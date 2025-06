„4 strony Światła” – nowa paleta kolorystyczna tynków i farb elewacyjnych Weber inspirowana wpływem światła na odbiór barw

Kolorowa odpowiedź na potrzeby klientów

Bazując na wieloletnim doświadczeniu w produkcji materiałów i rozwiązań elewacyjnych, przeprowadzonych badaniach oraz analizie bieżących trendów architektonicznych eksperci firmy Weber opracowali nowe warianty kolorystyczne swoich tynków i farb elewacyjnych. W palecie „4 strony Światła” znalazło się 420 kolorów, w tym ponad 100 odcieni najmodniejszych bieli i szarości, które z łatwością można dopasować nie tylko do pozostałych elementów budynku (dach, stolarka otworowa, orynnowanie), ale też pobliskiej małej architektury czy zieleni. Wśród najnowszych propozycji nie zabrakło też ciemnych kolorów zawierających tzw. cool pigmenty, czyli specjalne barwniki nadające farbie zdolność odbijania części promieniowania słonecznego, zwłaszcza w zakresie podczerwieni (NIR). Dzięki zawartości cool pigmentów pomimo użycia ciemnego odcienia farby lub tynku elewacja nagrzewa się w mniejszym stopniu, co pozwala istotnie obniżyć temperaturę powierzchni w porównaniu do tradycyjnych farb o podobnej barwie. Tym samym sama elewacja oraz znajdujace się pod nią materiały izolacyjne są w mniejszym stopniu narażone na naprężenia termiczne i uszkodzenia wynikajace z długotrwałej ekspozycji na słońce, a to zkolei zwiększa ich trwałość oraz pozwala na obniżenie kosztów związanych z chłodzeniem budynku. Warto również podkreslić, że ponad połowa kolorów dostępnych w nowej palecie to odcienie o jasnej barwie, których współczynnik odbicia światła (HBW) przekracza 50%. Parametr ten, wyrażany w procentach, określa ile światła widzialnego odbija powierzchnia pokryta daną farbą. I tak np. dla koloru białego współczynnik HBW wynosi 100%, natomiast dla czarnego – 0%. W praktyce współczynnik HBW informuje jak bardzo powierzchnia pokryta danym kolorem będzie się nagrzewać pod wpływem słońca. Im wyższy HBW, tym więcej światła jest odbijane, a powierzchnia mniej się nagrzewa.

Nowa paleta inspirowana barwami światła

Inspiracją do stworzenia nowej palety kolorów tynków i farb elewacyjnych marki Weber było światło i sposób, w jaki zmienia ono postrzeganie barw w ciągu doby. Naturalnym źródłem światła oświetlającym nasze domy jest słońce. Poruszając się po widnokręgu, oświetla ono budynek z różną intensywnością, przez co sprawia, że ten sam odcień elewacji zupełnie inaczej prezentuje się o świcie czy po zmroku. To właśnie ta zmiana jest motywem przewodnim palety „4 strony Światła”.

– Barwa nie jest cechą światła, a jedynie wrażeniem obserwatora, jakie wywołuje część promieniowania widzialnego odbita od powierzchni przedmiotu w określonym kolorze. Mówi się „no light, no color”, czyli brak światła to brak możliwości odbioru koloru. Naturalnym źródłem światła oświetlającym nasze domy jest słońce. Ono samo zmienia się w ciągu dnia i właśnie ta zmiana jest motywem przewodnim palety „4 strony Światła” – podkreśla Magdalena Kawińska, projektantka nowej palety kolorów Weber.

i Autor: materiały prasowe

Wybierz kierunek na palecie kolorów

Aby ułatwić klientom poruszanie się po bogatej gamie 420 barw, nowa paleta kolorystyczna tynków i farb elewacyjnych Weber została podzielona na cztery główne grupy, zgodnie z kierunkami światła.

