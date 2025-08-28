Kopalnie na Górnym Śląsku, które udało się uratować przed rozbiórką Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Kiedy zacznie się rewitalizacja Szybu Krystyna w Bytomiu?

W marcu 2025 firma Multi Polymers otrzymała pozwolenia Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie prac konserwatorskich i budowlanych związanych z rewitalizacją obiektu w Szombierkach, a Medusa Group pracuje nad projektem technicznym i wykonawczym.

– Uzyskanie pozwolenia na budowę to jedno z najważniejszych działań na tym etapie przedsięwzięcia. Gdy tylko otrzymamy projekt techniczny i wykonawczy, ruszamy z robotami – mówił Daniel Draguła, z działu technicznej obsługi obiektów i zarządzania projektami firmy Multi Polymers Bałdyga Sp. j., cytowany przez portal bytom.pl.

Remont prowadzić mają specjalistyczne firmy, zajmujące się m.in. w zabezpieczaniu konstrukcji, rozbiórkach oraz zaawansowanych technologiach antykorozyjnych.

Na razie - na przełomie lipca i sierpnia 2025 - Krystyna jest jedynie otoczona parkanem, pojawił się monitoring, stoi tablica z informacją o unijnym dofinansowaniu. Ciężkiego sprzętu czy innych oznak prac brak.

W 2025 ma zacząć się rewitalizacja Szybu Krystyna w Bytomiu. Firma Multi Polymers z Lędzin, właściciel obiektu, zamierza zrewitalizować 60-metrową konstrukcją o kształcie przypominającym górniczy młot w trzech etapach. Będzie to kosztować niemal 23 mln zł. Jesienią 2024 wiadomo było już, że wysokość unijnego wsparcia dla tego projektu wyniosła to 15,5 mln.

Projekt rewitalizacji przygotowała Medusa Group Przemo Łukasika i Łukasza Zagały, którzy w 2024 zdobyli Honorową Nagrodę SARP. Zakłada rozbudowę obiektu w rejonie nadszybia.

Weszliśmy w posiadanie tego obiektu trochę nieświadomi jego prawdziwej wartości. Mieliśmy już kilka projektów i koncepcji, jak go zagospodarować. Ta ostatnia, która zakłada trzy etapy rewitalizacji, została zaakceptowana przez Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Teraz rozpoczynamy pierwszy z etapów – mówił dla Życia Bytomskiego Edward Bałdyga, prezes Multi Polymers.

- Ten obiekt wybudowano w dwa lata - mówił podczas wycieczki i zwiedzania Szybu Krystyna architekt Przemo Łukasik. -

Szyb Krystyna w Bytomiu ma przejść rewitalizację, a prace miały ruszyć miesiąc temu. Stan na 31 lipca jest taki #bytom pic.twitter.com/USMyHsohnM— Dorota Niecko (@DorotaNiecko) August 1, 2025

Już wcześniej zapowiedział, że konstrukcja szybu zostanie poddana ocenie technicznej, oczyszczeniu oraz zabezpieczeniu antykorozyjnemu.

Założenia projektu Medusa Group

Pisaliśmy już o nich wiele miesięcy temu. Przypomnijmy. Projekt obejmuje zmianę sposobu użytkowania, remont obiektu oraz jego rozbudowę, zaplanowaną w taki sposób, by nowa kubatura nawiązywała do dawnej formy nadszybia.

Nowe elementy nie będą powiązane z konstrukcją szybu.

- Nowe przestrzenie zostaną zrealizowane w oparciu o konstrukcję szkieletową, w sposób umożliwiający przyszłą swobodną rozbudowę budynku o kolejne etapy wskazane w koncepcji projektowej. Pod wieżę kopalnianą "wsuwamy" niedużą, autonomiczną bryłę, która nie ma żadnego styku z budynkiem i stoi na niezależnych fundamentach. Sama wieża ma zaś być poddana elementarnemu zabezpieczeniu - planowane jest oszklenie wybitych okien, przemurowanie ubytków w elewacji, izolacja stropów. W naszym projekcie szyb nie ma funkcji użytkowych, będzie czekał na lepsze czasy - zapowiadają bytomscy architekci.

Co będzie w Szybie Krystyna?

Na dole ma powstać kawiarnia. W szybie znajdą się przestrzenie wspólne. Na dachu nowego budynku, w części północnej przewidziano otwarty zielony taras. Będzie tu też m.in. sala konferencyjna i biura na wynajem. Część powierzchni zostanie przeznaczona na rzecz lokalnych organizacji pożytku publicznego.

Projekt realizowany będzie zgodnie z założeniami Nowego Europejskiego Bauhausu, tj. z uwzględnieniem zrównoważonego rozwoju, estetyki i integracji. Zastosowane materiały i nowoczesne rozwiązania elewacyjne zapewnią wysokie walory architektoniczne i technologiczne obiektu - zapowiada inwestor. - Wykorzystane zostaną rozwiązania ekologiczne, miedzy innymi w postaci energii ze źródeł odnawialnych. Obiekt będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Planowane przedsięwzięcie umożliwi rewitalizację Szybu Krystyna wpisanego do rejestru zabytków województwa śląskiego i zapobiegnie jej dalszemu niszczeniu.

Metamorfozę ma przejść też otoczenie szybu. Planowana jest rekultywacja i transformacja poprzemysłowego terenu o powierzchni hektara. Będzie nowa zieleń, ławki i miejsca odpoczynku. Projekt zakłada także stworzenie systemu zarządzania wodą deszczową czy zielonych tarasów na dachach.

Całość ma być gotowa w 2027 roku.

Historia szybu, części KWK Szombierki

KWK Szombierki wydobywała węgiel do 2000 roku. Od tego czasu szyb – wpisany do rejestru zabytków w 2004 roku – niszczeje. I mniej więcej tyle samo czasu jego los zajmuje Przemo Łukasika z Medusa Group. Razem z innymi bytomskimi architektami - Rafałem Dziedzicem, Janem Wichrowskim i Michałem Sokołowskim - starają się powstrzymać jego powolne popadanie w ruinę. - 15 lat temu wygraliśmy konkurs na rehabilitację tego obiektu. Liczne kryzysy, niełaskawy czas, upadłość inwestora pozostawiły ten obiekt na pastwę „złomiarzy” i warunków atmosferycznych – mówi architekt.

Rewitalizacja Szybu Krystyna

Tytuł projektu: Rewitalizacja byłego Szybu Krystyna w celu utworzenia wielofunkcyjnego obiektu

usługowego

Nazwa beneficjenta: MULTI POLYMERS BAŁDYGA Spółka jawna

Źródło finansowania: Fundusze Europejskie dla Województwa Śląskiego 2021-2027 (Fundusz na

rzecz Sprawiedliwej Transformacji)

Całkowity koszt projektu: 22 761 773,00 zł.

Wartość dofinansowania z UE: 15 546 476,01 zł.

Okres realizacji: od 2025-04-01 do 2027-03-31

