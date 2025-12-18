Subtelność zamiast ostentacji

Za projekt budynku, który powstał w miejscu wyburzonego sklepu Biedronka przy ul. Worcella 8, odpowiada krakowska pracownia Krzysztofa Ingardena i Jacka Ewý’ego, autorów m.in. takich obiektów jak Pawilon Wyspiański 2000 w Krakowie („A-m” 10/2007), Małopolski Ogród Sztuki („A-m” 01/2013) czy Centrum Kongresowe ICE Kraków („A-m” 03/2015). Architektura hotelu, odwołująca się do krakowskiego modernizmu, choć wewnątrz hipnotyzuje mocnymi akcentami, z zewnątrz nie epatuje, tylko w subtelny sposób nawiązuje do klimatu miasta. Założeniem projektu było stworzenie współczesnej formy, ale ściśle powiązanej z historycznym kontekstem. Punktem wyjścia były budynki stanowiące symboliczny przykład krakowskiego modernizmu jak choćby zabytkowa kamienica Feniks na Starym Mieście według projektu Adolfa Szyszko-Bohusza, czy zabudowa kamienic w okolicach ul. Królewskiej i Placu Inwalidów. Elewacja z miedzianej okładziny to nawiązanie do charakterystycznego dla Krakowa pokrycia dachów, które górują nad Krakowem począwszy od Wawelu, przez pobliski budynek ASP, Teatr Słowackiego czy kościół św. Floriana.

W historyczny kontekst wpisuje się również patio z ogrodem dostępne dla gości. Utrzymaną w japońskim klimacie przestrzeń uzupełniono o relikty przeszłości - cegły i kamienie odzyskane podczas budowy.

Położenie tuż u bram krakowskiego Starego Miasta, w bardzo bliskim sąsiedztwie Dworca Głównego, stanowi bardzo dobrą lokalizację.

i Autor: TRIBE Krakow Old Town/ Materiały prasowe

Twin Peaks w wersji krakowskiej

Wnętrza hotelu, za którego projekt odpowiadała hiszpańska pracownia StoneDesings, od wejścia wprowadzają w oniryczny klimat nawiązujący do stylistyki znanej z filmów Davida Lyncha. Inspiracją do stworzenia krakowskiej odsłony marki TRIBE stał się serial Twin Peaks. Całość utrzymana jest w ciemnych barwach z dużym naciskiem na nastrojowe oświetlenie. Długie, aksamitne kurtyny nadają przestrzeni klimat teatralnej scenografii. Motyw zygzaka na posadzce to kolejne odniesienie do filmowej estetyki Lyncha. W hotelu zaprojektowano 168 pokoi i apartamentów, restaurację TRIBE Table z kuchnią azjatycką, autorski cocktail bar, lobby z kawiarnią, przestrzeń Social Hub, dwie sale spotkań, ogród oraz strefę wellness. We wnętrzach odnaleźć można wiele dizajnerskich mebli i dodatków, jak fotel zaprojektowany przez Toma Dixona, krzesła, lustra i elementy dekoracyjne autorstwa Muuto, lustra Reflections Copenhagen, ramy do plakatów, stoliki i krzesła Et al., stół konferencyjny Pedrali, drewniany stół Arte Venti, lampy &Tradition, Astro Lighting, Nordlux, ZAHO czy Foscarini. Jak podkreśla Pauline Oster, Vice President TRIBE Europe & North Africa – W TRIBE nie tworzymy wyłącznie wygodnego miejsca na nocleg. Kreujemy tętniące życiem społeczne przestrzenie, skoncentrowane wokół oryginalnych konceptów gastronomicznych oraz śmiałego i wyróżniającego się dizajnu.

i Autor: TRIBE Krakow Old Town/ Materiały prasowe

Hotel, w którym sztuka gra pierwszoplanową rolę

Sztuka, która jest ważną częścią projektu, nie stanowi jedynie dekoracji, jest integralną częścią doświadczenia. Za artystyczną koncepcję hotelu odpowiada kuratorka Joanna Polus, która zaprosiła do współpracy czołowych polskich artystów, w tym Kingę Nowak, Bartka Warzechę, Roberta Jaworskiego i Jakuba Zasadę.

Spotkanie ze sztuką rozpoczyna się już od wejścia, w holu uwagę przykuwa dadaistyczna instalacja Słońce Hansa Arpa Roberta Jaworskiego symbolizująca nowy początek. Tuż obok zaciekawiają prace malarki należącej do generacji młodych krakowskich figuratywistów Kingi Nowak, jak choćby stalowa Rama mówiąca o otwartości i elastyczności myślenia, Equinox – o równowadze między życiem zawodowym a prywatnym i Mały Pająk, symbolizujący relacje międzyludzkie w przestrzeni hotelowej. We wnętrzach odnaleźć możemy też prace fotografa Bartka Warzechy, z których szczególnie zapada w pamięć Dziewczyna z gumą balonową – surrealistyczna, teatralna, silnie inspirowana klimatem Lyncha stylizowana fotografia, która pojawia się w wydzielonej welurową czerwoną zasłoną loży z lustrzanym sufitem. Artystyczną narrację dopełniają lokalny dizajn: szkło z hut w Krakowie i Krośnie czy plakaty autorstwa Jakuba Zasady – zaprojektowane specjalnie z myślą o pokojach hotelowych.

i Autor: TRIBE Krakow Old Town/ Materiały prasowe

Hotel, który redefiniuje gościnność

Historia TRIBE rozpoczęła się w 2017 roku w Australii, kiedy to wizja Marka i Melissy Peters, doczekała się urzeczywistnienia wraz z otwarciem pierwszego hotelu w Perth. Marka należy do międzynarodowej sieci Accor. Inwestorem i właścicielem hotelu jest Essendi. Krakowski hotel TRIBE to już ponad dwudziesty hotel w portfolio marki obecnej w takich miastach jak Londyn, Paryż, Reims, Amsterdam, Budapeszt, Haga czy Mediolan. Otwarcie TRIBE Krakow Old Town to strategiczny krok w realizacji naszej wizji odpowiedzialnego hotelarstwa i umacnianiu pozycji w Europie. To już nasz siódmy obiekt w tym mieście – i być może najbardziej odważny. Od koncepcji, przez budowę, aż po dzisiejszy wieczór – ten projekt powstał dzięki wyjątkowym partnerom i zaangażowanym zespołom. Jesteśmy dumni, że to właśnie w Krakowie, wspólnie z Accor, otworzyliśmy pierwszy hotel pod marką TRIBE w Polsce – a jeszcze bardziej dumni z ludzi, którzy uczynili to możliwym – podkreśla Dominik Sołtysik, COO Eastern Europe Essendi.

i Autor: TRIBE Krakow Old Town/ Materiały prasowe

Exploring TRIBE – projekt edukacyjny dla studentów

Wspieranie inicjatyw edukacyjnych to ważna kwestia również dla marki TRIBE. Aby umożliwić studentom poznanie specyfiki projektowania dla branży hotelarskiej oraz zdobycie praktycznego doświadczenia pod okiem ekspertów, TRIBE we współpracy z wrocławską Akademią Sztuk Pięknych oraz studiem architektonicznym MIXD zapoczątkowała program Exploring TRIBE. Projekt skierowany do studentów akademii łączy teorię z kreatywnymi warsztatami i wizytami studyjnymi. Jego celem jest przekazanie przyszłym projektantom praktycznej wiedzy i kwestii związanych z projektowaniem hoteli – od koncepcji po realizację.

Studenci w ciągu semestru w roku akademickim 2025/2026, działając w interdyscyplinarnych zespołach w ramach specjalizacji projektowania mebli i wnętrz biorą udział w wykładach, sesjach praktycznych i wycieczkach badawczych w hotelu TRIBE w Krakowie. Pod okiem ekspertów będą mogli stworzyć autorskie koncepcje pokoi hotelowych, a najlepsza z nich zostanie nagrodzona dwumiesięcznym płatnym stażem w pracowni MIXD oraz pobytem w jednym z hoteli marki.

Jak podkreśla Szymon Hanczar, kierownik Katedry Mebla Wydziału Architektury Wnętrz, Wzornictwa i Scenografii ASP we Wrocławiu – Na naszym wydziale stale wzbogacamy program nauczania o wiedzę praktyczną i projekty, które przygotowują studentów do realnych wyzwań zawodowych. Współpraca z marką taką jak TRIBE daje im wyjątkową okazję do eksploracji świata projektowania hoteli, obszaru, z którym mierzą się po raz pierwszy.

Realizowany w Polsce projekt Exploring TRIBE pokazuje, jak współpraca między uczelnią artystyczną, marką hotelową a studiem projektowym może stworzyć realne szanse dla młodych twórców. Łącząc edukację z doświadczeniem, inicjatywa inspiruje studentów do myślenia o dizajnie w sposób odważny, funkcjonalny i skoncentrowany na człowieku. To również świetny sposób na wsparcie wrocławskiego środowiska kreatywnego. Wierzę, że nasze międzynarodowe doświadczenie zainspiruje studentów do wyznaczania sobie odważnych celów i eksplorowania dziedziny projektowania hotelowego ze świeżą energią, jaką wnosi TRIBE. Opierając się na naszym wewnętrznym programie szkoleniowym MIX.ED, przeprowadzimy ich przez każdy etap procesu projektowego – od koncepcji po finalną prezentację – wyjaśniał Piotr Kalinowski, CEO i dyrektor kreatywny MIXD. Współpraca interdyscyplinarna jest jednym z kluczowych elementów, które podkreślamy w naszym programie nauczania. Projektowanie to dziś praca zespołowa, łącząca różne kompetencje i równoważąca myślenie koncepcyjne z wiedzą techniczną. Exploring TRIBE jest doskonałym ćwiczeniem tego podejścia, łączącym kreatywność, praktyczność i doświadczenie w projektowaniu w realnym świecie – dodaje Agata Wojtyła-Młynarczyk, kierownik Katedry Projektowania Wnętrz ASP.