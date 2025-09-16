Rosewood London – tradycja w dialogu z nowoczesnością
Rosewood London, zlokalizowany w pobliżu Covent Garden i West Endu, to pięciogwiazdkowy hotel, który łączy edwardiańską architekturę z nowoczesnym luksusem. Monumentalne przestrzenie, marmurowe schody wznoszące się pod 50-metrową kopułę i wnętrza autorstwa Tony’ego Chi tworzą spójną narrację – ponadczasową, a zarazem świeżą.
W tym otoczeniu zastosowano suszarki Dyson Airblade™. Ich obecność nie jest przypadkowa – to odpowiedź na potrzeby współczesnych hoteli, w których:
- higiena staje się kluczowym elementem – filtry HEPA zatrzymują 99,95% cząsteczek wielkości bakterii i wirusów,
- efektywność decyduje o satysfakcji gości – dłonie są suszone w kilkanaście sekund,
- estetyka pozostaje nienaruszona – minimalistyczna forma i warianty montażowe (ścienne lub zintegrowane z baterią umywalkową) pozwalają wpisać urządzenia w dowolną koncepcję,
- ekologia staje się atutem – brak ręczników papierowych to oszczędność i redukcja odpadów.
Dzięki temu Dyson Airblade™ w Rosewood London nie jest wyłącznie funkcjonalnym dodatkiem, lecz integralną częścią koncepcji architektonicznej obiektu.
Radisson RED Kraków – współczesna energia w miejskim kontekście
Jedną z najnowszych realizacji w Polsce, w której architekci świadomie postawili na urządzenia Dyson, jest Radisson RED Kraków. Budynek zlokalizowany w ścisłym centrum miasta zaprojektowali Kamil Kowalik (GD&K Consulting – koncepcja) oraz Horizone Studio (projekt wykonawczy) a inwestorem jest Treimorfa Project.
W wyrazistych, pełnych energii przestrzeniach hotelu pojawiły się suszarki Dyson Airblade™, wykorzystujące technologię strumieniowego przepływu powietrza, dzięki której dłonie można osuszyć w zaledwie dziesięć sekund. To nie tylko szybkość i wygoda, ale także nowa jakość w projektowaniu detali funkcjonalnych.
Ich neutralna, ponadczasowa forma pozwala na harmonijne wpisanie się w różnorodne aranżacje, bez ryzyka zakłócenia koncepcji estetycznej. Zastosowane filtry HEPA dbają o czystość powietrza, eliminując bakterie i wirusy, co w naturalny sposób podnosi komfort użytkowników. Dodatkowo, wysoka efektywność energetyczna urządzeń sprawia, że inwestorzy zyskują realne oszczędności i ograniczają wpływ obiektu na środowisko. Airblade™ staje się więc elementem, który łączy praktyczność, troskę o zdrowie i odpowiedzialność ekologiczną z precyzją projektową.
Ta realizacja pokazuje, że świadomy dobór technologii może być równie istotny, co wybór materiałów wykończeniowych czy koncepcji kolorystycznej.
Technologia jako narzędzie projektowe
Technologia może być czymś więcej niż jedynie funkcjonalnym dodatkiem – staje się dziś narzędziem, które współtworzy architekturę. Dyson Airblade™ w hotelowych wnętrzach nie jest więc wyłącznie odpowiedzią na potrzebę higieny. To rozwiązanie, które pozwala architektom budować nową narrację przestrzeni, w której technologia nie konkuruje z estetyką, lecz ją wzmacnia.
W strefach ogólnodostępnych podnosi poziom higieny, jednocześnie wspierając politykę zrównoważonego rozwoju inwestora. Dzięki swojej dyskretnej obecności nie przytłacza aranżacji, ale wpisuje się w nią naturalnie, pozostawiając projektantom swobodę w kształtowaniu charakteru miejsca. W luksusowych hotelach, gdzie każdy detal składa się na wyjątkowe doświadczenie gościa, takie technologie stają się nie tyle dodatkiem, co cichym sprzymierzeńcem architekta.
Architektura doświadczeń
Zarówno w Rosewood London, jak i w Radisson RED Kraków, zastosowanie Dyson Airblade™ pokazuje, że technologia może być integralną częścią architektury. To rozwiązanie, które odpowiada na realne potrzeby gości, inwestorów i projektantów, łącząc funkcjonalność, estetykę i odpowiedzialność środowiskową.
Dla architektów to sygnał, że wybór technologii nie jest już decyzją techniczną „na końcu projektu”, ale świadomym elementem budowania tożsamości miejsca.