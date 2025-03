The Sea Resort w Międzyzdrojach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Pod koniec 2023 r. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie ogłosił przetarg na adaptację i modernizację zabytkowego dworu Badenich w Wadowie. Remont został zaplanowany na lata 2024–2026. Budynek będzie pełnił funkcję domu kultury, którego zarządcą będzie Ośrodek Kultury Kraków – Nowa Huta. Znajdzie się tu też filia Biblioteki Kraków oraz pomieszczenia przeznaczone dla Stowarzyszenia Przyjaciół Wadowa.

– W cyklu „Metamorfozy na Plus” prezentujemy przedsięwzięcia, dzięki którym zapomniane historyczne obiekty i wnętrza otrzymują drugie życie za sprawą pasjonatów, racjonalnych biznesmenów, rzetelnych samorządowców, czy wreszcie – niespokojnych dusz... Wszyscy oni ożywiają dzięki swoim wizjom dorobek umysłów i rąk pokoleń architektów, inwestorów i budowniczych, którzy na placu budowy zostawili przed laty nadzieję, że ich dzieło ucieszy w odległej przyszłości jeszcze niejedno oko…

Dwór Badenich – krótka historia

Dwór w Wadowie wybudował Józef Badeni. Klasycystyczna budowlę zaprojektował Antoni Łuszczkiewicz w stylu nawiązującym do willi włoskich z okresu renesansu. Była własnością Badenich do 1930 r. W 1945 r. stacjonowali w dworze żołnierze radzieccy, dopuszczając się dewastacji budynku i otaczającego go parku. Po przejęciu przez państwo była tutaj szkoła i przedszkole, zamknięte w 2003 r. Obiekt od lat 90. XX w. jest własnością miasta Krakowa. Nieużytkowany i niszczejący budynek dodatkowo uszkodził pożar. W zabytkowym dworze zachowały się oryginalne, bogato zdobione elewacje: boniowanie, pilastry, sztukaterie, gzymsy.

Pomysł na dwór Badenich – kultura, nie komercja

Remont konserwatorski zniszczonej budowli wiązał się z bardzo wysokimi kosztami. Miasto od 2019 r. prowadziło dialog techniczny, który miał doprowadzić do zawarcia umowy w formie partnerstwa publiczno-prywatnego na adaptację tego miejsca. Nadrzędnym celem było zapewnienie mieszkańcom funkcji kulturalnych lub społecznych, a nie przeznaczenie obiektu jedynie na użytek komercyjny. ZZM starał się również o pozyskanie środków zewnętrznych, m.in. ze SKOZK.

W 2021 r., po konsultacjach społecznych, ZZM ogłosił postępowanie na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla adaptacji i modernizacji zabytkowego dworu Badenich oraz dworskiego parku Wadów. Została ona sporządzona w dwóch etapach pod koniec 2021 r i w 2022 r. W listopadzie 2022 r. wydana została decyzja pozwolenia na adaptację dworu na cele użyteczności publicznej oraz przebudowę i remont. Pozwolenie obejmowało także zagospodarowanie terenu wokół i przebudowę infrastruktury technicznej.

Remont krakowskiego dworu już trwa!

We wcześniejszych latach przeprowadzono tutaj szereg prac zabezpieczających, m in.:

wykonano nowy system odprowadzania wody opadowej z połaci dachowej,

rozebrano schody wejściowych od strony południowej i wykonano konstrukcję do ich rekonstrukcji,

oczyszczono elewacje z graffiti,

wykonano izolację przeciwwilgociową poziomą ścian w piwnicy dworu,

ogrodzono budynek.

Roboty budowlane rozpoczęły się jednak dopiero w połowie 2024 r. W pierwszym etapie w ramach posiadanych środków przeprowadzono:

wyburzenie niektórych ścian działowych,

skucie tynków wewnętrznych,

demontaż posadzek i okładzin ściennych,

demontaż starych instalacji, drewnianego stropu.

W piwnicy oraz na parterze wykonane zostały nowe ściany działowe, a także konieczne wzmocnienia istniejących. Wszystkie prace prowadzone są zgodnie z zaleceniami konserwatorskimi (m.in. na podstawie zachowanych archiwaliów) i pod nadzorem konserwatora zabytków.

– Modernizacja dworu wraz z rewitalizacją otaczającego go parku jest uzależniona od środków dostępnych w budżecie miasta, a jej zakończenie planowane jest na koniec 2026 roku. Zarząd Zieleni Miejskiej w Krakowie stara się również o pozyskanie środków zewnętrznych, które mogłyby wesprzeć prowadzone działania – podaje Zarząd Zieleni Miejskiej.

