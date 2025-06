Dom jednorodzinny

Ta miejska willa to kompozycja, skonstruowana na zasadzie trójwymiarowego kolażu. Dom Skryty w Krakowie

Dom Skryty to projekt na przedmieściach Krakowa autorstwa poznańskiej pracowni todos.architekci. Autorzy odwołują się tu zarówno do tradycyjnych form lokalnego budownictwa, jak i zasad stosowanych przez Miesa van der Rohe. Ten projekt to kompromis między wymaganiami inwestora i zapisami planu. Bryła odbija się w prostokątnych sadzawkach.

Spis treści Todos.architekci Dom jednorodzinny na przedmieściach Krakowa Ściany na wysoki połysk i atria Willa miejska - Dom skryty w Krakowie. Zdjęcia Lampy z duszą. Radosław Nakonowski daje industrialnym perełkom drugie życie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Todos.architekci Pracownię todos.architekci prowadzą wspólnie w Poznaniu Wojciech Kowalczyk, Jakub Chrzanowski i Tomasz Kierończyk. Na koncie mają głównie realizacje domów i wnętrz, ale projektują też osiedla mieszkaniowe czy meble miejskie. Dom jednorodzinny na przedmieściach Krakowa Ten projekt biura to budynek jednorodzinny na przedmieściach Krakowa. Inwestor dysponował tu rozległą, narożną działką. Zależało mu na zachowaniu prywatności, a jednocześnie niepozbawianiu budynku otwarć widokowych na okalający teren. Architekci zaproponowali więc bryłę, która jest wynikiem kompromisu pomiędzy szczegółowymi wytycznymi zamawiającego a zapisami miejscowego planu zagospodarowania. - Dom otrzymał niesymetryczną i silnie horyzontalną kompozycję, a proponowane rozwiązania bryłowe mają być swoistym przekształceniem archetypu tradycyjnej formy symetrycznego domu krakowskiego – tłumaczą. Czytaj też: Niewidzialny dom w skarpie Budynek wznosi się na niewielkich cokołach i jest otoczony prostokątnymi sadzawkami, w których odbija się bryła. Różnorodne faktury i barwy poszczególnych materiałów, włączając w to także taflę wody, mają sprawiać wrażenie, że każda z płaszczyzn posiada niezależną funkcję. Dom stanowi plastyczną całość kompozycyjną, skonstruowaną na zasadzie trójwymiarowego kolażu – analogicznie do technik stosownych przez Miesa van der Rohe w jego pracach architektonicznych – opowiada Jakub Chrzanowski. Ściany na wysoki połysk i atria Odbicia budynku, podkreślające jego proporcje, zastosowano również w postaci płyt kompozytowych na ścianach o wysokim połysku w niektórych pół-otwartych atriach. W zaproponowanych rozwiązaniach głębia budynku ukazuje się zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej. Pozwala to na optyczne powiększenie zaprojektowanych przestrzeni, przy zachowaniu stosunkowo małej powierzchni zabudowy, wynikającej z planu miejscowego. Willa miejska - Dom skryty w Krakowie. Zdjęcia 13 zdjęć Architektura-murator. Podcast 30/30 Nie chcę, ale… Konieczny i Grodzicki o realiach pracy w architekturze