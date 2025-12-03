Debata Architektury: "Umysł, ciało, natura i architektura" Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę. Materiał sponsorowany

Jeszcze rok temu była tam wielka dziura w ziemi. Dziś stanęło tu już kilka kilkunastopiętrowych bloków. Krajobraz zmienił się diametralnie. Bo też, Łódź przechodzi w ostatnich latach wielką transformację. Stare kamienice zyskują nowe życie, ale też nowe życie dostają tereny w centrum miasta. Jeden z nim mieści się w bardzo strategicznym miejscu – tuż przy Dworcu Łódź Fabryczna. Tu właśnie powstaje osiedle Flow, które ma się stać jednym z symboli tej transformacji. Jest realizowane przez Archicom. Inwestycja, której finalizacja planowana jest na koniec 2028 roku, to ambitny projekt, który ma stworzyć miejsce łączące funkcje mieszkaniowe, usługowe i rekreacyjne.

Inwestycja zajmie 2 ha pomiędzy Dworcem Łódź Fabryczna a kompleksem naukowo-kulturalnym EC1. Powstanie pięć budynków, które pomieszczą 1200 mieszkań. Za projekt odpowiada Pracownia PIG Architekci. Zakończenie inwestycji jest planowane na koniec 2028 roku.

Lokalizacja w samym centrum Łodzi to klucz do sukcesu?

Jak już wspomnieliśmy, Flow powstaje w wyjątkowym miejscu – pomiędzy Dworcem Łódź Fabryczna, kompleksem EC1, Bramą Miasta i planowanym rynkiem Kobro. To strategiczne położenie w samym centrum miasta zapewnia mieszkańcom dostęp do najważniejszych punktów na mapie Łodzi. Bliskość dworca kolejowego sprawia, że FLOW staje się atrakcyjną opcją dla osób dojeżdżających do pracy w innych miastach. Do tego dosłownie kilka kroków do ścisłego centrum miasta.

Flow, jak twierdzi inwestor będzie nowym, atrakcyjnym, kwartałem miasta. Ma być wypełniony ludźmi, ekscytujący, inspirujący. To wielofunkcyjna przestrzeń, która będzie wypełniona restauracjami, kawiarniami, zielonymi placami i skwerami, skomponowana wzdłuż reprezentacyjnej alei przypominającej stylem i atmosferą stolice zachodniej Europy.

To jest architektura z duszą Łodzi

Za projekt architektoniczny odpowiada Pracownia PiG Architekci. Projektanci postawili na połączenie nowoczesności z elementami nawiązującymi do historii Łodzi. W architekturze budynków można dostrzec inspiracje łódzkimi kamienicami i poprzemysłową zabudową. Charakterystyczne stalowe arkady w parterach budynków nawiązują do infrastruktury kolejowej, a elewacje wykończone klinkierem, tynkiem ryflowanym i gładkim w różnych odcieniach dodają budynkom charakteru.

Flow to nie będą tylko budynki, ale przede wszystkim przestrzeń przyjazna mieszkańcom. Inwestor dużą wagę przykłada do zieleni. Na terenie osiedla ma powstać woonerf z drzewami i niską roślinnością, ogrody fasadowe oraz park kieszonkowy z placem zabaw i siłownią plenerową.

Archicom zaplanował tu koncepcję miasta 15-minutowego

Inwestorem osiedla FLOW jest firma Archicom, należąca do Grupy Echo Investment. Deweloper znany jest z realizacji innowacyjnych projektów, które wpisują się w ideę zrównoważonego rozwoju. FLOW ma być realizacją koncepcji "miasta 15-minutowego", gdzie mieszkańcy mają dostęp do wszystkich niezbędnych usług i udogodnień w odległości krótkiego spaceru.

Co się dzieje obecnie na placu budowy Flow?

Archicom zaczyna obecnie prace nad czwartym etapem projektu Flow. Powstanie kolejny nowy budynek z 196 mieszkaniami i 10 lokalami usługowymi.

Cała inwestycja przewiduje powstanie pięciu budynków, które pomieszczą 1250 mieszkań.

Za projekt architektoniczny czwartego etapu odpowiada pracownia GCK Architekci.

Zakończenie budowy planowane jest na II kwartał 2027 roku. Jak podał inwestor, czwarty etap ze względu na organizację placu budowy Flow oraz dostępność wjazdu i dostaw realizowany jest przed trzecim.