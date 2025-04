Zdecydowana większość kamienic w Łodzi z drugiej połowy XIX jest zbudowana w stylu secesyjnym. Natomiast kamienica Siemensa, która jest dotowana na początek XX wieku, jest w stylu tak zwanego klasycznego modernizmu - tak to mamy wpisane w karcie zabytku. Ma już elementy modernistyczne, no i ma zdecydowanie inną konstrukcję niż cała reszta kamienic - wyjaśnia w rozmowie z red. Patrycją Wiktor współwłaściciel kamienicy Łukasz Juśkiewicz. I dodaje: Mamy tutaj do czynienia po raz pierwszy z konstrukcją wówczas bardzo nowatorską, czyli ze szkieletem żelbetowym.