The Bridge, Warszawa. Na Woli powstał 40-piętrowy biurowiec

Warszawskie zagłębie biurowców przy rondzie Daszyńskiego właśnie wzbogaca się o kolejną szklaną wieżę. 174-metrowy The Bridge jest coraz bliższy ukończenia – budynek osiągnął docelową wysokość, a elewacja pokryła już cały wieżowiec. Najbardziej intensywne prace toczą się obecnie wewnątrz obiektu. Otwarcie The Bridge zaplanowano na kwiecień 2025 r., ale nieco się opóźniło.

W czerwcu Ghelamco ogłosiło: Koniec budowy! Biurowiec uzyskał pozwolenie na użytkowanie.

Na szczególną uwagę zasługuje monumentalny hol główny, który łączy oba budynki. Jego wysokość dochodzi do 18 metrów, a wnętrze zdobią szlachetne materiały – drewno, szary marmur i beton barwiony w masie.

Projekt: pracownia architektoniczna UNStudio i Pracownia Architektury Projekt

Zbudowany przez Ghelamco wieżowiec zaprojektowała holenderska pracownia architektoniczna UNStudio we współpracy z Polsko Belgijską Pracownią Architektury Projekt. Biurowiec zapewni najemcom 47 tys. m² powierzchni biurowej oraz 280 miejsc w garażu podziemnym, a do tego taras widokowy na 40. piętrze. Budynek wyróżnia nietypowa bryła – każda z kondygnacji ma inny, niepowtarzalny kształt, a do tego połączony jest przeszklonym lobby z sąsiednim zabytkowym budynkiem Bellony. Oba obiekty pełnić będą funkcje biurowe, przy czym w budynku Bellony przewidziano także usługi.

- Trwają ostatnie prace wykończeniowe w częściach wspólnych, a także rozpoczął się proces aranżacji powierzchni biurowych najemców (tzw. fit-out). Zmiany zajdą również na terenie uwolnionym po zapleczu budowy – rozpoczęło się tam odtwarzanie fragmentu Placu Europejskiego, który powróci w nowej, jeszcze piękniejszej odsłonie - czytamy w komunikacie inwestora z czerwca 2025.

Jedną kondygnację budowali tylko 4-5 dni

Zróżnicowanie kondygnacji The Bridge to wyzwanie dla wykonawcy, gdyż wymagało wyjątkowej precyzji w trakcie robót budowlanych takich jak montaż elewacji. Sprawia też, że Ghelamco musiało stosować wiele elementów unikatowych, niepasujących nigdzie indziej i trudnych do zastąpienia np. w razie uszkodzenia podczas transportu. Jak jednak zapewnia kierownik budowy Tomasz Bińczak, nie powodowało to przestojów, gdyż ewentualnie reklamacje rozpatrywane były błyskawicznie.

Tempo budowy The Bridge ogółem było imponujące – na wybudowanie jednej kondygnacji potrzeba było zaledwie 4–5 dni, a prace toczyły się w trybie 24-godzinnym. Każdego dnia na budowie stawiało się ponad 600 pracowników. Z uwagi na komfort okolicznych mieszkańców prace głośne wykonywano wyłącznie za dnia.

– Z uwagi na czynniki takie jak duży ruch w centrum miasta dostawy realizujemy w nocy, około 2 w nocy. W czasie budowy konstrukcji żelbetowej nocą dostarczano np. stal – mówił nam podczas prac kierownik budowy.

Przeszklone 18-metrowe lobby z zielenią łączy The Bridge z Belloną

The Bridge to w zasadzie dwa budynki w jednym, gdyż poza szklaną wieżą inwestycja obejmuje także remont zabytkowego biurowca Bellony. W budynku z lat 50. mieściła się pierwotnie siedziba wydawnictwa Bellona. Teraz zabytek będzie pełnił funkcje biurowo-usługowe (usługi przewidziano w parterze). Podczas gdy z zewnątrz budynek zasadniczo zachowa dotychczasowy wygląd, w środku zaszły (pod okiem konserwatora) duże zmiany – pojawi się nowa klatka schodowa i panoramiczna winda, a także wewnętrzne atrium, w którym wyeksponowana zostanie maszyna poligraficzna z czasów PRL-u.

