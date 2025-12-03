Lewandowski zbuduje olimpijkom mieszkania Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Aktualizacja, grudzień 2025

Rozpoczęta w styczniu przez Profbud inwestycja pnie się, i to szybko. To wtedy Profbud ogłosił oficjalne rozpoczęcie budowy Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich, które buduje razem z Robertem Lewandowskim i wtedy pierwszy etap inwestycji uzyskał prawomocne pozwolenie na budowę. Przypomnijmy: to właśnie tu, w pierwszym etapie, swoje mieszkania otrzymały zdobywczynie złotego i srebrnych medali igrzysk w Paryżu – Aleksandra Mirosław, Julia Szeremeta, Klaudia Zwolińska oraz Daria Pikulik.

A jak sytuacja na placu budowy wygląda w grudniu 2025?

- Budowa pierwszego budynku inwestycji jest już na bardzo zaawansowanym poziomie. Pierwszy z ośmiu budynków w dzielnicy Paryż właśnie osiągnął stan surowy otwarty - informuje inwestor.

I dodaje: Olimpijki z Paryża też wybrały już swoje mieszkania, które zostaną im przekazane za niespełna rok. Istnieje nadzieja, że w tym gronie znajdą się również złoci medaliści i medalistki z Zimowych Igrzysk Olimpijskich z Mediolanu. Inwestycja, której partnerem biznesowym i merytorycznym jest Robert Lewandowski, cieszy się popularnością nie tylko wśród sportowców, ale również wśród osób poszukujących nieruchomości w wyjątkowej lokalizacji. W budynku, w którym mieszkania otrzymały Mirosław, Zwolińska, Szeremeta i Pikulik, sprzedano już ponad 60% lokali.

Przypomnijmy, że Robert Lewandowski ma działki w Warszawie. Na nich chce budować luksusowe mieszkania.

Budowa Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich

Budowa Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich rozpocznie się od realizacji pierwszego etapu tj. pierwszego budynku dzielnicy „Paryż”, w ramach którego powstanie 285 lokali mieszkalnych rozmieszczonych na 6 piętrach. Zabudowa ma być w stylu paryskim oraz z „zielonym kanionem” – przestrzenią rekreacyjną wypełnioną roślinnością, inspirowaną atmosferą francuskich bulwarów, przywołującą klimat Champs-Élysées. Zakończenie budowy pierwszego etapu przewidziane jest na czwarty kwartał 2026 roku.

Inwestycja zlokalizowana jest w gminie Lesznowola, w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego.

Wcześniej pisaliśmy:

Profbud i Robert Lewandowski zbudują razem mieszkania

Miasto Polskich Olimpijczyków. Budowę inwestycji Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich, której udziałowcem, a także partnerem merytorycznym jest Robert Lewandowski, ogłosił Profbud na początku października 2024. To właśnie tu swoje mieszkania otrzymają tegoroczne zdobywczynie złotego i srebrnych medali igrzysk w Paryżu:

Aleksandra Mirosław,

Julia Szeremeta,

Klaudia Zwolińska,

Daria Pikulik,

a także przyszli Mistrzowie igrzysk olimpijskich.

– Miasto jest spełnieniem mojego wieloletniego marzenia o stworzeniu miejsca, gdzie sport i edukacja są integralną częścią życia mieszkańców. Jest to także odpowiedź na deficyt czasu, aby móc ten cenny zasób poświęcić na to, co ważne – rodzinę, samorealizację. Dzieci i młodzież będą mogły kształtować tam swoje talenty i pasje – w bezpiecznej przestrzeni, która rozwinie je fizycznie i mentalnie. To miejsce będzie wspierać ich samodzielność, a także uczyć odpowiedzialności. Niezwykle ważnym aspektem są tu wartości olimpijskie – przyjaźń, szacunek i doskonalenie się. – podkreśla Paweł Malinowski, prezes Profbud.

Czytaj też:

To było osiedle dekady. Czy dziś robi wrażenie?

Działki nie należą do inwestora, firmy Profbud

Jednak Kacper Sosnowski z portalu sport.pl sprawdził, że nie wszystkie działki, na których ma stanąć miasteczko olimpijskie, należą do inwestora. Profbud jest właścicielem ok. 25 proc. terenów. Działka nr. 1/283 należy do SM Wola, która jest partnerem inwestycji.

