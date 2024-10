Wielkie otwarcie Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Thomas Phifer, Rafał Trzaskowski i Joanna Mytkowska zapraszają do korzystania z obiektu

MSN na placu Defilad w Warszawie otwarte

Otwarcie nowego gmachu Muzeum Sztuki Nowoczesnej na placu Defilad odbyło się 25 października 2024 r. Odwiedzający mogli wziąć udział w performatywnej paradzie "Delegacja Śliskich Spraw", która przeszła spod pierwszej siedziby muzeum na ul. Pańskiej 3 do nowego budynku. Za jej kształt i treść odpowiadała Bambi van Balen i nat skoczylas z kolektywu Tools for Action oraz zaproszeni artyści. Ponadto można było zobaczyć trzy wystawy, performance węgierskiej artystki, instalację dźwiękową Wojciecha Bąkowskiego, pokaz filmowy oraz wziąć udział w głównej atrakcji wieczoru, czyli koncercie Kim Gordon.

Przywitanie z budynkiem, czyli otwarty dla wszystkich program wydarzeń potrwa trzy tygodnie i będzie zapowiedzią przyszłych działań Muzeum - informują przedstawiciele instytucji. - Oprócz pokazu wybranych prac z kolekcji MSN-u, składać się on będzie z akcji performatywnych i społecznych, koncertów, wykładów i kolejnej edycji festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE. Swoje propozycje przygotuje otwarte po raz pierwszy kino oraz muzealne wydawnictwo, równolegle realizowany będzie też rozbudowany program publiczny - dodają.

Projekt Muzeum Sztuki Nowoczesnej: nowojorskie studio Thomas Phifer and Partners

Kilka tygodni temu pisaliśmy: Zaprojektowana przez nowojorskie studio Thomas Phifer and Partners nowa siedziba Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie przy ulicy Marszałkowskiej 103, jest już niemal gotowa. Trwają prace porządkowe: mycie, czyszczenie czy zabezpieczanie czyli hydrofobizacja fasady, połączone z nakładaniem preparatu na bazie kopolimerów krzemianowych. Fasada MSN-u to podwieszana fasada betonowa z białego betonu architektonicznego barwionego w masie. Została wykonana po raz pierwszy w Polsce, ale także w Europie. Wewnątrz budynku montowane są obecnie ostatnie posadzki, oświetlenie, wyposażenie łazienek oraz stała zabudowa biur i czytelni. Regulowane i ustawiane są dziesiątki instalacji, od przeciwpożarowych po wentylacyjne i wodne, niezbędnych zarówno do codziennego funkcjonowania Muzeum, jak i sprawnej realizacji wystaw.

– Chciałbym, aby wszystkie budynki publiczne były zbudowane w tak solidny sposób, jak nowa siedziba Muzeum na placu Defilad. Użyte do niej materiały i technologie są ponadczasowe, dzięki temu nie będą niszczeć, a co za tym idzie – wymagać kosztownych napraw – mówi Mikołaj Mundzik, zastępca dyrektorki Muzeum ds. inwestycji. Projekt budowy i wykończenia wnętrz był realizowany jak w najlepszych dla modernizmu latach – 50. i 60-. ubiegłego wieku. Niektóre rozwiązania przypominają uniwersalne formy i detale obecne w architekturze i budownictwie od zawsze. Co ważne, te jakościowe rozwiązania nie miały wpływu na wzrost kosztów budowy, które, patrząc chociażby na inne realizowane w Warszawie projekty publiczne, są standardowe, a biorąc pod uwagę trwałość projektu – wręcz niskie.

Dla architektów projekt MSN to było wyzwanie.

- Chcieliśmy, aby MSN i TR Warszawa miały bardzo dużą prezencję, nie były lekkimi, zwiewnymi bryłami, tak aby nie zginęły na tle Pałacu Kultury, oraz nie były zbyt podobne w charakterze do znajdujących się w pobliżu budynków handlowych [Ściana Wschodnia – red]. Wyzwaniem technicznym był także fakt, że będziemy budować muzeum nad tunelami metra - mówili architekci w rozmowie z AM.

