Monumentalny dworzec po drugiej stronie „magicznego tunelu”

Łączący Hiszpanię i Francję tunel Somport, przebiegający przez zachodnią część Pirenejów, wśród lokalnych mieszkańców często nazywany jest „magicznym”. Zawdzięcza to różnicy pogodowej, która zaskakuje kierowców wyjątkowo często - podczas gdy po francuskiej stronie dominują chmury i wilgoć, po przejechaniu niespełna dziewięciu kilometrów podróżni wyjeżdżają do słonecznej, hiszpańskiej miejscowości Canfranc.

W Canfranc wszystko zdaje się krążyć wokół jednego obiektu - jego wizerunek widnieje na opakowaniach czekolad sprzedawanych w lokalnych sklepach, na obrazach na ścianach restauracji, na magnesach i breloczkach dostępnych w każdym punkcie z pamiątkami. Chodzi o Canfranc Estación, monumentalny, secesyjny dworzec kolejowy, który przez dekady popadał w zapomnienie i ruinę, by współcześnie odrodzić się jako luksusowy hotel.

Canfranc Estación, Hiszpania. Dawny dworzec kolejowy zamienił się w luksusowy hotel

Złoto, siatki szpiegowskie i dramatyczne losy Canfranc Estación

Pierwszy pomysł budowy stacji kolejowej w Canfranc pojawił się już w 1853 roku, jednak na zakończenie realizacji przyszło czekać aż do 1928 roku, kiedy to dworzec został uroczyście otwarty. Obiekt ma ponad 240 metrów długości i posiada aż 365 okien, symbolicznie po jednym na każdy dzień roku. W momencie ukończenia Canfranc był drugim co do wielkości dworcem kolejowym w Europie, co przyniosło mu przydomek „Titanica Gór”. Architektonicznie łączy w sobie klasycyzm i secesję, silnie inspirowane paryskim stylem Beaux-Arts, który zdominował Wystawę Światową w 1900 roku.

Losy tego miejsca potoczyły się jednak w dramatyczny sposób. Już w 1929 roku, zaledwie rok po otwarciu, wybuchł światowy kryzys finansowy, który odbił się również na funkcjonowaniu stacji. W 1931 roku dodatkowo dotknął ją pożar. Niedługo później, bo w 1936 roku, rozpoczęła się hiszpańska wojna domowa, a zaraz po niej - II wojna światowa. W tym burzliwym czasie Canfranc i jego okolice stały się sceną tajnych operacji, intryg i ucieczek. To tędy Żydzi oraz alianccy jeńcy próbowali uciec z ogarniętej wojną Europy, członkowie ruchu oporu przemieszczali się między Hiszpanią a Francją, a w pobliżu działały równocześnie siatki szpiegowskie aliantów i nazistów. Od 1939 roku przez Canfranc przechodziły transporty żelaza i wolframu - kluczowych surowców do produkcji broni - które Hiszpania dostarczała nazistowskim Niemcom w zamian za złoto, często pochodzące z rabunku w okupowanej Europie.

i Autor: Karolina Krasny Canfranc Estación, Hiszpania. Dawny dworzec kolejowy zamienił się w luksusowy hotel

Nawet po zakończeniu wojen, gdy w latach 50. transport kolejowy w Hiszpanii zaczął ponownie się rozwijać, problemy Canfranc nie ustępowały. Jednym z kluczowych utrudnień był różny rozstaw torów po obu stronach granicy, co zmuszało podróżnych do przesiadek i komplikowało transport towarowy. Ostatecznym ciosem była katastrofa z 1970 roku, kiedy to wykolejenie się pociągu po stronie francuskiej doprowadziło do zniszczenia mostu i przerwania połączenia. Dworzec został zamknięty i przez kolejne 50 lat pozostawał w dużej mierze opuszczony, niszczejąc.

Hiszpańska wersja „Grand Budapest Hotel” od 2 lat jest otwarta dla gości

W 2023 roku Canfranc Estación ponownie otworzył swoje drzwi, jednak tym razem już nie jako dworzec kolejowy, ale luksusowy hotel z 104 pokojami. Zrujnowana od lat 70. hala główna została pieczołowicie odrestaurowana i zaadaptowana przez sieć Barcélo, która tchnęła nowe życie w ten historyczny obiekt. Za projekt rewitalizacji odpowiada hiszpański architekt Fernando Ramírez de Dampierre.

Dawna hala biletowa przeobraziła się w monumentalny, trzykondygnacyjny hol, w którym gości wita boy hotelowy w mundurze stylizowanym na lata 30. XX wieku, z charakterystycznym kepi (czapce o kształcie ściętego stożka lub walca, wyposażonej w daszek). Wnętrza zostały zaprojektowane z wyraźnym szacunkiem dla historii – odrestaurowano oryginalne sztukaterie i mosiężne lampy, a ściany ozdobiono herbami: jednym przedstawiającym Republikę Francuską, drugim Alfonsa XIII. W centralnej części holu znajdują się marmurowe schody prowadzące przejściem podziemnym na dziedziniec, jednak obecnie są one wyłączone z użytku. Za halą wciąż można dostrzec nieużywane drewniane zajezdnie oraz kilka zabytkowych wagonów z czasów świetności stacji.

i Autor: Karolina Krasny Canfranc Estación, Hiszpania. Dawny dworzec kolejowy zamienił się w luksusowy hotel

Ceny za nocleg zaczynają się od 149 euro. Do dyspozycji gości oddano trzy restauracje i dwa bary, z których dwa mieszczą się w pieczołowicie odrestaurowanych wagonach kolejowych. Obiekt oferuje także centrum odnowy biologicznej, a jego lokalizacja tuż obok Candanchú – jednego z najstarszych hiszpańskich ośrodków narciarskich – czyni go atrakcyjnym celem również zimą.

Tak opisywała renowację obiektu na łamach „Rzeczpospolitej” Izabela Popko:

Po renowacji wystrój wnętrz dosłownie przenosi gości do innej epoki. Architekt zadbał o to, aby przywrócić historycznemu budynkowi jego dawny blask i zachować oryginalne elementy. Wnętrza nowego hotelu budzą skojarzenia z bajkową scenografią do filmu „Grand Budapest Hotel” Wesa Andersona. (...) Część terenu wokół dworca przekształcono z kolei w duży plac publiczny.

i Autor: Karolina Krasny Canfranc Estación, Hiszpania. Dawny dworzec kolejowy zamienił się w luksusowy hotel

Canfranc Estación odznacza się na tle surowej panoramy Pirenejów

Ponieważ hotel jest jedynym tego typu obiektem w okolicy, jego obecność wybrzmiewa szczególnie wyraźnie. Obiekt wyróżnia się na tle surowej panoramy Pirenejów, przywodząc na myśl kadr z wakacyjnej pocztówki. Klucz tkwi nie tylko w detalach, ale również w głównych decyzjach projektowych - nowo dobudowane części kompleksu zostały umieszczone za zabytkowym gmachem stacji, dyskretnie schowane za jego secesyjną fasadą. Dzięki temu współczesna funkcja obiektu nie rzuca się w oczy i nie zakłóca historycznego charakteru miejsca. Detale takie jak wiernie odtworzone detale elewacji czy stroje obsługi stylizowane na lata 30. XX wieku, jeszcze mocniej podkreślają jego dziedzictwo.

Być może to właśnie dbałość o autentyczność odpowiada za wyjątkową „aurę sympatyczności”, jaka unosi się wokół Canfranc Estación - cechę coraz rzadziej spotykaną w przypadku luksusowych renowacji, szczególnie w centrach dużych miast. W miejscach, gdzie podobnych obiektów jest więcej, hotele zaczynają ze sobą konkurować i wzajemnie się neutralizować. Zdarza się, że zamiast podkreślać lokalny charakter i historię, wywołują wrażenie sztuczności, podporządkowując dawną tożsamość budynków maksymalizacji zysku. W przypadku Canfranc sytuacja wygląda nieco inaczej.

O ile dawny dworzec przyciągał głównie pasjonatów historii i architektury, o tyle luksusowy hotel stał się dziś magnesem dla turystów z wyższym budżetem, co może przynieść wymierne korzyści lokalnej gospodarce. Większy ruch turystyczny z pewnością przełoży się na zwiększone obroty w lokalnych restauracjach, sklepach i punktach usługowych. Łatwiej więc dostrzec w tej inwestycji szansę rozwojową dla miejscowości - w przeciwieństwie do wielu „ekskluzywnych adaptacji” w miastach, które często zajmują budynki o potencjalnie bardziej publicznej, dostępnej dla mieszkańców funkcji.