Jeśli miastu uda się pozyskać unijne dofinansowanie, 3. linią metra w Warszawie pojedziemy już na początku przyszłej dekady. Obecnie miasto zapowiada budowę w latach 2028–2032. Jeden podziemny przystanek już jest gotowy – to stacja M2 Stadion Narodowy, gdzie z myślą o przyszłej linii M3 wybudowano dodatkowy peron. Teraz miasto dobuduje jeszcze 6 stacji pod Pragą-Południe. W dalszej przyszłości nowa linia metra ma zostać przedłużona na Mokotów i dotrzeć aż w okolice stacji PKP Żwirki i Wigury.

Pozostańmy jednak przy pierwszym, praskim odcinku. Gdy mówi się o miastotwórczej roli metra (a mówi się często), zwykle chodzi o sytuacje takie jak na ursynowskich Kabatach, gdzie po dociągnięciu metra na pustkowiu rozpoczął się boom budowlany. Podobnie było na dalekim Bemowie, choć tu opóźnienie budowy linii M2 spowodowało, że to bloki jako pierwsze zaczęły wyrastać na polach przy przyszłej stacji C02 Chrzanów.

Ale przecież metro zmienia miasto nie tylko na dalekich peryferiach. Przykładem choćby zrealizowana na terenach poprzemysłowych inwestycja mieszkaniowa BOHEMA – Strefa Praga, która zapewne by nie wystartowała, gdyby tuż obok ruin dawnej fabryki nie zaplanowano stacji metra M2 Szwedzka. Teraz podobne zmiany szykują się w kilku punktach Pragi-Południe. Spróbujmy więc spojrzeć w kryształową kulę i przewidzieć chociaż część z nich.

Stacja M3 Stadion Narodowy – apartamenty Portu Praskiego, a może i wieżowce

Gdy ponad 15 lat temu rozpoczynano budowę 2. linii metra w Warszawie, urzędnikom wydawało się chyba, że prace nad linią trzecią ruszą lada chwila. Trudno inaczej uzasadnić fakt, że stację Stadion Narodowy wybudowano od razu z dodatkowym peronem dla przyszłej M3 – i to w pełni wykończonym, z działającym oświetleniem i schodami ruchomymi. Tak się jednak nie stało i peron widmo wciąż czeka na swój moment.

Przez 15 lat nie wydarzyła się też inna rzecz, którą zapowiadano – budowa wieżowców Portu Praskiego. Choć wokół zaniedbanego portu wyrosła już spora część eleganckiego osiedla, drapaczy chmur wciąż ani widu, ani słychu. A plan był ambitny: 3 albo 4 wieże do 160 m wysokości tuż obok wejść do metra przy ul. Sokolej. Na powyższej wizualizacji, ukazującej przyszłe apartamentowce w dokach Portu Praskiego, można dostrzec po prawej zarysy przyszłych biurowców. Na ten moment nie wiadomo jednak, czy i kiedy planowane niebotyki faktycznie powstaną, a nawet jaką będą ostatecznie mieć wysokość. Pewne są tylko wspomniane już apartamentowce i uporządkowanie terenów zielonych. Poza tym wiele się w tej okolicy raczej nie zmieni.

Stacja M3 Dworzec Wschodni – dosunięcie tramwajów do dworca

Następna stacja: Dworzec Wschodni. Choć aż trudno w to uwierzyć, będzie to pierwsza w Warszawie stacja metra przy jednym z głównych dworców kolejowych. (Dworzec Gdański, który ma połączenie ze stacją M1, odgrywa zdecydowanie mniejszą rolę). A skoro okolice dworca trzeba będzie i tak rozkopać, miasto chce przy okazji poprawić tu przesiadki na tramwaje. Jak widać na powyższej wizualizacji, szyny zostaną dosunięte do dworca kolejowego, a do tego pojawi się zadaszenie. Zmieni się też układ przystanków.

Kluczową zmianą w przekroju ul. Kijowskiej będzie przeniesienie odcinka torowiska tramwajowego bliżej hali dworcowej. Dodatkowo, po torowisku będą mogły poruszać się również autobusy, dzięki czemu możliwe będzie urządzenie wspólnych przystanków tramwajowo-autobusowych tuż przy wejściu na dworzec Warszawa Wschodnia. Układ drogowy zostanie uzupełniony o ścieżki i przejazdy rowerowe. Pojawi się nowa zieleń niska i wysoka, ławki, siedziska i inne elementy małej architektury, a także zadaszenie nad centralną częścią węzła przesiadkowego

– podaje Urząd Miasta. Na wizualizacji widać też nową zabudowę naprzeciwko dworca, choć na ten moment nic konkretnego o niej nie wiemy.

