Biurowiec przy Moniuszki 1A w Warszawie jednak zmieni się w blok

Pierwsze pogłoski pojawiły się w czerwcu 2025 r. Media obiegła wówczas informacja, jakoby wybudowany w 2002 r. biurowiec przy ul. Moniuszki 1A w Warszawie, oferujący blisko 10 tys. m² nowoczesnej powierzchni biurowej pod wynajem, miał wkrótce całkowicie zmienić funkcję i stać się budynkiem mieszkalnym. Informację jako pierwszy podał na platformie X profil Nowi Liberałowie - Warszawa, pisząc, że właściciel obiektu stara się o warunki zabudowy dla przekształcenia biurowca w blok. Doniesienia te sprostowała jednak w czerwcu zarządzająca obiektem firma CPI Property Group:

– Wniosek o wydanie warunków zabudowy został złożony przez podmiot trzeci, niezwiązany z CPI Property Group. Jednocześnie do złożenia takiego wniosku nie trzeba posiadać ani prawa do nieruchomości, ani umocowania od właściciela. (...) CPI Property Group jest właścicielem i zarządcą biurowca Moniuszki 1A, czynnie prowadzi wynajem budynku i wprowadza do niego nowych najemców biurowych.

Kilka miesięcy później okazało się jednak, że w pogłoskach była część prawdy. W październiku 2025 r. biurowiec przy Moniuszki 1a został zakupiony przez BPI Real Estate Poland. Kwoty transakcji nie ujawniono. Nowy właściciel wyjawił jednak swoje długofalowe plany względem obiektu. Jak podaje serwis eurobuildcee.com, na razie obiekt pozostanie biurowcem i zachowa dotychczasowych najemców, ale w dalszej perspektywie zmieni funkcję na mieszkalną. Zapowiedziano „zrównoważoną strategię adaptacji”, nie podając jednak szczegółów ani horyzontu czasowego planowanej zmiany.

Przypomnijmy, że poprzedni właściciel wieżowca, CPI Property Group, sam nabył go w marcu 2020 r. od firmy Catalyst Capital. Można powiedzieć, że był to najgorszy możliwy moment na taką inwestycję. Pandemiczne lockdowny sprawiły, że biura na całym świecie opustoszały. Wiele firm przeszło na model pracy zdalnej lub hybrydowej, co zmniejszyło zapotrzebowanie na przestrzeń biurową. Dobrze pokazuje to przykład warszawskiego Służewca Przemysłowego – ostatni nowy biurowiec w "Mordorze" wybudowano w 2020 r., a według Savills od kilku lat zasobów biurowych na Służewcu szybko ubywa. To skutek wyburzania kolejnych biurowców pod inwestycje mieszkaniowe.

Warszawa wyburza młodziutkie wieżowce

Informacja o tym, że docelowo dojdzie do przebudowy biurowca przy ul. Moniuszki 1A na blok, jest o tyle zaskakująca, że budynek ma dopiero 23 lata. Przypomnijmy, że powstał w 2002 r. według projektu pracowni Apar Projekt, zaś w 2014 r. przeszedł gruntowną modernizację. Projekt nowych wnętrz w wysokim standardzie (certyfikat BREEAM na poziomie Very Good) opracowała pracownia MIT Architekci.

A warto przypomnieć, że trend wyburzania 20-30 letnich wieżowców tylko się w Warszawie nasila. Wspomniany już Służewiec Przemysłowy stracił już kilka biurowców (m.in. Curtis Plaza), w miejsce których powstają coraz częściej bloki. Nieco dalej na południe na rozbiórkę czeka od kilku lat obiekt CH Land, a przy rondzie ONZ – wieżowiec Ilmet, który ma zostać zastąpiony przez drapacz chmur o nazwie Warsaw One. Rozbiórka czeka także wieżę Klif Tower z lat 90. W 2023 r. stolica straciła biurowiec Atrium International, a w 2025 r. ogłoszono plany rozbiórki słynnego Intraco. Poza tym ostatnim, który pamięta jeszcze czasy PRL-u, pod kilof idą głównie budynki z lat 90. i 2000., a więc bardzo młode. Rodzi to pytania o wpływ na środowisko oraz rozsądne gospodarowanie zasobami. Sytuacje takie jak przebudowa Hotelu Felix na Grochowie, gdzie znaczną część wyposażenia i materiałów rozbiórkowych uda się wykorzystać ponownie, należą niestety do rzadkości.

