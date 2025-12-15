Dwóch uczestników finałowej gali 10. edycji konkursu „Życie w Architekturze” pochylonych nad tablicą z quizem architektonicznym. Tablica na sztaludze przedstawia zasady quizu oraz listę nagród od sponsorów LIVOLO i WHISE HABIT. Więcej o wydarzeniu na Architektura Murator Plus.

Autor: Architektura Murator Dwóch uczestników finałowej gali 10. edycji konkursu „Życie w Architekturze” pochylonych nad tablicą z quizem architektonicznym. Tablica na sztaludze przedstawia zasady quizu oraz listę nagród od sponsorów LIVOLO i WHISE HABIT. Więcej o wydarzeniu na Architektura Murator Plus.

QUIZ

Dasz radę rozpoznać wszystkie budynki na tych zdjęciach? Rozwiąż quiz z okazji 10. edycji konkursu "Życie w Architekturze"!

ARCHITEKTURA murator
2025-12-15 13:56

Podczas finałowej gali 10. edycji konkursu „Życie w Architekturze” goście mieli okazję sprawdzić swoją wiedzę o polskiej architekturze w specjalnym quizie przygotowanym przez organizatorów. Zabawa przyciągnęła uwagę zarówno profesjonalistów, jak i pasjonatów architektury, stając się dodatkową atrakcją wieczoru.

Test wiedzy o polskich realizacjach

Zadanie polegało na rozpoznaniu 20 budynków. Poziom quizu był na tyle wysoki, że jedynie dwóm osobom udało się zdobyć maksymalną liczbę punktów, co pokazuje, że nawet eksperci i miłośnicy architektury nie znają wszystkich polskich realizacji!

Nagrody i upominki od sponsorów

Sponsorami nagród były firmy LIVOLO i WHISE HABIT. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody, które w najbliższych dniach zostaną spakowane i wysłane do laureatów. 

Nagrody zdobyli:

  • zestaw VOVO: Ola, Krzysztof i FilipX
  • voucher do sklepu internetowego Livolo: Ola, Kina i Dorka
  • deskę do krojenia: Mewa, Ale ale Aleksandra, K, Paweł, Tommax, Ememka, Karolia, Krzysztof, Pit, Lo
  • prenumeratę Architektury-Murator: KaG, Aleksandra, RadekZ i Gosia
Konkurs Architektura Murator

Autor: Architektura Murator

Quiz "Wiedza o Architekturze"

Organizatorzy podkreślali, że quiz nie tylko bawił, ale również edukował, przypominając uczestnikom o znaczących realizacjach ostatnich lat. To doskonały przykład tego, jak branża architektoniczna może łączyć zabawę z poszerzaniem wiedzy, a także jak ważne jest docenianie różnorodności polskiej architektury.

Quiz cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z zabawy. Jeśli masz ochotę stanąć przed takim samym wyzwaniem, poniżej znajdziesz quiz, który przyszło rozwiązać uczestnikom gali.

Voucher

Autor: Architektura Murator
Quiz "Wiedza o Architekturze"
Pytanie 1 z 20
1. Jak nazywa się inwestycja przedstawiona na zdjęciu?
Biblioteka na Choszczówce