Dwa piętra odlane z białego betonu architektonicznego

Przypomnijmy. Nowe muzeum ma w całości przeszklony parter, a nad nim dwa piętra wystawowe odlane z białego betonu architektonicznego. Budynek zajmuje blisko 20 000 m² powierzchni na 4 kondygnacjach nadziemnych i 2 kondygnacjach podziemnych. Znajdują się w nim przestrzenie wystawowe o powierzchni ponad 4500 m², sale edukacyjne, pracownia konserwatorska i magazyny dzieł sztuki, a także kino z widownią na 150 osób, Studio Eksperymentalne Polskiego Radia, audytorium, czytelnia, bistro i księgarnia. Główne przestrzenie wystawowe zlokalizowane są na pierwszym i drugim piętrze, wokół monumentalnej klatki schodowej. Galerie na najwyższej kondygnacji są doświetlane rozproszonym światłem słonecznym wpadającym przez świetliki rozmieszczone w dachu.

Na obu poziomach wystawowych znajdą się też pomieszczenia z panoramicznymi oknami wychodzącymi na ulicę Marszałkowską i południową pierzeję placu Defilad. Umożliwią one zwiedzającym zobaczenie centrum Warszawy z zupełnie nowej perspektywy - opisują przedstawiciele instytucji.

Forum MSN - przestrzeń między muzeum i teatrem TR Warszawa

Zazieleniło się również forum, czyli wspólna przestrzeń pomiędzy MSN-em i przyszłą siedzibą teatru TR Warszawa. Jedenaście wysokich drzew, glediczji trójcierniowych, posadzonych jesienią będzie osłaniać muzealny plac widoczny od strony placu Defilad. Zacienione forum wraz z przeszklonym parterem MSN-u przygotowano jako przyszłe miejsce spotkań mieszkanek i mieszkańców stolicy. To tam w otwartej dla wszystkich części Muzeum działa kawiarnia, księgarnia, audytorium i realizowane będą wydarzenia towarzyszące wystawom, a także dodatkowe, związane z przybliżaniem świata sztuki, edukacją i architekturą: dostępne dla wszystkich debaty, dyskusje, warsztaty oraz działania artystyczne, inspirowane programem Muzeum i współtworzone przez społeczności zgromadzone wokół MSN-u: kolektywy, ruchy społeczne, NGO-sy czy instytucje kultury. Tę część swojej działalności MSN nazywa Programem Publicznym.

Przestrzeń przy Muzeum zaplanowana została jako „forum” – miejsce spotkań i działań kulturalnych, łącznik pomiędzy placem Centralnym a Parkiem Świętokrzyskim. W miejscu, gdzie nie koliduje to z tunelami metra posadzono wysokie drzewa. W nowym Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie życie ulicy i placu ma spotykać się ze sztuką. Jej odbiorcom towarzyszyć ma widok miasta oraz sąsiedztwo innych gospodarzy placu Defilad.

Otwarcie MSN 25 października 2024. Co będzie się działo później?

Muzeum informuje: Wśród ponad 100 zaplanowanych w kolejnych dniach wydarzeń są między innymi koncerty Kim Gordon, 700 Bliss oraz Hani Rani. Specjalnie z okazji otwarcia Muzeum nowe siedziby prace przygotowali Wojciech Bąkowski, Karolina Jabłońska, Agnieszka Polska i Zbigniewa Libera. Zaprezentujemy także wielkoskalowe rzeźby i instalacje polskich i światowych artystek zapowiadające przyszłoroczną wystawę kolekcji MSN-u, międzynarodowy program performansu, 16. edycję festiwalu WARSZAWA W BUDOWIE pt. „Trudna Miłość. Muzeum między placem a Pałacem”, specjalną edycję programu „Formy podstawowe”.

Muzeum Sztuki Nowoczesnej, Warszawa – bilety i godziny otwarcia

Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie otwarte jest od wtorku do niedzieli w godzinach 12–20. W poniedziałki MSN nie przyjmuje odwiedzających.

Jeśli chodzi o bilety, to wstęp na wszystkie wystawy i wydarzenia w ramach programu otwarcia MSN jest bezpłatny. Na część wydarzeń obowiązują jednak limity miejsc, które dawno się już wyczerpały. Tak jest z koncertem Kim Gordon oraz nocą otwartą w kinie MSN (oba wydarzenia 25 października).

Jeżeli chodzi o bilety do kina w MSN, to kosztują one:

25 zł bilet normalny,

15 zł bilet ulgowy.

Zakup biletów (o ile są dostępne) możliwy jest w kasie na miejscu oraz na stronie MSN.

Autor: