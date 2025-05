Patodeweloperka w Wieliszewie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Konwiktorska Residence. „Luksus” i „kameralność” tuż przy stadionie Polonii Warszawa

To nie jest zwykły blok, to „apartamenty wysokiej klasy” dla „prawdziwych koneserów piękna”. Każde z mieszkań będzie „dziełem sztuki”, a tych, którzy boją się życia w mrówkowcu, strona inwestora uspokaja, że apartamentów będzie „jedynie 78”. Lokalizacja? „Na styku Starego i Nowego Miasta”, zarazem blisko centrum i blisko natury, a w okolicy „kawiarnie wypełnione po brzegi gwarem i śmiechem”. Jak czytamy na stronie, mieszkaniec Konwiktorskiej Residence będzie mieć 5 minut do parku, 10 minut do Starego Miasta, kwadrans do centrum.

Ani słowa o tym, że tylko 2-3 minuty marszu dzielą apartamentowiec od stadionu Polonii Warszawa. Słowo „stadion” w ogóle na stronie dewelopera nie pada. Na interaktywnej mapie, gdzie zaznaczono m.in. „ważne miejsca” oraz obszary „rozrywki i rekreacji”, w miejscu obiektu sportowego nie ma nic, nawet zarysu. Większość wizualizacji inwestycji pokazuje ją od frontu lub pod takim kątem, by stadion znalazł się już poza kadrem. A przecież oba obiekty są tak blisko siebie, że z części balkonów można będzie zupełnie swobodnie obserwować grę sportowców na murawie.

Architekt: projekt to „wynik wielu przemyśleń, licznych spacerów po okolicy”

Projekt apartamentowca Konwiktorska Residence w Warszawie wyszedł spod ręki arch. Bogdana Kulczyńskiego z pracowni KUL Architekci, która pracowała już m.in. przy inwestycji Finale Apartments. Architekt mówi o swoim dziele:

Projekt, którego jestem autorem to wynik wielu przemyśleń, licznych spacerów po okolicy i analizowania sąsiadującej tkanki miejskiej oraz jej architektury.

Patrząc na inspirowany modernizmem, wyróżniający się na tle okolicy 7-kondygnacyjny budynek Konwiktorska Residence (w tym dwie kondygnacje podziemne), można dojść do wniosku, że po przeanalizowaniu okolicznej architektury projektant potrząsnął głową i postanowił jednak kroczyć własną ścieżką. Trudno go zresztą winić, co staje się jasne już po kilku minutach spaceru wzdłuż ul. Konwiktorskiej. Zabudowa jest tu dość chaotyczna i w znacznej części niezbyt urodziwa. Nie brakuje jednak zieleni, blisko stąd do tramwajów i nad Wisłę, a i na infrastrukturę narzekać nie sposób. Niewątpliwie będzie to dobre miejsce do życia. O ile jest się odpornym na hałas ze strony stadionu.

Przebudowa stadionu Polonii coraz bliżej. Widok z balkonów się zmieni

Inwestycja Konwiktorska Residence ma być gotowa w II kwartale 2026 r. Wiele wskazuje na to, że niedługo później ruszy wielka przebudowa stadionu Polonii Warszawa. Miasto jest w trakcie wpisywania tego projektu do Wieloletniej Prognozy Finansowej, a w wariancie optymistycznym nowy obiekt sportowy mógłby powstać do końca dekady. Dla piłkarzy to dobre wieści, ale mieszkańcy luksusowego apartamentowca przez pierwszych kilka lat będą mieć za oknem plac budowy. Wrażliwi na hałas powinni naprawdę przemyśleć zakup mieszkania w tym miejscu.

Za projekt nowego stadionu Polonii odpowiada pracownia JSK Architekci, która zaprojektowała także m.in. Stadion Narodowy. W planach jest obiekt na 16 tys. osób – ażurowy, otwarty na ogólnodostępny park i plac miejski z fontanną. Przewidziano zachowanie historycznej trybuny wschodniej i dobudowanie trzech nowych.

Kubatura została domknięta tylko tam, gdzie wymagała tego wprowadzona funkcja – podawało miasto w 2019 r. – Większa część stadionu pozostaje otwarta, ażurowa, bez parawanowych ścian, przesłaniających spodnią część konstrukcji trybun, otwierając elewacje na przenikającą granice terenu sportowego i parkowego zieleń.

Obok nowego stadionu, od strony ul. Bonifraterskiej, zaplanowano jeszcze dwa obiekty: Centrum Wsparcia Sportu oraz halę sportową dla koszykarzy na 2000 miejsc. Wszystko w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, o ile miasto znajdzie komercyjnego partnera do współpracy. Być może będzie to ktoś mieszkający po sąsiedzku, w Konwiktorska Residence?

