Nowe szaty kampusu UW wybrane

Rozstrzygnięto dwuetapowy konkurs architektoniczno-urbanistyczny na Kampus Centralny UW przy Krakowskim Przedmieściu. Jury najwyżej oceniło wspólny projekt Pracowni Architektonicznej 1997 i Gąska Wojcieszak Pracownia Architektoniczna. Ocenie podlegały m.in. oryginalność proponowanych rozwiązań, funkcjonalność, uwzględnienie aspektów proekologicznych i nowoczesnych rozwiązań retencji wody.

Dokonaliśmy wyboru rozwiązania najbardziej funkcjonalnego i odpowiadającego potrzebom Uniwersytetu Warszawskiego. Zależy nam, aby Kampus Centralny służył całej społeczności akademickiej, tworząc przestrzeń przyjazną i komfortową dla studentów, doktorantów i pracowników uczelni, a także gości odwiedzających UW. Ważne jest dla nas również, że zwycięska koncepcja wpisuje się w strategiczne założenia zielonego Uniwersytetu

– mówi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu Warszawskiego.

Zwycięski projekt przy poszanowaniu historycznego układu kampusu i uniknięciu rewolucji, przekształca go w przestrzeń przyjazną pieszym. "Zaproponowano spójną estetycznie małą architekturę i system informacji wizualnej oraz system ruchomego umeblowania głównego placu, umożliwiający łatwą aranżację w zależności od zapotrzebowania. W koncepcji uwzględniono aspekty związane z wykonalnością i przewidywalnością kosztów eksploatacji, dostępnością, elastycznością użytkowania oraz możliwościami etapowania inwestycji" - informują przedstawiciele uniwersytetu.

Organizatorem konkursu jest Oddział Warszawski SARP. Drugie miejsce w konkursie przyznano pracowni RS Architektura Krajobrazu Dorota Rudawa. Trzecie - pracowni architektonicznej Karola Żurawskiego.

Kampus Centralny UW: dostępna przestrzeń wielofunkcyjna

Zwycięska koncepcja ma zapewnić komfortowe warunki do pracy, nauki i odpoczynku, ale i do wydarzeń kulturalnych i imprez. Kampus ma służyć również mieszkańcom miasta. Realizacja projektu ma ruszyć w 2026 roku.

Kampus Centralny to przestrzeń głęboko zakorzeniona w historii naszej uczelni i miasta. Zwycięska koncepcja pozwala nam zachować i podkreślić ten wyjątkowy charakter, a jednocześnie otwiera uczelnię na otaczającą ją Warszawę. Dzięki nowym rozwiązaniom przestrzennym kampus stanie się miejscem, które nie tylko podtrzymuje nasze tradycje akademickie, ale również lepiej wpisuje się w tkankę miejską, podkreślając, że Uniwersytet jest integralną częścią stolicy i jej życia kulturalnego. Realizacja projektu będzie prowadzona etapami, w sposób niezakłócający codziennej pracy i nauki, tak aby służyła zarówno naszej społeczności, jak i mieszkańcom Warszawy

– mówi Robert Grey, kanclerz UW.

Źródło: Uniwersytet Warszawski