Zmieni się także sam dworzec kolejowy Warszawa Wschodnia, choć nie będzie mieć to bezpośredniego związku z budową metra. Remont Dworca Wschodniego za 4 mld zł, planowany w ramach opóźnionego remontu linii średnicowej, jest obecnie zapowiadany na lata 2026–2029. W planach są nowe perony przykryte wspólnym, częściowo przeszklonym zadaszeniem, poprawa dostępności (windy, schody ruchome) i odświeżenie samego budynku dworca. Szczegółowych planów jak dotąd jednak nie pokazano.

Stacja M3 Mińska – gęsto od inwestycji deweloperskich

Na pierwszy rzut oka zdjęcie i wizualizacja okolic przyszłej stacji M3 Mińska prawie niczym się nie różnią. Ot, pojawią się wiaty wejściowe do metra projektu konsorcjum firm ILF CONSULTING ENGINEERS POLSKA Sp. z o.o. (lider) oraz METROPROJEKT Sp. z o.o. – i to właściwie tyle.

Sporo dzieje się jednak kawałek dalej, tuż za obszarem pokazanym na wizualizacji. Ta okolica już od kilku lat intensywnie zabudowuje się blokami i nic nie wskazuje na to, by ten trend wyhamowywał. W zasięgu pieszego dojścia do przyszłej stacji Mińska powstają m.in. takie inwestycje mieszkaniowe jak Metro Art, Aleje Praskie i Neo Praga. (Jak widać po pierwszej wymienionej nazwie, deweloperzy już teraz reklamują swoje budynki planowaną kolejką podziemną). Kolejne bloki są już w planach. Będzie gęsto, to pewne.

Warto też wspomnieć o niepewnej przyszłości widocznego na zdjęciu toru kolarskiego „Orzeł”. Niszczejący obiekt sportowy z 1972 r. projektu inż. Janusza Kalbarczyka od lat jest punktem zapalnym sporu między mieszkańcami, aktywistami a miejskimi radnymi. W 2025 r. obiekt wpisano do rejestru zabytków, ale jego przyszłość wciąż jest niepewna. Jedni chcieliby zachowania toru w niezmienionej formie, inni chętnie widzieliby w jego miejscu jakiś nowy obiekt wykorzystujący to, co już istnieje. Na razie żadne wiążące decyzje nie zapadły.

Stacja M3 Rondo Wiatraczna – zniknie rondo, pojawi się plac

Radykalnie przy okazji budowy 3. linii metra (i nie tylko) ma zmienić się rondo Wiatraczna. Już szybki rzut oka na zdjęcie i wizualizację pokazuje, że miasto chce przesunąć pętlę tramwajowo-autobusową poza obręb ronda, w kierunku wschodnim. Zmieni się też układ drogowy – al. Stanów Zjednoczonych nie będzie już okrążać dzisiejszej pętli od południa, tylko skrzyżuje się z al. Grochowską po północno-zachodniej stronie dzisiejszego ronda. W rezultacie rondo zniknie. Jak podają urzędnicy:

Po wybudowaniu stacji metra miejsce to nie będzie już funkcjonowało jako rondo. Układ drogowy zostanie uproszczony, dzięki czemu poprawi się bezpieczeństwo. Przystanki komunikacji miejskiej skupione w centralnej części węzła przesiadkowego umożliwią łatwe i szybkie przesiadki. Na wygodę pasażerów znaczny wpływ będzie również miało płytsze umiejscowienie stacji metra (nad planowanym tunelem obwodnicy śródmiejskiej), co znacznie skróci czas potrzebny na dotarcie na perony. W miejscu przeniesionej pętli tramwajowej powstanie wielofunkcyjny plac miejski, który będzie stanowił atrakcyjną przestrzeń służącą wszystkim mieszkańcom. W rejonie stacji pojawi się dużo zieleni, sieć dróg dla rowerów, elementy małej architektury oraz zadaszenie nad kluczową częścią węzła przesiadkowego.

Wspomniana w powyższym cytacie obwodnica śródmiejska to projekt zapowiadany od wielu, wielu lat. W rejonie ronda Wiatraczna ta trasa samochodowa ma przebiegać pod ziemią – jak ostatecznie ustalono, pod planowanym peronem metra, co zwiększy koszty budowy obwodnicy, ale będzie bardziej korzystne dla pasażerów komunikacji miejskiej. Na ten moment tunel nie ma jednak daty realizacji – wiadomo jedynie, że powstanie jako ostatni odcinek planowanej obwodnicy. Realistycznie zatem inwestycja znów jest odłożona na dalszą przyszłość.

