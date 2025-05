Nowe mieszkania we Wrocławiu

Postawili osiedle na palach i z rzeźbą Oskara Zięty. Apartamenty klasy premium w miejscu biurowca IKSAiP z lat 70.

W miejscu dawnej zabudowy biurowo-magazynowej IKSAiP przy parku Szczytnickim we Wrocławiu powstało nowe osiedle. To zespół 10 bloków, które zaprojektowało lokalne studio Group-Arch, a buduje RealCo Property Investment and Development, część grupy Warsaw Equity Group. Firma otrzymała już pozwolenie na użytkowanie. Osiedle jest na palach, a na dziedzińcu stoi rzeźba Oskara Zięty, która ma nawiązywać do wrocławskiej Iglicy.