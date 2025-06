Chłód latem, ciepło zimą. Czy okno może naprawdę zadbać o nasz komfort?

Okno, które nie zmusza do kompromisów

Dzisiejsze trendy w budownictwie mieszkaniowym to większe okna, więcej światła i minimalizm. Okna zaczynające się tuż nad podłogą, tarasowe systemy przesuwne typu HS, panoramiczne przeszklenia w kuchni czy salonie – takie rozwiązania wyglądają bardzo atrakcyjnie, a przy tym pozytywnie wpływają na nasze samopoczucie za sprawą światła dziennego, które zapraszają do środka. Mają jednak też drugą stronę: mogą w większym stopniu przyczyniać się do przegrzewania wnętrz latem czy utraty ciepła z pomieszczeń zimą.

Wciąż zbyt rzadko mówi się o tym, że dobór odpowiednich szyb do okien ma równie istotne znaczenie, jak sama stolarka. Okazuje się bowiem, że dobrze dobrane szyby mogą stanowić remedium na wiele codziennych problemów właścicieli domów: wysokie koszty ogrzewania w sezonie grzewczym czy koszty klimatyzacji w miesiącach wiosenno-letnich. Opracowane przez specjalistów firmy Saint-Gobain Glass, mają za zadanie zredukować te niedogodności.

i Autor: AdobeStock

Komfort przez 365 dni w roku

ECLAZ® to rodzina szkła okiennego zaprojektowanego z myślą o najwyższym komforcie termicznym i maksymalnym doświetleniu w domach jednorodzinnych oraz mieszkaniach. Dwa uzupełniające się warianty – ECLAZ® LUMI i ECLAZ® SUN PLUS – odpowiadają na potrzeby zmieniających się warunków pogodowych oraz wymagania nowoczesnej architektury, w której dominuje światło i przestrzeń.

ECLAZ® LUMI to szyba termoizolacyjna, idealnie spisująca się w sezonie zimowym i pomieszczeniach o orientacji północnej lub wschodniej. Dzięki wysokiemu współczynnikowi przepuszczalności energii słonecznej (g = 0,58), szyba ECLAZ® LUMI wpuszcza do wnętrza ciepło z promieniowania słonecznego, a jednocześnie jej niski współczynnik przenikania ciepła Ug = 0,5 W/m²K zapobiega jego utracie (bo im niższy Ug, tym lepsza izolacja cieplna). Efekt? Zimą w domu jest cieplej, przyjemniej i… taniej – bo rachunki za ogrzewanie mogą być niższe nawet o kilkanaście procent.

Z kolei ECLAZ® SUN PLUS to szyba przeciwsłoneczna, która sprawdza się latem i we wnętrzach z dużymi przeszkleniami od strony południowej lub zachodniej.

Dzięki niskiemu współczynnikowi g (zaledwie 0,35) ogranicza ilość ciepła, która przedostaje się do wnętrza, jednocześnie wpuszczając światło dzienne (LT = 60%).

To doskonała alternatywa dla energochłonnej klimatyzacji – dzięki tej szybie temperatura w salonie, jadalni czy sypialni nie wymknie się spod kontroli nawet podczas fal upałów.

Co ważne, ECLAZ® LUMI i SUN PLUS doskonale sprawdzają się zarówno w nowych inwestycjach, jak i przy modernizacji. Zamieniając stare okna jednokomorowe na nowoczesne pakiety z szybami ECLAZ®, można znacząco poprawić komfort termiczny i ograniczyć straty energii – niezależnie od pory roku.

i Autor: AdobeStock

Dobry wybór dla nowoczesnego domu

Z perspektywy osoby budującej dom lub planującej jego remont, wybór szyb ECLAZ® to świadoma decyzja o jakości życia. To inwestycja w rozwiązanie, które nie tylko poprawia codzienne warunki w domu, ale także obniża koszty eksploatacji – zarówno ogrzewania, jak i chłodzenia. Co więcej, wysoka przepuszczalność światła dziennego oznacza mniejsze zapotrzebowanie na sztuczne oświetlenie oraz lepszy mikroklimat we wnętrzach, nawet w pochmurne dni.

ECLAZ® LUMI i ECLAZ® SUN PLUS to duet, który współtworzy okno idealne – dopasowane do potrzeb nowoczesnego życia, coraz bardziej nieprzewidywalnych warunków atmosferycznych i rosnących oczekiwań inwestorów. To coś więcej niż szkło – to komfort, oszczędność i światło zamknięte w ramie okna. A wszystko to bez rezygnacji z estetyki – bowiem szkło ECLAZ® pozostaje neutralne optycznie, doskonale współgrając z nowoczesnym designem ram okiennych i wystrojem całego wnętrza.

Po więcej szczegółów dotyczących tych rozwiązań warto zajrzeć na stronę producenta: https://www.saint-gobain-glass.pl/products/szklo-niskoemisyjne-szklo-z-powlokami/eclaz-lumi-eclaz-zen-eclaz-sun-plus-przeszklenia-dla-idealnego-okna#key-facts