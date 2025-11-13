Największy surrealistyczny obiekt na świecie

Salvador Dali był surrealistą. Jednym z najbardziej znanych w XX wieku. Urodził się w Figueres w Hiszpanii. W tutejszym kościele został ochrzczony. Żył według swoich zasad, jego cienkie, charakterystycznie zakręcone wąsy, stały się jego znakiem rozpoznawczym. Nie unikał skandali i towarzystwa. Dziś określilibyśmy go nawet mianem celebryty. Artysta nie chciał, by jego dzieła były prezentowane inaczej, niż sam by sobie tego życzył i w miejscach, których by nie chciał. Dlatego też, za zgodą władz swojego rodzinnego miasta, sam sobie zaprojektował swoje muzeum. Mówi się, że to największy surrealistyczny obiekt świata.

Budynek inny od wszystkich

Zresztą po takim artyście jak Salvador Dali, trudno było się raczej spodziewać, tego, że zaprojektuje monumentalne muzeum w jakimś popularnym stylu architektonicznym. Obiekt, który powstał jest inny od wszystkiego.

Dach budynku zdobią ogromne, zaprojektowane przez artystę... jaja. To symbol, który często przewijał się w jego twórczości - symbol początku i życia. Ściany muzeum w intensywnym odcieniu terakoty, pokryte są ulepionymi z gipsu, katalońskimi chlebkami. To nie wszystko, na dachu, pod dokładnym przyjrzeniu się można też dostrzec postacie z... bagietkami na głowach.

Projektant Salvador Dali + dwaj architekci

Otwarty dla publiczności w 1974 roku obiekt stanął w miejscu zburzonego, podczas II wojny światowej, teatru miejskiego. Podobno muzeum powstało po tym, jak burmistrz Figueres poprosił artystę o przekazanie miastu kilku swoich prac, by można je było eksponować i chwalić się takim słynnym na cały świat mieszkańcem. Wtedy Dali poprosił burmistrza o przekazanie mu terenu, na którym sam wybuduje muzeum według własnego pomysłu i tam będą prezentowane jego prace. Tak się stało. Budowa rozpoczęła się w 1969 roku, a otwarcie muzeum nastąpiło w 1974 roku.

Muzeum Salvadora Dali w Figueres zaprojektował i urządził według własnego pomysłu sam artysta. Jednak w projekcie architektonicznym brali udział również architekci Joaquim de Ros i Ramis oraz Alexandre Bonaterra.

Mistyczny labirynt przeżyć wewnątrz surrealistycznego budynku

Muzeum z czasem rozbudowano, bo okazało się za małe na wszystkie eksponaty. Władze miasta dokupiły więc dla niego jeszcze sąsiednią wieżę Torre Gorgot.

W szczycie sezonu, od początku otwarcia tego wyjątkowego obiektu ustawiają się tu wielokrotnie zakręcane kolejki turystów, chcących zobaczyć ten przybytek surrealizmu. Podobno dla samego artysty był to najpiękniejszy widok, dlatego często obserwował tłumy z ławeczki przed muzeum.

Nie trzeba chyba dodawać, że nie tylko sam obiekt jest ekscentryczny. Nad wejściem do budynku widać np. stary, oryginalny skafander do nurkowania, w którym, jak głosi legenda, sam artysta o mało nie stracił życia, bo nie mógł się z niego uwolnić podczas jednego z pokazów. To tylko wstęp do tego, co nas czeka podczas zwiedzania tego przybytku surrealizmu.

Dawna widownia teatru stała się odkrytym dziedzińcem, a scena została przykryta kopułą Fullera. Cały teatr zwiedza się tak, jakby chodziło się po labiryncie przeżywając jednocześnie mistyczno- surrealistyczne wizje artysty zawarte w jego dziełach, eksponatach muzeum.

Warto też wspomnieć o tym, że na dziedzińcu stoi „Deszczowa taksówka” – oryginalny cadillac z gigantyczną figurą gołej kobiety – biblijnej królowej Estery.

W centralnym holu muzeum znajduje się jedno z najbardziej znanych dzieł Dalego – portret Lincolna. Przy bliższym spojrzeniu okazuje się, że obraz tworzy sylwetka Gali, ukochanej żony artysty pochodzącej z Rosji. To dzieło jest przykładem eksperymentów Dalego z optyką, jeszcze na długo przed erą pikseli.

Zaprojektował logo Chupa Chups i ikony designu

Salvador Dali, choć znany przede wszystkim jako surrealista, zajmował się również sztuką użytkową. Mało kto wie, że to właśnie Dali zaprojektował logo popularnych lizaków Chupa Chups.

No i ikoną designu jest do dziś np. zaprojektowana przez niego kanapa w kształcie kobiecych ust.

Muzeum w Figueres to jedno z dwóch muzeów poświęconych twórczości Dalego na świecie. Drugie zlokalizowane jest w Stanach Zjednoczonych, na Florydzie.