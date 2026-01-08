Gołębiewski największym hotelem w Polsce Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Serial "Miasto cieni": w roli głównej projekty Gaudiego

Casa Milà w Barcelonie, projekt Antonio Gaudiego, staje się tłem dla makabrycznej zbrodni, a świadek wzywa policję do zagadkowego pożaru na elewacji zabytku. Śledztwo prowadzi detektyw, którego właśnie przywrócono do pracy po zawieszeniu za niesubordynację. Razem z partnerką próbują znaleźć sprawcę, który prowadzi ich przez kolejne obiekty słynnego architekta.

Akcja serialu Miasto cieni toczy się więc głównie w Barcelonie, ale i w Santa Coloma de Cervelló, gdzie znajduje się Colònia Güell Gaudiego. Oprócz głównych lokacji serialowych, którym odpowiadają tytuły kolejnych odcinków, na ekranie zobaczymy również Casa Vicens i Casa Batlló.

Tajemnica i pożar to również część życiorysu architekta.

Antonio Gaudi: bajkowe budynki, utracone archiwum

Dziś wyjątkowe secesyjne i modernistyczne realizacje Antonio Gaudiego wpisane są na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Po ponad 140 latach budowy, wkrótce ukończona zostanie bazylika Sagrada Familia - najsłynniejszy projekt architekta, któremu oddał się do tego stopnia, że Watykan przyznał mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Tworzył dzieła wyjątkowe, świadczące o wyobraźni wykraczającej poza standardowe ramy. Wielość faktur i materiałów, płynność form, dbałość o szczegóły, odważna kolorystyka.

Zaczynał od projektów zupełnie przyziemnych: kiosków, gablot, ogrodzeń. Początek sławy przyniosły mu projekty, które pokazano na Wystawie Światowej w Paryżu w 1878 roku: gabloty sklepu z rękawiczkami i niezrealizowanej kolonii robotniczej w Mataró. Duża część jego zleceń naznaczona była konfliktami i nieporozumieniami z inwestorami. Przełomowa okazała się przyjaźń z Eusebim Güellem, bogatym przemysłowcem, który zlecił mu szereg projektów.

W 1883 roku Gaudi przyjął zlecenie na dokończenie projektu kaplicy innego architekta. Tak zaczęła się długa droga do projektu bazyliki Sagrada Familia - ostatecznie całkowicie autorskiego. Gdy po ponad 30 latach odkładania pracy na później w końcu się do niej zabrał, pochłonęła go na dobre. Nie przyjął już żadnego innego zlecenia. Zginął w 1926 roku, trzy dni po potrąceniu przez tramwaj. Był osobą szalenie religijną. Od 1992 roku trwa proces jego beatyfikacji.

10 lat po śmierci architekta w Hiszpanii wybuchła wojna domowa, a pożar strawił całą dokumentację jego pracy - rysunki, projekty i dokumenty. Pamięć o nim zachowała się jedynie w budynkach. Pożaru nie przetrwały również rysunki bazyliki Sagrada Familia. Dekady później kilkadziesiąt rysunków udało się zebrać z różnych źródeł na terenie kraju - tyle zostało po wizjonerskim twórcy.

i Autor: Josep Panadero/ CC BY-SA 3.0

Casa Milà – La Pedrera

Ostatni mieszkalny budynek, jaki Gaudi zaprojektował przed poświęceniem się budowie bazyliki. Inwestorem był przemysłowiec Pere Mili, z którym Gaudi ostatecznie się pokłócił, a budynek nie został całkowicie ukończony. Prace trwały cztery lata, do 1910 roku. Nazywany La Pedrera - kamieniołomem - przez organiczną elewację i masywną bryłę.

Budynek zdobi metaloplastyka, a wieńczą kamienne kominy w kształcie kłębów dymu.

i Autor: Thomas Ledl/ CC BY-SA 4.0

Pałac Güell

Modernistyczny dom własny majętnego przyjaciela Gaudiego, Güella ukończony w 1888 roku. Zaprojektowany wokół centralnej części przeznaczonej na przyjęcia i proszone kolacje, miał zapewniać wygodę i prywatność. Bogato wykończone wnętrza zachowane do dziś są regularnie konserwowane i udostępniane zwiedzającym.

i Autor: Maria Rosa Ferre/ CC BY-SA 2.0

Kościół w Kolonii Güell

W serialu pojawia się słynna krypta kościoła. To jedyny budynek, jaki zrealizowano z całego projektu osiedla robotniczego dla Güell w Santa Coloma de Cervelló niedaleko Barcelony. Ambitne plany porzucono po śmierci inwestora.

Do budowy przystąpiono dopiero po dekadzie od zlecenia projektu Gaudiemu w 1898 roku. Trudno powiedzieć, czy tyle trwała praca architekta, czy też opóźnienia wynikały z innych czynników. Budowa kościoła trwała aż 8 lat, ukończono go w 1916 roku. Głównym założeniem było wtopienie go w otoczenie i upodobnienie do natury. Kolumny miały przypominać pnie, a całość - grotę. Gaudi sam projektował konstrukcję.

i Autor: Canaan/ CC BY-SA 4.0

Park Güell i pawilony

Miejsce narodziło się z fascynacji Güella ideą miasta-ogrodu Ebenezera Howarda. Pierwotnie niewiele miało jednak wspólnego z parkiem czy aspektem społecznym. 20-hektarowa przestrzeń miała zostać osiedlem dla bogatych Katalończyków. Choć realizowano je 14 lat (do 1914 roku), projekt nie został ukończony. Jeszcze w 1906 roku do jednego z oddanych budynków wprowadził się Antonio Gaudi. Dziś mieści się w nim jego muzeum.

Już w 1922 roku miasto wykupiło teren i przekształciło go w park.

i Autor: SBA73/ CC BY-SA 2.0

Bazylika Sagrada Familia

Basílica de la Sagrada Família, magnum opus Gaudiego. Projektowaniu pełnej symboliki świątyni w pełni poświęcił ostatnie 15 lat swojego życia. Przeprowadził się do niej na czas pracy, a ostatecznie kazał się tu także pochować.

Praca nad bazyliką od początku musiała być ciężka dla wykonawców - architekt wciąż zmieniał założenia projektowe. Gaudi zdawał sobie sprawę, że nie dożyje końca budowy - doczekał jednak ukończenia Fasady Narodzenia (jednej z trzech), czterech wież (z 18) i krypty. Prawie 150 lat później, zespół pracujący przy ukończeniu obiektu ma jeszcze bardziej utrudnione zadanie za sprawą utraconej w pożarze dokumentacji. Każdy rzeźbiony element budynku musi być unikatowy. Mierząca prawie 163 metry wysokości Sagrada Familia jest dziś najwyższą świątynią na świecie.

