Stalowa korona dawnego szpitala - montaż więźby dachowej w toku

Najnowsze doniesienia z placu budowy mówią o dość skomplikowanym montażu elementów stalowej więźby dachowej na budynku dawnego Szpitala Bersohnów i Baumanów. To ważny etap prac, który przybliża wykonawcę do ukończenia renowacji i adaptacji tego historycznego obiektu.

Równocześnie postępują prace przy budynku biurowo-administracyjnym, który wkrótce osiągnie poziom drugiego piętra, a elewacja budynku Okulistyki odzyskuje swój blask, dzięki pracom konserwatorskim.

Logistyczny majstersztyk, czyli budowa w ścisłej zabudowie miejskiej

Budowa Muzeum Getta Warszawskiego to niezwykle skomplikowane przedsięwzięcie, prowadzone w wyjątkowo trudnych warunkach. Ścisła zabudowa śródmiejska, wąskie uliczki i konieczność zachowania integralności otaczających budynków stawiają przed wykonawcami ogromne wyzwania logistyczne.

- Trudne warunki logistyczne, w ścisłej zabudowie śródmiejskiej, to jedne z wielu skomplikowanych zagadnień, z którymi Wykonawca sprawnie sobie radzi podczas budowy Muzeum Getta Warszawskiego – podkreślają przedstawiciele inwestycji.

Kilka miesięcy temu mówił nam o tym Karol Pluta, kierownik projektu z Adamietz Warszawa, wykonawca Muzeum.

- Kluczowe jest zachowanie równowagi między sprawnym realizowaniem robót a zapewnieniem komfortu życia dla osób mieszkających w pobliżu oraz płynności ruchu miejskiego – twierdzi.

Ograniczona przestrzeń składowania materiałów wymaga precyzyjnego planowania dostaw i koordynacji z lokalnymi władzami. Transport na budowę musi odbywać się w ściśle określonych godzinach, dostosowanych do pory najmniejszego natężenia ruchu, co pozwala na uniknięcie problemów komunikacyjnych i zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców.

Kompleksowe podejście inwestora - jeden wykonawca, wiele zadań

Autorem projektu jest KB – Projekty Konstrukcyjne sp. z o.o. Nowe muzeum to 3 400 m kw. powierzchni użytkowej na potrzeby wystawy stałej. Scenariusz tej wystawy stworzył profesor Daniel Blatman oraz zespół kuratorów Muzeum Getta Warszawskiego. Generalnym wykonawcą Muzeum Getta Warszawskiego jest konsorcjum spółek Adamietz Warszawa sp. z o.o. oraz Adamietz sp. z o.o. Wyjątkowość projektu polega również na tym, że jeden wykonawca – odpowiada zarówno za prace budowlane, instalacyjne, jak i za realizację wystawy stałej.

Dla inwestora, czyli Muzeum Getta Warszawskiego to rozwiązanie optymalne z punktu widzenia realizacyjnego, jak i ekonomicznego. Według przedstawicieli inwestora, tak przyjęty schemat realizacji inwestycji pozwala na lepszą współpracę między wykonawcą, projektantem, nadzorem inwestorskim oraz zamawiającym. Rozwiązywanie problemów jest przez to szybsze, co pozwala dynamicznie realizować inwestycję.

Co zobaczymy w Muzeum Getta Warszawskiego?

Muzeum Getta Warszawskiego to nowoczesna instytucja kultury, która ma na celu upamiętnienie historii warszawskiego getta i jego mieszkańców. Ekspozycja stała będzie prezentować historię Żydów warszawskich od XIX wieku aż do tragicznych wydarzeń II wojny światowej.

Zwiedzanie rozpocznie się w nowym, kubaturowym budynku, gdzie na parterze znajdzie się strefa wejścia z kawiarnią lub bistrem. Następnie, zwiedzający zejdą na poziom -1, gdzie znajdą się kasy biletowe, punkt informacyjny, audioprzewodniki, księgarnia muzealna, szatnie i toalety.

Oglądanie wystawy rozpocznie się na ostatniej kondygnacji, prezentując XIX-wieczną Warszawę, szpital, społeczność żydowską, aspekty kultury i religii. Następnie, ekspozycja będzie schodzić w dół, ukazując wybuch II wojny światowej i powstanie getta. Na poziomach -2 i -3, pod wewnętrznym dziedzińcem, zwiedzający zobaczą najtrudniejsze fragmenty historii, w tym powstania i Treblinkę.

Muzeum będzie również dysponować mediateką – interaktywną przestrzenią multimedialną, wyposażoną w nowoczesne technologie audiowizualne.

Finansowanie Muzeum Getta Warszawskiego i termin otwarcia

Budowa Muzeum Getta Warszawskiego to ogromna inwestycja. Jest możliwa dzięki finansowaniu z unijnych funduszy. Konkretnie realizacja projektu "Renowacja i rozbudowa zabytkowych budynków dawnego Szpitala Dziecięcego Bersohn i Bauman przy ul. Siennej 60/Śliskiej 51 w Warszawie wraz z ich adaptacją na cele wystawiennicze i edukacyjne oraz realizacja Mediateki – części wystawy stałej Muzeum Getta Warszawskiego" jest możliwa dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEniKS). Wysokość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 57 423 828,88 zł. Całkowita wartość projektu wynosi prawie 324 mln zł.

Planowane zakończenie prac budowlanych przewidywane jest na rok 2026