Rozbiórka dawnej stołówki studenckiej przy Roździeńskiego

Na początku marca 2025 urzędnicy wydali zgodę na rozbiórkę obiektu przy alei Roździeńskiego 14 w Katowicach. To budynek dawnej stołówki studenckiej Uniwersytetu Śląskiego, w którym jeszcze w latach 90. XX wieku studenci jadali obiady i który pieszczotliwie nazywali "u dziadka". Obecnie działa tam siłownia. Dlaczego obiekt trzeba wyburzyć? Bo w jego miejscu powstanie Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności Uniwersytetu Śląskiego. Za projekt nowego obiektu odpowiada pracownia Czora & Czora. To oni zaprojektowali też biurowiec Craft w Katowicach.

Początkowo Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności miało stanąć obok nagradzanej w wielu konkursach architektonicznych (i wybranej w konkursie organizowanym przez SARP) nowej siedziby katowickiej filmówki projektu BAAS Arquitectura, Grupy 5 Architekci i Joanny i Wojciecha Małeckich, czyli w dzielnicy akademickiej w zrewitalizowanym kwartale Pawła – Wodna – Górnicza. To tu miasto wyburzyło zrujnowane budynki pod nowy campus UŚ. Ale ostatecznie nowy budynek CBiB stanie w miejscu stołówki, tuż obok międzyuczelnianej biblioteki CINiBA projektu pracowni HS99, która zdobyła Grand Prix dla Najlepszego Obiektu Architektury XXI wieku.

Decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji pożytku publicznego prezydent miasta wydał w lutym 2025. W kwietniu 2025 zarejestrowano też wniosek o pozwolenie na budowę na działkach nr AR_39.22/20, AR_39.22/21 (rzut działek - w galerii). Decyzji jeszcze nie ma.

Jak będzie wyglądać Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności w Katowicach?

- Budynek wpisywać się będzie w koncepcję architektoniczną tamtejszej okolicy, w tym leżących naprzeciw zabudowań Muzeum Śląskiego i Katowickiej Strefy Kultury oraz w koncepcję komplementarnej do niej Zielonej Strefy Nauki, która jest przedsięwzięciem podjętym przez Uczelnie Wyższe Katowic - czytamy w informacji o projekcie.

Budynek będzie wyposażony w panele fotowoltaiczne i system odzyskiwania wody deszczowej. Sporo miejsca mają zajmować rośliny na fasadzie budynku i wokół niego, a także w holu głównym oraz strefie Interdyscyplinarnego Centrum Nauki zlokalizowanej na parterze.

Na parterze budynku będzie aula, powstanie również oranżeria i ścieżka dydaktyczna dedykowana min. ochronie różnorodności biologicznej na terenach zurbanizowanych oraz zmianom klimatycznym. Będą tu też szklarnie, pokoje do hodowli roślin, pokój hodowlany do elastycznego wykorzystania w modelowaniu i symulacji procesów ekosystemowych, hala na fitotrony, pokoje do hodowli zwierząt, chłodnie do wernalizacji i stratyfikacji roślin. Przy obiekcie powstanie garaż. Obecnie na działce są prócz dawnej stołówki także parkingi.

Realizacja inwestycji Uniwersytetu Śląskiego

Projekt „Centrum Biotechnologii i Bioróżnorodności” uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej już w grudniu zeszłego roku. Wartość projektu: 202 289 764,19 zł. Wysokość wkładu z Funduszy Europejskich wynosi 134 817 259,51. Realizacja obecnie zaplanowana jest do roku 2029.

