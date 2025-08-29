Warszawa Zachodnia. Najbardziej obciążony ruchem węzeł kolejowy w Polsce

Warszawa Zachodnia to stacja o największym natężeniu ruchu pociągów pasażerskich w kraju, to największy w Polsce pod względem liczby kursujących pociągów węzeł kolejowy. Średnio na dobę przez stację przejeżdża około 1000 pociągów pasażerskich aglomeracyjnych, regionalnych, dalekobieżnych krajowych i międzynarodowych. W dni robocze korzysta z niej z niej około 100 tysięcy osób. Jak szacują PKP PLK, w 2030 roku liczba ta ma się podwoić. Dlatego też konieczne było dostosowanie infrastruktury tego obiektu do większej przepustowości i większego komfortu pasażerów, korzystających z tego miejsca.

DWAA Architekci: Wizja nowoczesnej Warszawy Zachodniej

Modernizacja Stacji Warszawa Zachodnia trwa od 2020 roku. Ale jej projektowanie zaczęło się dużo wcześniej. Projekt dla tej inwestycji stworzyła pracownia DWAA Architekci – Oliwia Dec-Wolszczak i Marcin Wolszczak. Architekci są także między innymi autorami projektu Stacji Olsztyn Główny.

Podchodząc do tematu wiedzieliśmy, że potrzebna jest symboliczna przemiana zarówno obiektu, ale także spojrzenia na obiekty infrastruktury kolejowej. I to nam się udało, zaprojektowaliśmy stację na skalę światową, wizytówkę miasta i wygodną przestrzeń dla pasażerów, a przy tym dobry detal i kadry, które dzisiaj są bardzo chętnie uchwycane na fotografiach zarówno amatorów jak i profesjonalistów – mówi Oliwia Dec-Wolszczak, główny projektant.

Prace nad projektem rozpoczęły się w czerwcu 2017 roku. Wtedy, kiedy został rozstrzygnięty przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i nadzór nad późniejszą realizacją. Prace projektowe, które obejmowały opracowanie dokumentacji, procedury administracyjne i wsparcie Inwestora na etapie prowadzenia przetargu trwały trzy lata, a nadzór nad realizacją prac budowlanych trwa od lipca 2020 roku.

Jesteśmy autorami architektury wszystkich nowych obiektów tej stacji tj. zadaszenie peronów, hala dworca, przejście podziemne, budynek wielofunkcyjny, kładka dla pieszych, place zewnętrzne, mała architektura i oznakowanie dla pasażerów wraz z tablicami informacyjnymi. Opracowaliśmy również projekty wnętrz budynku, jak i hali dworca czy przejścia podziemnego. Zaprojektowaliśmy od ławki na peronie, która była następnie wykonywana pod nasz indywidualny projekt po kubaturę przejścia podziemnego i formę zadaszenia peronów –. dodaje architektka.

Szkło, beton i metal - oto nowa bryła dworca Warszawa Zachodnia

Nowoczesna bryła dworca Warszawa Zachodnia to kwintesencja architektury obiektów użyteczności publicznej w XXI wieku. Króluje szkło, beton i metal. Bryła jest charakterystyczna, dworzec „urósł”, a najbardziej charakterystycznym obecnie elementem nowej stacji stał się zintegrowany dach nad peronami Warszawy Zachodniej.

Wyzwania projektowe? Utrzymanie ruchu kolejowego podczas modernizacji

Zaprojektowanie tak majestatycznego obiektu było pełne wyzwań. Zwłaszcza, jeśli przez czas budowy miał się tu odbywać ruch kolejowy...

- Cała stacja to zespół obiektów różnej funkcji i różnym skomplikowaniu. To zarówno obiekty służące obsługi podróżnych takie jak perony, przejście podziemne, hala dworca, ale też obiekty liniowe – tory, sieć trakcyjna, sieci obsługujące układ torowy. Głównym wyzwaniem na etapie projektu było połączenie funkcji i formy w związku ze specyfiką założeń programowo przestrzennych i kontekstu wynikającą z lokalizacji, konieczności utrzymania ciągłości ruchu pociągów czy też uspójnieniem architektonicznym różnego typu obiektów składających się na całościowe założenie stacji jako całości. Kolejnym aspektem trudności była wielopoziomowość stacji, przenikanie się różnych środków transportu publicznego i zastosowanie różnego rodzaju konstrukcji w synergii ze sobą, aby utrzymać szczególny i spójny charakter całej stacji – podkreślają autorzy projektu nowej Warszawy Zachodniej.

