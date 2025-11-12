Dom kultury Twórcza Twarda w Warszawie. Powstaje budynek z pasieką na dachu

Plac Centralny w Warszawie gotowy Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Dom kultury Twórcza Twarda wreszcie powstaje

Dom kultury Twórcza Twarda planowano od lat w warszawskim Śródmieściu, przy ul. Twardej 8/12 (obok Synagogi Nożyków). Ma być nowoczesną, wielofunkcyjną placówką kulturalną. W 2023 r. koszt szacowano na 100 mln zł, jednak ostatecznie będzie to ponad 111 mln zł. W czerwcu 2025 r. podpisano umowę z wykonawcą – firmą Baudziedzic Sp. z o. o. Sp. K. z Głogowa Małopolskiego.

Konkurs na projekt domu kultury Twórcza Twarda rozstrzygnięto już w 2018 r. Zwycięska pracownia Kalata Architekci (przy współpracy z Anną Jach) zabrała się do pracy i w 2019 r. projekt był gotowy. Wydawało się, że budowa lada chwila ruszy. Pandemia zadała jednak miastu finansowy cios, a krótko później inwazja Rosji na Ukrainę przyczyniła się do gwałtownego wzrostu cen materiałów budowlanych. Inwestycję trzeba było na pewien czas odłożyć na półkę. Później były wielomiesięczne problemy z przetargiem na wykonawcę. W końcu się jednak udało i wszystko powinno być gotowe pod koniec 2027 r.

Proponujemy nową bryłę subtelnie wkomponowującą się i dopasowaną swoja skalą do skali budynku Synagogi i Białego budynku, wśród istniejącej, soczystej zieleni na tle wysokich bloków i nowoczesnych drapaczy chmur – piszą na swojej stronie przedstawiciele pracowni Kalata Architekci. – Projektowany budynek jest nowoczesny, ale powściągliwy, gdyż przestrzeń wokół jest już i tak bardzo złożona. Ważnym było przywrócenie historycznego układu przestrzennego w postaci placu przed Synagogą i harmonijne zintegrowanie z obiektami istniejącymi, nowej zabudowy wraz z placem od południa i proponowanym łączącym je pasażem.

Przetarg na wybór wykonawcy Twórczej Twardej nierozstrzygnięty przez ponad rok

Warto przypomnieć historię kuriozalnego, bo opóźnionego o ponad rok i dwa miesiące przetargu na wykonawcę Twórczej Twardej. W czerwcu 2023 r. dzielnica dołożyła dodatkowe środki do budżetu inwestycji, który w tamtym momencie sięgnął już kwoty 100 mln zł. Po kilku miesiącach przygotowań urzędnicy ogłosili w grudniu 2023 r. przetarg na wybór wykonawcy. Spodziewano się, że otwarcie ofert nastąpi już w lutym 2024 r., co zapewne pozwoliłoby rozpocząć roboty budowlane w drugiej połowie 2024 r. Tak się jednak nie stało. Termin otwarcia ofert przesunięto. Później – znowu. Ostatecznie termin otwarcia ofert był przesuwany 20-krotnie. To prawdziwe kuriozum.

Z czego wynikała ta niecodzienna sytuacja? Jak dowiedziała się „Gazeta Wyborcza”, potencjalni wykonawcy zadali dzielnicy blisko 1400 szczegółowych pytań o planowaną inwestycję. Władze tłumaczyły, że to właśnie konieczność odpowiedzenia na nie opóźniła rozstrzygnięcie przetargu. Można się w tej sytuacji zastanawiać, czy przetarg został przygotowany prawidłowo, skoro zgłaszające się firmy miały aż tyle wątpliwości. Nie jest to w końcu pierwsza tak duża inwestycja w Warszawie, a jednak pierwsza z tyloma problemami już na etapie przetargu.

Jaki ma być dom kultury Twórcza Twarda?

W nowoczesnym domu kultury Twórcza Twarda nową siedzibę znajdą Dom Kultury „Śródmieście” oraz Młodzieżowey Dom Kultury „Muranów” im. C.K. Norwida. W obiekcie odbywać się będą także liczne wydarzenia kulturalne. W budynku o łącznej powierzchni około 6 tys. m² przewidziano:

pracownie tematyczne,

sale muzyczne,

sale teatralne,

zaplecze techniczne,

pomieszczenia biurowe,

kawiarenkę,

salę widowiskową na około 330 miejsc.

Co więcej, na dachu budynku zaprojektowano m.in. niewielki amfiteatr, boisko oraz pasiekę.

Nowy Dom Kultury będzie miejscem dla kilkunastu pracowni artystycznych, sal prób czy przestrzeni wystawienniczej. Inwestycja ma stać się międzypokoleniowym miejscem spotkań dla mieszkańców

– podaje miasto.

Jak w 2018 r. podkreślało jury konkursu architektonicznego, autorom udało się zrealizować ideę maksymalizacji użytkowania obiektu przy jednoczesnym dostosowaniu rozwiązań przestrzennych do różnej skali otaczającej zabudowy oraz potencjału terenu w systemie przestrzeni publicznej miasta. Architekci poza samym budynkiem zaproponowali także serię pieszych pasaży i placów, które połączą ze sobą ul. Twardą z ul. Grzybowską.

