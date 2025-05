Największe drewniane miasto na świecie rośnie błyskawicznie. Na placu budowy cisza, żadnego wiercenia ani pyłu. Wood City w Szwecji to ewenement

Wood City w Sztokholmie to 2 tys. nowych mieszkań, a także cisza na budowie, mniej ciężkich transportów i żadnego pyłu. To dlatego, że wszystko tu jest z drewna. Szwedzki deweloper Atrium Ljungberg rok temu ogłosił rozpoczęcie prac nad budową pierwszego drewnianego bloku, a już w drugiej połowie 2025 część osiedla ma być gotowa. Prace idą szybciej, niż planowano, za to pokazowy plac budowy przyjeżdżają oglądać inżynierowie z całego świata. Koszt inwestycji to 1,1 mld dolarów. Zobaczcie, jak ma wyglądać kompleks.