Budynek Bellony i wieżowiec łączy wysokie na 18 m przeszklone lobby, wspólne dla obu obiektów. Wejścia do niego znajdą się zarówno od strony ul. Towarowej, jak i pl. Europejskiego. Lobby zabudowane zostało bardziej przezroczystym szkłem niż reszta inwestycji, żeby doświetlić to miejsce i otworzyć je na otaczającą przestrzeń.Widok ze środka lobby będzie niezwykły – jedna z zewnętrznych ścian Bellony stanie się teraz ścianą wewnętrzną. Lobby ma łączyć w sobie industrialną surowość (betonowe słupy nośne w kolorze grafitu, barwione w masie) z komfortem i zielenią (drewniane panele, donice z roślinami, zielone ściany). W lobby przewidziano antresolę – schody celowo zaprojektowano jako nieco szersze, żeby służyły też jako miejsce do przysiadania i chwili rozmowy.

Jakie firmy w The Bridge?

Nie znamy jeszcze wszystkich najemców, którzy wprowadzą się do The Bridge. Pod koniec 2024 r. poinformowano, że połowę wieżowca wynajmie Bank Santander.

Najemcy najprawdopodobniej wprowadzą się do biurowca w IV kwartale 2025 r. Jak przyznał dyrektor zarządzający Ghelamco Poland Jarosław Zagórski, przy tego typu inwestycjach dosyć często zdarza się, że większość budynku zostaje wynajęta przez jedną firmę. Tu ostatecznie stało się inaczej.

– Wiadomo, że najbardziej pożądane są piętra wysokie – zaznacza Zagórski.

Kimkolwiek będą najemcy The Bridge, czeka na nich jeden z najnowocześniejszych biurowców w Polsce. Obiekt zapewni pomieszczenia biurowe w wysokim standardzie w znakomicie skomunikowanej okolicy – tuż obok autobusów, tramwajów i drugiej, a w przyszłości także i czwartej linii metra. Dotarcie na nawet najwyższe piętra będzie proste dzięki nowoczesnym, szybkim windom jeżdżącym z prędkością 7–8 m/s. Na najemców czekać będzie także taras widokowy na 40. kondygnacji oraz wygodny garaż podziemny z wjazdem od ul. Grzybowskiej. Strop garażu celowo zaplanowano nieco niżej, żeby dało się nad nim posadzić roślinność. Pod ziemią przewidziano też strefę dla rowerzystów (na poziomie -1) ze stojakami na 147 jednośladów, szafkami oraz prysznicami.

Plac Europejski powróci w nowej odsłonie, ale etapami

Żeby można było zbudować The Bridge, wykonawca inwestycji musiał zająć część pobliskiego placu Europejskiego na plac budowy. Wykonano tu także tymczasowy wjazd do garażu podziemnego pod Warsaw Spire. Po zakończeniu prac nad The Bridge wjazd powróci na swoje dawne miejsce, a plac Europejski zostanie odtworzony w nowej formie. Projekt na razie nie jest znany, ale wiadomo, że plac udostępniany będzie mieszkańcom etapami. Firma Ghelamco zapewnia, że zieleni tu nie zabraknie. Dodatkowo od strony ul. Grzybowskiej, przed wejściem do lobby zaprojektowano zielony skwer.

Warto dodać, że jednocześnie tuż obok The Bridge firma Ghelamco remontuje kamienicę przy ul. Grzybowskiej 73. Z budynku zostały w zasadzie jedynie ściany zewnętrzne (wg inwestora pozostałe elementy przedwojennej kamienicy były w zbyt złym stanie, by dało się je zachować). Nie wiadomo jeszcze, jak dokładnie będzie wyglądać ten budynek po zmianach, jednak firma ujawnia, że w środku znajdą się mieszkania na sprzedaż z wyższej półki.

