Hotele projektu pracowni Tremend nagrodzone

Projekty pracowni architektonicznej Tremend zdobyły trzy nagrody w konkursie European Property Award 2024, zwyciężając w swoich kategoriach. Tym samym polscy architekci zakwalifikowali się do międzynarodowego etapu i powalczą o statuetkę International Property Award 2024. ceremonia wręczenia nagród European Property Awards 2024 odbyła się 17 października w Londynie.

Pracownia zdobyła trzy nagrody, reprezentując przy tym dwa europejskie państwa: Polskę i Francję. Polscy architekci są bowiem zwycięzcami w kategorii "Best Public Service Architecture Poland" za Dworzec Metropolitalny w Lublinie oraz w kategorii "Best Hotel Interior Poland" za projekt wnętrz Meininger Kraków Centrum. Nagrodę tę Tremend zdobył także jako reprezentant Francji za wnętrza Alberte Hotel w Paryżu.

- Każda nagroda architektoniczna to ogromne wyróżnienie, a te nagrody cieszą nas tym bardziej, że są docenieniem naszej pracy i specjalizacji w tak różnych dziedzinach. Co więcej, jeden z projektów został zrealizowany w Polsce, a drugi w Paryżu, we Francji, gdzie bardzo prężnie się rozwijamy – mówi architekt Magdalena Federowicz-Boule, założycielka i prezeska pracowni architektonicznej Tremend.

Wnętrza kameralnego Alberte Hotel w Paryżu to dla nas prawdziwa designerska perełka. Z kolei krakowski projekt powstał dla międzynarodowej sieci Meininger. W naszym portfolio mamy projekty zrealizowane dla największych marek hotelowych takich jak Accor, Marriott, Hilton, Radisson Group czy IHG. Myślę, że siłą naszych projektów jest fakt, że niezależnie od tego, gdzie są zlokalizowane, poprzez architekturę wnętrz opowiadają historie wyrażające niepowtarzalny kontekst miejsca” – wyznaje Anna Federowicz, wiceprezes pracowni Tremend.

Polscy architekci zdobyli dwie nagrody w tej samej kategorii, "Best Hotel Interior", za realizacje na terenie Polski i na terenie Francji.

Alberte Hotel w Paryżu

W przypadku wnętrz paryskiego Alberte Hotel w Paryżu jurorów ujęła klasyczna elegancja, szyk i pamięć o tradycji. To projekt zrealizowany w typowej dla pejzażu francuskiej stolicy, XIX-wiecznej, zabytkowej kamienicy pochodzącej z czasów G.E. Haussmanna. Wnętrza mieszczącego się niemalże u stóp wieży Eiffla hotelu to ukłon w stronę rodzinnej firmy właścicieli, którzy od pokoleń zajmują się produkcją koniaku. Stąd też kolorystyczne przełamania jasnego wystroju intensywnymi tonami koloru koniakowego, zastosowanie naturalnych, szlachetnych materiałów jak drewno czy miedź oraz stylowe meble służące ekspozycji butelek z domowej produkcji koniakiem - opisują architekci.

Architekci Tremend zachowali jak najwięcej oryginalnych elementów wnętrza, m.in. zabytkowe schody i balustrady. Dopełnieniem całości stały się obrazy polskiej artystki Magdaleny Głodek, których organiczne, linearne formy nawiązują do krajobrazów francuskich winnic.

Meininger Hotel Kraków Centrum

Meininger Hotel Kraków Centrum zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie krakowskiego Starego Miasta. To pierwszy w Polsce obiekt należący do niemieckiej sieci Meininger, obecnej w prawie 30 europejskich metropoliach. Inspiracją dla zaprojektowanych przez pracownię Tremend wnętrz oraz motywem przewodnim jest hasło "Flow of creation", czyli "strumień kreacji", które sięga do wielowiekowego i wielokulturowego dziedzictwa miasta oraz zabiera gości w estetyczną podróż, w której nie brak stylistycznych odniesień do historii Krakowa i najbardziej charakterystycznych miejsc na jego mapie.

Oddany do użytku z początkiem 2024 roku nowy Dworzec Metropolitarny w Lublinie zdobył już uznanie polskiej i międzynarodowej społeczności architektonicznej. Ostatnio dworzec znalazł się w finale konkursu World Architecture Festival Awards w kategorii „Transport”, w której o wygraną powalczy razem z realizacjami takich pracowni jak Zaha Hadid Architects czy Kohn Pedersen Fox. Jeszcze wcześniej, jako obiekt użyteczności publicznej, projekt zdobył wyróżnienie w konkursie Lider Dostępności organizowanym pod Honorowym Patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Zastosowane w projekcie przyjazne środowisku oraz ograniczające emisyjność materiały i technologie czynią go jednym z najbardziej ekologicznych tego typu obiektów w Polsce. Jak podkreśla autorka projektu arch. Magdalena Federowicz-Boule, jednym z głównych założeń całego przedsięwzięcia był także impuls do dalszej rewitalizacji tej części miasta.

International Property Awards

Po raz pierwszy nagrody International Property Awards zostały wręczone w 1993 roku w Londynie. Od tamtej pory konkurs stopniowo zdobywał coraz większą popularność i renomę, osiągając międzynarodowy zasięg i przyciągając pracownie architektoniczne z kolejnych państw. Z czasem prestiżowe nagrody zaczęto przyznawać z podziałem na poszczególne regiony świata – w Europie, Ameryce, Azji, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Zwycięzcy poszczególnych kategorii z każdego z tych regionów mają następnie szansę wygrać konkurs na poziomie ogólnoświatowym.