Jak twierdzą, forma architektoniczna była kształtowana bardzo precyzyjnie z uwagi na prowadzenie ruchu kolejowego, układy torowe i sieci trakcyjnej, gdzie układ torowy na stacji powiązany jest z całą Warszawą i okolicą - rozjazdy, połączenia, przejścia torowe, to wszystko ma wpływ na układ na stacji. Rytm torów i peronów wyznacza możliwości lokalizowania wyjść na perony, połączeń z przejściem, lokalizację konstrukcji pod zadaszenia peronów i kładkę. Aby przebudowa obiektu kolejowego miała sens należy bezwzględnie doprowadzić do usprawnienia i/lub zwiększenia przepustowości. Narzuca to ograniczenia podczas projektowania, ale także daje wytyczne i możliwości.

- Kolejnym wyzwaniem było projektowanie pod fazowanie budowy. Głównym założeniem dla przyszłej budowy było to, że musi zostać utrzymany ruch kolejowy przez cały czas trwania budowy. Cała stacja była podzielona na kilka faz, a wszystkie elementy projektowane musiały się do tego dostosować. Całe przejście podziemne wraz z peronami i zadaszeniem peronowym zostało podzielone fragmenty, które musiały być od siebie oddylatowane konstrukcyjnie i funkcjonalnie pracować niezależnie – wspominają architekci.

We wrześniu oddadzą przejście podziemne na Warszawie Zachodniej

Nowa Warszawa Zachodnia od wielu miesięcy była już użytkowana przez podróżnych. Prace jednak ciągle tu trwały. Wykonawcą inwestycji jest firma Budimex.

Z ostatnich informacji wynika, że obecnie odbywają się już odbiory końcowe. We wrześniu zostanie udostępnione w końcu przejście podziemne na dworcu Warszawa Zachodnia. Będzie wyższe i szersze oraz zostanie połączone z przestrzenią dla pasażerów, m.in. przestrzenią poczekalni i kas biletowych – ukształtowaną z myślą o wygodzie pasażerów. Zostanie też wydłużone, będzie można nim dojść do peronu nr 8. Na Warszawie Zachodniej nowy układ torowy umożliwi przejazd pociągów z linii obwodowej na linię radomską i stworzenie bezpośrednich połączeń Piaseczno – Legionowo i Legionowo – Lotnisko Chopina. Kompleksowo przebudowanych zostało około 30 km torów, 130 rozjazdów i sieć trakcyjna.

Zobacz też inne zdjęcia z przebudowy dworca Warszawa Zachodnia

Jak zmieniła się stacja Warszawa Zachodnia?

Pod nowoczesnym dworcem, peronami powstało też 26 lokali użytkowych. Z informacji PKP PLK wynika, że najemców znaleziono już dla już 22 z nich. Podróżni, po otwarciu przejścia będą już mogli z nich korzystać.

Jak już wspomnieliśmy, wszystkie perony są zadaszone jednym, zintegrowanym dachem. Ma charakterystyczny „przestrzenny” kształt, znajdują się w nim funkcjonalne świetliki, dzięki którym na perony dociera światło dzienne. Powstał także jeden zupełnie nowy peron od strony ulicy Tunelowej. Ruchome schody, windy, system dynamicznej informacji oraz szerokie przejścia ułatwiają dostęp do pociągów. Łatwiejsze jest łączenie podróży koleją z komunikacją miejską. Warto jednak dodać, że Warto dodać, że nawet po oddaniu tej inwestycji przez wykonawcę, trafimy jeszcze na utrudnienia w okolicach dworca, związane z budową tramwaju do Dworca Zachodniego. Jej zakończenie planowane jest dopiero w 2026 r. Bezpieczne zarządzanie ruchem kolejowym zapewnią nowoczesne urządzenia i systemy komputerowe.

Modernizacja Stacji Warszawa Zachodnia to nie tylko nowe obiekty takie jak dworzec czy perony. To także nowe rozwiązania techniczne związane z ruchem kolejowym, sterowaniem nim, nowe tory, rozjazdy etc. To jedno z największych infrastrukturalnych przedsięwzięć kolejowych w Polsce.

Jego wartość to obecnie ponad 2 mld zł - dokładnie 2,597 mld zł brutto.

Warto też wspomnieć, że kilka dni temu, PKP PLK ogłosiły przetarg na modernizację stacji Warszawa Wschodnia.

Modernizacja Stacji Warszawa Zachodnia Architektura obiektów i budynków, architektura wnętrz, oznakowanie i mała architektura Architekt: DWAA Architekci Oliwia Dec – Wolszczak, Marcin Wolszczak, Projekt: 2017-2020 Budowa: wykonawca - Budimex 2020-2025 Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.