O zmianach zachodzących na Pradze-Północ jedni mówią „rewitalizacja”, inni – „gentryfikacja”. W dzielnicy niewątpliwie zachodzą oba procesy naraz: z jednej strony stare kamienice komunalne są remontowane, a tereny wokół nich porządkowane, z drugiej zaś są obszary, z których dawni mieszkańcy są stopniowo wypychani przez napływ nowych, zamożniejszych i związany z tym wzrost kosztów życia w okolicy.

Skupmy się jednak na miejskich inwestycjach w infrastrukturę, bo to one często najbardziej zmieniają odbiór danego miejsca i nieraz pociągają za sobą dalsze zmiany takie jak remonty czy nowe budynki. Latem 2025 r. zapowiedziano zmiany w centrum Starej Pragi – nowy plac miejski przed dawnym Kinem Praha, zazielenienie ulic, remont chodników i stworzenie nowej infrastruktury rowerowej. Kilka miesięcy później zapowiedziano zmiany na dwóch kolejnych istotnych ulicach: Wileńskiej i Środkowej.

i Autor: Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta/ Materiały prasowe

Ul. Środkowa w Warszawie do zmiany. Pierwszeństwo dla pieszych i pasy zieleni

We wrześniu 2025 r. Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta właśnie podpisał z firmą INSTALNIKA Sp. z o.o. umowę na przebudowę ul. Środkowej na odcinku między ulicami Stalową a Kowieńską. Dziś to dość zaniedbana przestrzeń, w dużej mierze pozbawiona zieleni i służąca przede wszystkim samochodom. Przebudowa za ok. 5,9 mln zł, która zakończy się w 2026 r., ma to zmienić.

Po przebudowie ulicy piesi będą mogli korzystać z całego przekroju drogi i przekraczać jezdnię w dowolnym miejscu – nie będzie tradycyjnych, malowanych w „zebrę” przejść dla pieszych. Natomiast po obu stronach ulicy wybudowane zostaną tradycyjne chodniki. Nawierzchnia jezdni zostanie wykonana z kostki kamiennej. Dla rowerzystów przewidziano ruch dwukierunkowy natomiast samochody poruszać się będą w jednym kierunku – od strony ulicy Kowieńskiej do ulicy Strzeleckiej oraz od ulicy Stalowej do ulicy Strzeleckiej. Wyznaczone zostaną miejsca postojowe, w tym dla osób z niepełnosprawnościami

– podaje SZRM.

Za projekt przebudowy Środkowej odpowiada pracownia WXCA. Wygrała ona konkurs architektoniczno-urbanistyczny pt. „Ulice Nowej Pragi” przeprowadzony przez Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy.

Ważnym elementem inwestycji będzie zieleń. Po obu stronach Środkowej wykonane zostaną pasy zieleni z drzewami, krzewami i bylinami. Po zachodniej stronie ulicy zaplanowano szpaler wiśni, zaś ogółem dominować mają m.in. laurowiśnia, irga błyszcząca, pustynnik, tulipany oraz śnieguliczki. Na ul. Środkowej nie zabraknie też oczywiście nowego oświetlenia i małej architektury.

i Autor: ZDM Warszawa/ Materiały prasowe Pierwsza z koncepcji zmian na ul. Wileńskiej w Warszawie

i Autor: ZDM Warszawa/ Materiały prasowe Druga z koncepcji zmian na ul. Wileńskiej w Warszawie

Dwie wizje zmian na ul. Wileńskiej. Bezpieczeństwo plus zieleń

Nieco odleglejsze są zmiany planowane na ul. Wileńskiej. W listopadzie 2025 r. warszawski Zarząd Dróg Miejskich poinformował o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie przyszłego wyglądu tego miejsca. Opinie mieszkańców będą zbierane do 30 listopada.

ZDM proponuje dwa warianty przebudowy Wileńskiej:

w wariancie 1 w planach jest przede wszystkim zazielenienie ulicy oraz wprowadzenie woonerfu przy zachowaniu dwukierunkowego ruchu samochodowego na całej długości,

w wariancie 2 zakładane jest wprowadzenie na części ulicy ruchu jednokierunkowego, a także utworzenie parku linearnego na odcinku między ul. Targową a ul. Inżynierską.

W obu wariantach na ulicy ma pozostać historyczny bruk oraz pozostałości dawnych torów tramwajowych. ZDM nie wyklucza również stworzenia trzeciego wariantu, jeśli taki będzie wynikał z sugestii mieszkańców.

Inwestycja nie ma na razie terminu realizacji ani przewidywanego kosztu (a przynajmniej takich informacji nie podano do wiadomości publicznej). Drogowcy zapewniają jednak, że celem jest nie tylko poprawa estetyki ul. Wileńskiej, ale też jej funkcjonalności z perspektywy pieszych i rowerzystów.

Projekt przebudowy ma na celu poprawę jakości przestrzeni publicznej, zwiększenie udziału zieleni i błękitno-zielonej infrastruktury, poprawę bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów, a także adaptację do zmian klimatu poprzez retencję wody opadowej

– podaje ZDM.