Stacja M3 Ostrobramska – kluczowy węzeł przesiadkowy, ale nieprędko

Po ominięciu szerokim łukiem sporego fragmentu Pragi-Południe (w tym, co część mieszkańców krytykuje, pl. Szembeka) metro dotrze w okolice skrzyżowania ul. Ostrobramskiej, Zamienieckiej i Fieldorfa. Tu nie zmieni się wiele – deweloperzy z pewnością spróbują wcisnąć tu kolejne bloki, choć miejsca na to jest raczej niewiele (choć, jak pokazał przykład inwestycji Wola Księcia Janusza, dla chcącego nic trudnego).

Jeśli już coś ulegnie zmianie, to układ linii autobusowych w okolicy. Z racji lokalizacji stacja M3 Ostrobramska stanie się zapewne ważnym węzłem przesiadkowym dla pasażerów autobusów. Będzie to m.in. najbliższa stacja metra dla okolic Witolina, które w ostatnim czasie też coraz gęściej się zabudowują. Można zatem spokojnie założyć, że ruch autobusowy na Ostrobramskiej znacznie wzrośnie. Warto też dodać, że w dalekiej przyszłości na stacji Ostrobramska skrzyżować się mają 3. i 5. linia metra.

Stacja M3 Jana Nowaka-Jeziorańskiego – ogródki działkowe mogą zostać zabudowane?

To stacja, której jeszcze do niedawna w ogóle na linii M3 nie planowano. Pojawiła się dopiero kilka lat temu, na etapie studium technicznego. Jak argumentuje Metro Warszawskie, dodatkowa stacja w tym miejscu wiąże się z oczekiwanym zagęszczeniem zabudowy:

Stacje Etapu I Praga linii M3 są zlokalizowane w miejscach o największej gęstości zaludnienia oraz o największej liczbie wydawanych pozwoleń na budowę. Dodatkowa stacja Nowaka-Jeziorańskiego jest wynikiem uwzględnienia danych z powstającego nowego Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, które wskazuje na zmianę założeń urbanistycznych w tym rejonie i intensyfikację zabudowy.

Gdzie miasto spodziewa się nowej zabudowy, skoro w okolicy już jest gęsto od bloków? Póki co deweloperzy zabudowują tu ostatnie wolne działki, ale patrząc na mapę, trudno nie zauważyć łakomego kąska, jakim są ogródki działkowe. Wielka oaza zieleni rozciąga się tuż obok planowanej stacji. Na ten moment nic nie słychać o tym, by miasto planowało likwidację ROD-ów w tym miejscu, jednak czy tak pozostanie – czas pokaże.

Stacja M3 Gocław – tramwaj i metro, a co z blokami?

Uwaga, stacja końcowa. Przynajmniej do czasu, aż miasto przedłuży tunele pod Wisłą w kierunku Siekierek, linii M1 oraz stacji kolejowej Żwirki i Wigury. Co ciekawe, na wizualizacji nie widać najważniejszej zmiany, jaka zajdzie w tej okolicy, a mianowicie budowy planowanej od 2006 r. linii tramwajowej. Zapowiadany od dawna tramwaj na Gocław ma przecinać się z linią M3 właśnie tu, na skrzyżowaniu ul. Fieldorfa i Bora-Komorowskiego. Być może na etapie tworzenia wizualizacji miasto nie było jeszcze pewne, czy kilkakrotnie przekładana budowa tramwaju faktycznie dojdzie do skutku?

Teraz jednak miasto zapewnia, że wszystko jest na dobrej drodze, a budowa tramwaju może wystartować już w IV kwartale 2027 r. Trwa opracowywanie dokumentacji niezbędnej do ogłoszenia przetargu na wykonawcę, a miasto pozyskało dodatkowe środki na wykup działek pod tramwaj. Przez most Poniatowskiego dotrze on do centrum, gdzie mieszkańcy Gocławia mają dojechać w zaledwie 20 minut. To niewątpliwie plus, choć trudno nie zadać pytania, czy w takim razie z Gocławia będzie się opłacało jeździć do centrum metrem, skoro według oficjalnych szacunków przejazd ze stacji M3 Gocław do stacji M2 Świętokrzyska ma zająć ok. 17 minut. I to przy założeniu, że pasażer zdąży przesiąść się między liniami na Stadionie Narodowym w zaledwie 1,5 minuty.

Jakie poza tym zmiany na Gocławiu? Póki co, jak donosiła niedawno „Gazeta Wyborcza”, pod wpływem protestów mieszkańców miasto wycofało się na razie z planów dogęszczania zabudowy tuż przy stacji Gocław. Oznacza to jednak oczywiście tylko tyle, że deweloperzy będą budować bloki nieco dalej – wystarczy przecież magiczne hasło „metro”, żeby mieszkania od razu sprzedawały się drożej. Najgęściej zaludniona dzielnica Warszawy, jaką jest Praga-Południe, bez wątpienia zagęści się jeszcze bardziej. To jedynie kwestia czasu.