Kolory Północy, inspirowane barwą nieba po zmroku, to spokojne odcienie szarości i eleganckie czernie, ale też cała gama różnych wariantów bieli nawiązujących do blasku księżyca widocznego na ciemnym niebie. W tej grupie znajdziemy zatem ponadczasowe kolory symbolizujące harmonię i spokój, które bardzo łatwo łączyć z propozycjami z pozostałej części palety.

Przeciwwagą dla Północy jest Południe, a więc ciepłe odcienie oddające barwę światła w samym środku dnia. To przede wszystkim różnorodne warianty żółci i brązu – od intensywnego, kojarzącego się z rozgrzanym piaskiem Sahary, poprzez kolor piasku obmywanego na plaży przez morskie fale, aż po kolory ziemi spalonej prażącym słońcem.

i Autor: materiały prasowe

W części palety inspirowanej barwami światła o Wschodzie słońca znajdziemy natomiast odwołanie do zieleni kojarzącej się z nadzieją, jaką niesie z sobą nowy dzień. Odcienie Wschodu to więc cała gama zieleni uwzględniająca zarówno kolory pokrytej poranną rosą trawy, jak i spokojne, stonowane barwy zielonych oliwek. W tej gamie znajdziemy również świeże, dodające energii na resztę dnia kolory limonkowe.

Ostatnia część palety, uwzględniająca odcienie światła podczas Zachodu słońca, to intensywne odcienie pomarańczowego i czerwonego, które mogą stanowić odważny detal na elewacji, „ożywiać ją” i podkreślać jej wyjątkowość.

Bogactwo kolorów i gwarancja jakości

Poza podziałem na cztery główne grupy nawiązujące do zmieniających się w ciągu dnia odcieni światła, specjaliści marki Weber zadbali o dodatkowe ułatwienie dla osób korzystających z najnowszej palety. Z myślą o projektantach i inwestorach, którzy po nią sięgną, powstały specjalne próbniki odcieni opracowane w taki sposób, by jak najwierniej oddawać rzeczywistą barwę danego tynku czy farby elewacyjnej. Jednak poza odpowiednim doborem koloru na atrakcyjny wygląd fasady wpływają też umiejętności wykonawcy oraz wysoka jakość zastosowanych rozwiązań. Wybierając kolor elewacji poszukujemy idealnego odcienia tynku lub farby i czasem bywa, że trzeba iść na kompromis w kwestii ich jakości. Idealnym sposobem na połączenie estetyki i trwałości fasady jest zastosowanie tynku hydrofilowego weberpas silicon AquaBalance występującego w 356 wyjątkowych kolorach ujętych w nowej palecie Weber „4 strony Światła”. Tynk Weber AquaBalance to gwarancja trwałości i estetyki elewacji przez wiele lat. Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii AquaBalance wykorzystującej naturalne zjawiska fizyczne krople wody ulegają swoistemu „spłaszczeniu”, co powoduje zwiększenie się powierzchni parowania i błyskawiczne odparowanie wody. Dzięki temu elewacja jest chroniona przed długotrwałym pozostawaniem na niej wilgoci i staje się bardziej odporna na porost grzybów, glonów czy pleśni. Te wyjątkowe właściwości tynków hydrofilowych powodują, że budynek z takim tynkiem jest skutecznie zabezpieczony przed negatywnym oddziaływaniem czynników atmosferycznych – deszczu, rosy oraz mgły, a dzięki dodatkowi silikonu chroniony jest przed zanieczyszczeniami obecnymi w powietrzu, takimi jak alkalia i spaliny. Dodatkowo tynk sam reguluje stopień zawilgocenia powierzchni elewacji i jednocześnie może być czyszczony za pomocą wody. To wszystko sprawia, że fasada wykonana przy użyciu tynku hydrofilowego weberpas silicon AquaBalance pozostaje przez wiele lat wolna od zabrudzeń i na długi czas zachowuje swój kolor. Jest to więc idealne rozwiązanie dla tych, którzy cenią sobie zarówno piękno, jak i funkcjonalność, tym bardziej, że produkt ten dostępny jest w ramach nowej palety „4 strony Światła”.