Konstrukcja szkieletowa z ekologicznych materiałów

Budowa hotelu w konstrukcji szkieletowej będzie z pewnością miłą odmianą, wśród tego typu obiektów, budowanych w Polsce jednak w większości tradycyjnymi metodami. Nowy hotel będzie działał pod marką AC by Mariott. Powstanie w miejscowości Jachranka pod Warszawą. Ma mieć ponad 200 komfortowych pokoi, sale konferencyjne o powierzchni 800 metrów kw., SPA, strefę saun, duży kids club, restaurację i bar na dachu budynku.

Jestem przekonany, że ten nowoczesny hotel wspaniale uzupełni lokalną ofertę hotelową, proponując doskonałe miejsce do organizacji wszelkiego rodzaju spotkań biznesowych i okolicznościowych, ale także wyjazdów wypoczynkowych. Ważna dla nas jest także dbałość o innowacyjne proekologiczne rozwiązania – mówi Janusz Mitulski, senior director Central and Eastern Europe, International Hotel Development, Marriott International.

Hotel zaprojektowano w pracowni Urba Architects z Krakowa

Obiekt został zaprojektowany przez pracownię Urba Architects z Krakowa. Hotel ma być wkomponowany w piękne i zielone otoczenie Zalewu Zegrzyńskiego. Elewacja w naturalnej kolorystyce będzie zawierała elementy drewna i szkła. Naturalne materiały mają być wyróżnikiem tego miejsca.

Konstrukcja hotelu powstanie w technologii ekologicznych modułów prefabrykowanych wytwarzanych przez J.W. Construction w ich fabryce w Tłuszczu. Podczas produkcji wykorzystuje się tam wysokiej jakości certyfikowane drewno i materiały gwarantujące dobrą izolację termiczną i akustyczną, a przy tym wolne od m.in. formaldehydu, fenolu i sztucznych barwników.

To będzie wyjątkowa konstrukcja szkieletowa wykonana ze specjalnie zaprojektowanych na potrzeby budowy tego hotelu modułów – powiedział nam Łukasz Wróblewski, PR manager J.W. Construction.

Mariott i J.W. Construction już zbudowali razem inny hotel

To już druga inwestycja, obok hotelu Mariott w Krakowie, jaką ta sieć realizuje wspólnie z J.W. Construction Holding.

Józef Wojciechowski, właściciel J.W. Construction Holding S.A. podkreśla, że obiekt będzie zlokalizowany blisko Warszawy, w miejscowości znanej od dawna ze swoich walorów biznesowych i rekreacyjnych. Firma zrealizuje go z wykorzystaniem rozwijanej przez JWC technologii modułowej, która jest nie tylko przyjazna dla środowiska, ale umożliwia również lepszą kontrolę jakości i kosztów, a przy tym skraca czas realizacji inwestycji.

Kiedy zacznie się budowa w Jachrance?

Kiedy rozpoczną się pracę i co najważniejsze, kiedy planowane jest otwarcie nowego hotelu w Jachrance? Na tym etapie ani inwestor ani wykonawca nie chcą zdradzać szczegółów.

Budownictwo prefabrykowane - powstają osiedla w tej technologii

Hotel firmowany marką AC by Mariott w Jachrance ma być jednym z pierwszych w Polsce budowanym w technologii modułowej.

Jednak technologia budowy obiektów o konstrukcji szkieletowej z ekologicznych modułów nie jest w Polsce niczym nowym. Najwięcej buduje się przy jej wykorzystaniu obiektów związanych z budownictwem mieszkaniowym. Powstają osiedla mieszkaniowe, jak na przykład osiedle Eco Berensona na warszawskiej Białołęce. Obecnie dobiega końca budowa pierwszego z zaplanowanych dwóch etapów tej inwestycji. Osiedle na Białołęce jest również inwestycją J.W. Construction. Projekt tego osiedla podobnie jak w przypadku hotelu w Jachrance, także przygotowała pracownia Urba Architects z Krakowa.

Budownictwo prefabrykowane, zwłaszcza w technologii prefabrykatów opartych na ekologicznym materiale, jakim jest drewno, ma wiele zalet. Chyba największa zaletą jest szybkość budowy, bo obiekt montuje się z wykonanych na zamówienie gotowych elementów prefabrykowanych. Drewno to surowiec odnawialny, To też materiał zapewniający doskonałą izolację termiczną w połączeniu z np. z wełną mineralną. A to zapewnia niskie koszty ogrzewania. Domy wykonane w tej technologii łatwo osiągają standard pasywny lub niskoenergetyczny.