W połowie listopada 2025 r. prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował o podpisaniu umowy na opracowanie dokumentacji projektowej dla modernizacji Ośrodka Stegny. Na tym etapie inwestycji uzyskane zostaną także wszelkie wymagane decyzje administracyjne, w tym pozwolenie na budowę. Jak na razie nie podano terminu samej budowy.

Modernizacja ośrodka zakłada powstanie kilku obiektów

Przypomnijmy: lipcowy konkurs dotyczył stworzenia projektu architektonicznego hali toru łyżwiarskiego oraz dwóch hal lodowych na tym terenie. Pierwszy etap inwestycji, wsparty przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, obejmuje budowę głównego obiektu zaplecza szatniowo-administracyjnego oraz hali z torem do łyżwiarstwa szybkiego. Znajdzie się tam widownia na 4 500 miejsc, a sama hala będzie wyposażona w dwa pełnowymiarowe lodowiska, przeznaczone do hokeja na lodzie, łyżwiarstwa figurowego i short-tracku.

W drugim etapie realizacji powstanie hala lodowa dedykowana hokejowi na lodzie, jeździe figurowej oraz jeździe rekreacyjnej, z trybunami na 1 500 widzów. Całość uzupełni hala treningowa, która poza lodowiskiem do hokeja na lodzie i łyżwiarstwa figurowego, będzie zawierała trzy tory do curlingu.

Zwyciężył projekt przygotowany przez P2PA i Metropolis

1 lipca 2025 roku ogłoszono wyniki konkursu. Zwyciężył projekt przygotowany przez biura P2PA z Wrocławia i Metropolis ze Szczecina. Jak podkreśla kapituła konkursowa, zwycięska koncepcja łączy techniczną racjonalność z architektoniczną poetyką. Projekt harmonijnie wpisuje się w istniejący kontekst urbanistyczny, a jego forma została ukształtowana z dużą wrażliwością i konsekwencją. Szczególnie doceniono otwarty na usługi cokół budynku oraz wyniesioną esplanadę, które nadają obiektowi charakter miastotwórczy i sprzyjają integracji z lokalną społecznością. Jury zwróciło uwagę na klarowność i logikę rozwiązań funkcjonalnych, które ujęto w zwartej formie, co przekłada się na efektywność ekonomiczną inwestycji. Przemyślane strefowanie pozwala na niezależne korzystanie z różnych części kompleksu, co dodatkowo zwiększa jego funkcjonalność i elastyczność użytkowania.

Tak o projekcie wypowiedzieli się jego autorzy:

Projekt wychodzi od poszukiwania istoty łyżwiarstwa, relacji kreowanej pomiędzy taflą, a ostrzem. Przestrzeń pomiędzy nimi stanowi oczywisty, fizyczny punkt styku. Ślad takiego zetknięcia kształtuje rysę, łuk, element dynamiki kreowanej przez sportowca, który pozostawia rysunek swojego przejazdu na gładkiej tafli lodowiska.

Drugą nagrodę otrzymał zespół WXCA oraz JSK Architekci, a trzecie miejsce zajęła pracownia Kuryłowicz & Associates. Wyróżnienie I stopnia przyznano konsorcjum Grupa 5 Architekci, ATJ Architekci i Fort Polska. Dwa równorzędne wyróżnienia II stopnia trafiły do biur Bujnowski Architekci oraz Kruszewski Architekci, którzy przygotowali projekt we współpracy z EOVASTUDIO SLP i NETWORKING GLOBAL NEW PROCESS ARQUITECTOS SLP.

W Jury konkursu na modernizacje zasiadło 11 osób

W skład sądu konkursowego weszli:

Marcin Brataniec, architekt, SARP Kraków - przewodniczący sądu konkursowego;

Marcin Chruśliński, architekt - sędzia referent;

Renata Kaznowska, Zastępczyni Prezydenta m.st. Warszawy;

Mariusz Budziszewski, Przewodniczący Komisji Sportu, Rekreacji i Turystyki w Radzie m.st. Warszawy

Rafał Miastowski, Burmistrz Dzielnicy Mokotów;

Metryczka projektu konkursowego

Zespół konkursowy: Aleksander Blicharski, Urszula Jędrzejak, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kozaczenko, Katarzyna Kubica, Laura Paluch, Jakub Podgórski, Maciej Popławski, Aneta Roguszczak

We współpracy z Metropolis Biuro Architektoniczne

Współpraca w zakresie konstrukcji: MNKonstrukcje

Współpraca w zakresie HVAC: CEGroup

Wizualizacje: Igor Brożyna