Koncepcja osiedla przedstawiona przez Profbud została osadzona na działkach, które są własnością gminy Lesznowola - mówi dla Sport.pl Agnieszka Adamus, rzeczniczka urzędu gminy Lesznowola. - Trzy działki w tym projekcie rzeczywiście zostały zakupione przez Profbud, sześć należy jednak do Lesznowoli.

Profbud, cytowany przez Sport.pl, informuje: Dla terenów wskazanych przez nas jako Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich została określona koncepcja zabudowy i przedstawiony konkretny zakres planowanej do zrealizowania w całości inwestycji. W tym zakresie prowadzimy rozmowy z gminą i złożyliśmy ofertę dotyczącą dzierżawy nieruchomości z opcją późniejszego wykupu działek.

Cztery kwartały, dzielnice z nazwami miast olimpijskich

Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich będzie nieopodal Ursynowa, przy ulicy Puławskiej, w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego. W planach jest skomunikowanie go z centrum Warszawy za pośrednictwem innowacyjnego rozwiązania – autonomiczne busy zapewnią transport do stacji PKP Warszawa Jeziorki.

Projekt architektoniczny Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich powstał w pracowni Mąka Sojka Architekci, która ma w swoim portfolio choćby zagospodarowanie części gdańskiej Wyspy Spichrzów.

Miasto zostanie podzielone na cztery kwartały, z których trzy będą dzielnicami o nazwach zaczerpniętych od miast-gospodarzy igrzysk olimpijskich, które niedawno się odbyły („Paryż”), lub odbędą się w nieodległej przyszłości („Mediolan” i „Los Angeles”). Koncepcja projektowa zakłada, że w czwartej dzielnicy powstanie centrum sportu.

Zaczną od Paryża, gdzie stanie 7-kondygnacyjny budynek

Jako pierwsza zostanie wybudowana dzielnica „Paryż”, subtelnie nawiązująca do francuskich Champs-Élysées, z budynkami po obu stronach linearnego parku, pełniącego funkcję głównej przestrzeni publicznej. W pierwszym budynku dzielnicy „Paryż” mieszkania otrzymają tegoroczne zdobywczynie złotego i srebrnych medali igrzysk w Paryżu – Aleksandra Mirosław, Julia Szeremeta, Klaudia Zwolińska oraz Daria Pikulik.

Wzdłuż dzielnicy przebiegać będzie także jeden z najważniejszych w całej inwestycji pomników poświęconych polskim olimpijczykom – Aleja Polskich Mistrzów Olimpijskich, honorująca ich dokonania odbitymi w mosiądzu dłońmi. Partnerem części tej dzielnicy jest SM Wola.

Pierwszy budynek, który powstanie w dzielnicy „Paryż”, 7-kondygnacyjny, będzie miał łącznie 285 mieszkań o powierzchniach od 26 do 134 m2. W sumie na dzielnicę „Paryż” złoży się 8 budynków, a jej łączna powierzchnia wyniesie 9,5 ha. Oprócz mieszkań znajdą się tam również między innymi: placówki wczesnoszkolne i medyczne (centrum rehabilitacji i jednodniowy szpital), apteka, sklepy spożywcze (w tym średniopowierzchniowy), piekarnia z kawiarnią oraz liczne lokale gastronomiczne.

Czytaj też:

Mieszkania dla Olimpijczyków

Swojego entuzjazmu dla wizji Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich nie kryje Robert Lewandowski, który jest m.in. udziałowcem inwestycji.

Rok temu podjąłem decyzję o udziale w tym projekcie. Cieszę się, że mogę być jego częścią, bo promuje sport i zdrowy styl życia, ale również ma głęboki wymiar społeczny – mówi Lewandowski. I dodaje: – Moja rola nie kończy się na partnerstwie biznesowym, ale obejmuje aktywny udział w tworzeniu i wdrażaniu sportowej części inwestycji, szczególnie piłkarskiej – zaznacza. Jako młody chłopak, by realizować swoją pasję, musiałem poświęcać wiele godzin na dojazdy, co nie zawsze było łatwe. Dlatego wiem, jak ważne jest stworzenie miejsca, gdzie młodzi ludzie mogą rozwijać swoje talenty blisko domu, w bezpiecznych warunkach. Wierzę, że wspólnie zbudujemy przestrzeń, w której każdy będzie miał możliwość realizacji sportowych pasji i marzeń.

Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Projekt: Mąka Sojka Architekci

W projekcie architektury, autorstwa pracowni Mąka Sojka Architekci odniesień do sportowców, a także igrzysk olimpijskich w Paryżu, Mediolanie i Los Angeles będzie w Mieście Polskich Mistrzów Olimpijskich wiele. Pierwsza dzielnica – „Paryż”, poświęcona tegorocznym olimpijkom, będzie subtelnie nawiązywać do francuskich Champs-Élysées, z budynkami po obu stronach linearnego parku, pełniącego funkcję głównej przestrzeni publicznej. Wzdłuż dzielnicy przebiegnie także jeden z najważniejszych w całej inwestycji pomników poświęconych polskim olimpijczykom – Aleja Polskich Mistrzów Olimpijskich, honorująca ich niezwykłe dokonania odbitymi w mosiądzu dłońmi. Partnerem części tej dzielnicy jest SM WOLA. W dzielnicy „Mediolan” natomiast, oprócz architektury nawiązującej do tego włoskiego miasta, pojawi się więcej elementów związanych ze sportami zimowymi, jak na przykład trasa lodowa łącząca plac centralny z parkiem. Z kolei „Los Angeles” to miejska przestrzeń, wypełniona m.in. charakterystycznym street artem i letnimi dyscyplinami.

Gdzie będzie miasto olimpijczyków?

Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie dzielnicy Ursynów, przy ulicy Puławskiej, w gminie Lesznowola, w odległości ok. 2 km od Lasu Kabackiego. Innowacyjnym rozwiązaniem, jakie pojawi się w projekcie, będą autonomiczne busy, kursujące między inwestycją a stacją PKP Warszawa Jeziorki, którą od centrum Warszawy dzielić będzie kilkanaście minut jazdy.

To jednak nie wszystko. W ramach zaangażowania w rozwój lokalnej społeczności, PROFBUD przedstawił gminie Lesznowola propozycję partycypacji w kluczowych projektach infrastrukturalnych. Oferta obejmuje m.in. wsparcie finansowe przy rozbudowie szkoły gminnej, budowę drogi łączącej węzeł „Zamienie” z ul. Puławską, rozbudowę infrastruktury technicznej oraz budowę parku. Propozycje te sięgają kwoty 140 mln złotych oraz mają na celu stworzenie nowoczesnej i zrównoważonej przestrzeni, przy jednoczesnym podniesieniu standardów lokalnej infrastruktury.

Będą tu boiska, korty, żłobki, dom kultury

- Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich zapewni otwarty dostęp do rozbudowanej, profesjonalnej strefy sportowej nie tylko nowym mieszkańcom, ale wszystkim, którzy z tej strefy zechcą skorzystać – zapewnia Prezes Zarządu Grupy PROFBUD. – Ma charakter miasta przyjaznego, zachęcającego do integracji i wspólnego spędzania czasu – w dużej mierze, choć nie tylko – przy aktywnościach sportowych. Oprócz boisk i kortów, planujemy także wiele miejsc użyteczności publicznej - żłobki, przedszkola, dom kultury wraz z miejscami aktywności dla młodzieży, placówki medyczne, place zabaw i wiele innych – wylicza Paweł Malinowski. – Jestem przekonany, że inwestycja stanie się ogromną wartością nie tylko dla jej mieszkańców, ale też całej okolicznej społeczności – podsumowuje.

Ogłoszenie Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich odbyło się przestrzeni Art Box Fabryki Norblina, gdzie nie zabrakło Roberta Lewandowskiego, a także innych, znakomitych polskich sportowców, a wśród nich m.in.: Bartosza Zmarzlika, Otylii Jędrzejczak, Pawła Nastuli czy Tomasza Majewskiego. W trakcie wydarzenia, oprócz zaprezentowania idei Miasta Polskich Mistrzów Olimpijskich, ważnym punktem było symboliczne wręczenie kluczy dla tegorocznych medalistek: Aleksandry Mirosław, Klaudii Zwolińskiej, Julii Szeremety i Darii Pikulik.

Miasto Polskich Mistrzów Olimpijskich. Wizualizacje