Rosewood London – tradycja w dialogu z nowoczesnością

Rosewood London, zlokalizowany w pobliżu Covent Garden i West Endu, to pięciogwiazdkowy hotel, który łączy edwardiańską architekturę z nowoczesnym luksusem. Monumentalne przestrzenie, marmurowe schody wznoszące się pod 50-metrową kopułę i wnętrza autorstwa Tony’ego Chi tworzą spójną narrację – ponadczasową, a zarazem świeżą.

W tym otoczeniu zastosowano suszarki Dyson Airblade™. Ich obecność nie jest przypadkowa – to odpowiedź na potrzeby współczesnych hoteli, w których:

higiena staje się kluczowym elementem – filtry HEPA zatrzymują 99,95% cząsteczek wielkości bakterii i wirusów,

efektywność decyduje o satysfakcji gości – dłonie są suszone w kilkanaście sekund,

estetyka pozostaje nienaruszona – minimalistyczna forma i warianty montażowe (ścienne lub zintegrowane z baterią umywalkową) pozwalają wpisać urządzenia w dowolną koncepcję,

ekologia staje się atutem – brak ręczników papierowych to oszczędność i redukcja odpadów.

Dzięki temu Dyson Airblade™ w Rosewood London nie jest wyłącznie funkcjonalnym dodatkiem, lecz integralną częścią koncepcji architektonicznej obiektu.

Autor: Dyson/ Materiały prasowe Rosewood Hotel Londyn

Radisson RED Kraków – współczesna energia w miejskim kontekście

Jedną z najnowszych realizacji w Polsce, w której architekci świadomie postawili na urządzenia Dyson, jest Radisson RED Kraków. Budynek zlokalizowany w ścisłym centrum miasta zaprojektowali Kamil Kowalik (GD&K Consulting – koncepcja) oraz Horizone Studio (projekt wykonawczy) a inwestorem jest Treimorfa Project.

W wyrazistych, pełnych energii przestrzeniach hotelu pojawiły się suszarki Dyson Airblade™, wykorzystujące technologię strumieniowego przepływu powietrza, dzięki której dłonie można osuszyć w zaledwie dziesięć sekund. To nie tylko szybkość i wygoda, ale także nowa jakość w projektowaniu detali funkcjonalnych.

Autor: Michał Gąciarz/ Materiały prasowe hotel Radisson RED Kraków

Ich neutralna, ponadczasowa forma pozwala na harmonijne wpisanie się w różnorodne aranżacje, bez ryzyka zakłócenia koncepcji estetycznej. Zastosowane filtry HEPA dbają o czystość powietrza, eliminując bakterie i wirusy, co w naturalny sposób podnosi komfort użytkowników. Dodatkowo, wysoka efektywność energetyczna urządzeń sprawia, że inwestorzy zyskują realne oszczędności i ograniczają wpływ obiektu na środowisko. Airblade™ staje się więc elementem, który łączy praktyczność, troskę o zdrowie i odpowiedzialność ekologiczną z precyzją projektową.

Ta realizacja pokazuje, że świadomy dobór technologii może być równie istotny, co wybór materiałów wykończeniowych czy koncepcji kolorystycznej.

Autor: Michał Gąciarz/ Materiały prasowe hotel Radisson RED Kraków

Technologia jako narzędzie projektowe

Technologia może być czymś więcej niż jedynie funkcjonalnym dodatkiem – staje się dziś narzędziem, które współtworzy architekturę. Dyson Airblade™ w hotelowych wnętrzach nie jest więc wyłącznie odpowiedzią na potrzebę higieny. To rozwiązanie, które pozwala architektom budować nową narrację przestrzeni, w której technologia nie konkuruje z estetyką, lecz ją wzmacnia.

W strefach ogólnodostępnych podnosi poziom higieny, jednocześnie wspierając politykę zrównoważonego rozwoju inwestora. Dzięki swojej dyskretnej obecności nie przytłacza aranżacji, ale wpisuje się w nią naturalnie, pozostawiając projektantom swobodę w kształtowaniu charakteru miejsca. W luksusowych hotelach, gdzie każdy detal składa się na wyjątkowe doświadczenie gościa, takie technologie stają się nie tyle dodatkiem, co cichym sprzymierzeńcem architekta.

Autor: Dyson/ Materiały prasowe Rosewood Hotel Londyn

Architektura doświadczeń

Zarówno w Rosewood London, jak i w Radisson RED Kraków, zastosowanie Dyson Airblade™ pokazuje, że technologia może być integralną częścią architektury. To rozwiązanie, które odpowiada na realne potrzeby gości, inwestorów i projektantów, łącząc funkcjonalność, estetykę i odpowiedzialność środowiskową.

Dla architektów to sygnał, że wybór technologii nie jest już decyzją techniczną „na końcu projektu”, ale świadomym elementem budowania tożsamości miejsca.