu, złożona łącznie z ponad 800 mieszkań w 7 budynkach.

Zielona Italia to nowoczesne, ale bardzo urokliwe osiedle mieszkaniowe. Na obszarze 6 hektarów powstało małe miasteczko z własną siecią kameralnych uliczek. Mieszkańcy mają swój własny rynek z wieżą zegarową, fontannę, zielone skwery z alejkami

– podaje na swojej stronie firma Certus, producent nawierzchni, którą pokryto płytę rynku.

i Autor: Szymon Starnawski/Grupa Murator Budynek mieszkalny „Piemont” przy ul. Obywatelskiej w Warszawie

Obecność rowu odwadniającego i ogrodzenia, które oddziela go od chodnika nie jest oczywiście winą projektantów osiedla (pracownia Des-Art Krzysztofa Grochulskiego). Jednak nawet jeśli te dwa elementy pominąć, wrażenie pozostaje bez zmian: intencją było odgrodzić się od otoczenia, utrudnić dostęp, ochronić prywatność. Jasno widać to zresztą w materiałach prasowych sprzed ponad dekady, pełnych określeń w rodzaju „system kamer” i „strefa kontrolowanego dostępu”.

Przed kim mieszkańcy tej inwestycji tak się bronią? Czyje ataki chcą odpierać? Okolica jest spokojna – dominują tu domy jednorodzinne, niedaleko można znaleźć park, a po drugiej stronie pobliskich torów rozciąga się już Ursus, dynamicznie rozbudowująca się „sypialnia” Warszawy, chętnie wybierana przez pary z dziećmi. Czy mury i płoty faktycznie były konieczne? A może w grodzeniu osiedli zawsze mniej chodziło o tak podkreślane bezpieczeństwo, a bardziej o prestiż?

Grodzenie osiedli w polskich miastach to już przeszłość?

Projekt osiedla Zielona Italia nie dziwi, jeśli wziąć pod uwagę, kiedy powstało. To inwestycja z lat 2011–2014, kiedy grodzenie osiedli było na porządku dziennym. Dziś, jak się wydaje, trend się odwrócił. Klienci deweloperów coraz chętniej wybierają osiedla otwarte (a zatem właśnie takie deweloperzy budują), zaś w środowisku dominują głosy, że grodzenie to już przeżytek odchodzący do lamusa. Przykładem choćby książka „Dziury w ziemi. Patodeweloperka w Polsce”, w której Łukasz Drozda przedstawia osiedla zamknięte jako zjawisko szkodliwe. Kolejne miasta wprowadzają w uchwałach krajobrazowych zakaz grodzenia nowych osiedli, a w mediach społecznościowych można nawet natknąć się na określenia w rodzaju „ogrodzenioza” czy „płotoza”. Myślenie o mieście ewidentnie się zmienia.

Myli się jednak ten, kto sądzi, że nie powstają już w Polsce nowe osiedla zamknięte. Sięgnijmy po przykłady tylko z tego roku: w Dąbrowie pod Katowicami powstanie grodzone osiedle „Zielona Wiewiórka” (bliźniaki i szeregowce plus prywatny las), w Częstochowie pracownia Anta Architekci zaprojektowała 20 luksusowych domów w zabudowie bliźniaczej otoczonej płotem, w Ostrowcu Świętokrzyskim powstaje zamknięta „Leśna Enklawa”, a w Sosnowcu Cellon SPV realizuje grodzone osiedle bloków pod nazwą „Sosnovia”. Takie inwestycje nie zniknęły, zmieniły tylko formę i lokalizację – teraz powstają głównie w mniejszych miastach lub na terenach podmiejskich, a zamiast typowych bloków często składają się z domów szeregowych lub bliźniaków.

Jeszcze dwie dekady temu wszystkie nowe osiedla deweloperskie w Polsce były otoczone płotem. Nikt nie chciał słyszeć o tym, żeby docenić otwartość. Dziś grodzenie osiedli jest znacznie mniej popularne, ale wciąż obserwuję, że mieszkańcom zależy na zamknięciu się przed wzrokiem i obecnością innych. Montują parawany mające zasłonić ich prywatne przestrzenie i tworzą różnego rodzaju bariery

– zauważa redaktor naczelny „Architektury-Murator” Artur Celiński w rozmowie z Mikkelem Sørensenem z pracowni Christensen & Co.

Trzeba też pamiętać, że miasta zmieniają się powoli. Modne przed dekadą, dwiema osiedla zamknięte nie zniknęły w momencie, gdy trend ten stracił popularność. Zostaną z nami na długo. A trendu usuwania płotów otaczających osiedla grodzone wciąż jakoś, mimo upływu lat, nie widać. Widocznie mieszkańcom tych miejsc nadal jest za fosą i murem dobrze.

