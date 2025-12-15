Dasz radę rozpoznać wszystkie budynki na tych zdjęciach? Rozwiąż quiz z okazji 10. edycji konkursu "Życie w Architekturze"!

Test wiedzy o polskich realizacjach

Zadanie polegało na rozpoznaniu 20 budynków. Poziom quizu był na tyle wysoki, że jedynie dwóm osobom udało się zdobyć maksymalną liczbę punktów, co pokazuje, że nawet eksperci i miłośnicy architektury nie znają wszystkich polskich realizacji!

Sponsorami nagród były firmy LIVOLO i WHISE HABIT. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne nagrody, które w najbliższych dniach zostaną spakowane i wysłane do laureatów.

Nagrody zdobyli:

zestaw VOVO: Ola, Krzysztof i FilipX

voucher do sklepu internetowego Livolo: Ola, Kina i Dorka

deskę do krojenia: Mewa, Ale ale Aleksandra, K, Paweł, Tommax, Ememka, Karolia, Krzysztof, Pit, Lo

prenumeratę Architektury-Murator: KaG, Aleksandra, RadekZ i Gosia

Quiz "Wiedza o Architekturze"

Organizatorzy podkreślali, że quiz nie tylko bawił, ale również edukował, przypominając uczestnikom o znaczących realizacjach ostatnich lat. To doskonały przykład tego, jak branża architektoniczna może łączyć zabawę z poszerzaniem wiedzy, a także jak ważne jest docenianie różnorodności polskiej architektury.

Quiz cieszył się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy chętnie dzielili się swoimi doświadczeniami i wrażeniami z zabawy. Jeśli masz ochotę stanąć przed takim samym wyzwaniem, poniżej znajdziesz quiz, który przyszło rozwiązać uczestnikom gali.

Quiz "Wiedza o Architekturze" Pytanie 1 z 20 1. Jak nazywa się inwestycja przedstawiona na zdjęciu? Budynek Edukacyjny w Leśnym Ogrodzie Botanicznym Centrum Aktywności Lokalnej na Przedmieściu Oławskim Biblioteka na Choszczówce Centrum Wsparcia dla Rodzin w Chorobie Nasz Dom

