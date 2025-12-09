Debata Muratora: Domy na dziś, jutro i pojutrze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Nowy kościół w Białołęce zaprojektowała pracownia Projekt PBPA

Nowy kościół na Białołęce w Warszawie stał się sławny w czerwcu zeszłego roku, bo wtedy go poświęcono i udostępniono. To minimalistyczny kościół bez krzyża na dachu – za to z wielkim przeszkleniem w kształcie krzyża. Świątynia jest niska, pozbawiona wieży, z płaską elewacją bez ozdobników. Gdyby nie wielki napis z nazwą parafii tuż obok, trudno byłoby z miejsca odgadnąć przeznaczenie budynku. Choć na wizualizacjach kościół lśni bielą, w rzeczywistości jest bardziej przygaszony, idzie raczej w stronę szarości, nawet w słoneczne dni. Jego funkcję sakralną zdradza przede wszystkim duże przeszklenie w kształcie krzyża widoczne od frontu.

Za projekt nietypowej świątyni odpowiada pracownia Projekt PBPA, odpowiedzialna m.in. za takie warszawskie budynki jak: Skysawa, Warsaw Unit, Warsaw Spire, powstający The Bridge. W projektowaniu uczestniczyła także pracownia Mes Projekt, która ma w swoim portfolio także m.in. kościół pw. św. Rity na Kamionku.

Parafia Matki Bożej Pompejańskiej: garaż, przeszklone wejście

Białołęcki kościół Matki Bożej Pompejańskiej zwraca uwagę przede wszystkim zaskakującą bryłą, ale ma też wiele innych ciekawych elementów. Warto np. wiedzieć, że pierwsza i druga kondygnacja nadziemna świątyni przeznaczone są na kwatery dla księży, które wyposażono m.in. w loggie. Z kolei pod budynkiem znajduje się garaż podziemny, a także pomieszczenia techniczne. Dla wiernych przeznaczony jest parter – do wnętrza świątyni wchodzi się przez przeszklone wejście w jednym z narożników. Na parterze mieszczą się także kancelaria parafialna i zakrystia.

Trwa wyposażanie nowej świątyni w Warszawie.

Czytaj też:

Szkoła z boiskiem na dachu na Białołęce

Otrzymaliśmy projekt ołtarza na Prezbiterium z granitu kamienia naturalnego i z elementami drewna dębowego, takiego, jak są nasze drzwi. To nie jest taki kolor, jaki widzimy na wizualizacji, na pewno będzie widniejszy. Wyceniony został ołtarz główny, oratorium, tzn. ambonka, tabernakulum z postawą, chrzcielnica. Oczywiście w cenie jest materiał, cięcie, polerowanie, montaż impregnacja, za całość z dodatkowymi materiałami wyjdzie nam ok 110 tys. zł - czytamy w wakacyjnych ogłoszeniach duszpasterskich.

Co tydzień księża dziękują parafianom i raportują, co zostało zrobione, co zamówione

Architektura budynku przy Myśliborskiej

Projekt został wykonany dla Diecezji Warszawsko-Praskiej, Kurii Biskupiej z siedzibą przy ul. Floriańskiej 2A w Warszawie. Projekt powstał w roku 2019. Architekci pracowni MES opisują go tak: Forma architektoniczna powściągliwa, fasady z surowego betonu, wejście do kościoła przez całkowicie przeszkloną, nieogrzewaną kruchtę.

To budynek o jednej i trzech kondygnacjach nadziemnych, podpiwniczony, wolnostojący o funkcji kultu religijnego (kościoła) z zakrystią, kancelarią parafii oraz zakwaterowaniem dla księży. Od ul. Myśliborskiej jednoprzestrzenna nawa rozszerzona o emporę (chór) z wejściem z kruchty pod chórem, zakończona ołtarzem. Empora dostępna wewnętrzną klatką schodową. Pozostała część parteru przeznaczona na zakrystie oraz kancelarię parafialną. Piętro 1 i 2 zaprojektowane jako zakwaterowanie dla księży. Na kondygnacji podziemnej pomieszczenia techniczne, garaż oraz sala wielofunkcyjna wraz z obsługą pomieszczeniami sanitarnymi.

Zobacz też:

Mały Asyż w Tychach. Zaprojektował go "śląski Gaudi". Zdjęcia