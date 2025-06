Nowy standard w profilach do suchej zabudowy. Rigips GypSerra® – innowacyjna powłoka organiczna i opatentowany wzór ryflowania dla jeszcze wyższej wytrzymałości i odporności na korozję

Rigips GypSerra® – nowa jakość od lidera rynku

Polska jest trzecim krajem na świecie i pierwszym w Europie, w którym wprowadzono profile GypSerra®. Ten przełomowy produkt stanowi nową jakość wśród profili do suchej zabudowy wnętrz a jego wyróżnikiem na tle innych rozwiązań dostępnych na rynku jest opatentowany (patent numer 201741018271) wzór ryflowania w kształcie jodełki zwiększający sztywność profilu i jego wytrzymałość na ugięcia. Badania przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdziły, że np. profile CD60 GypSerra® charakteryzują się wytrzymałością na zginanie i sztywnością nawet do 26% wyższą niż inne profile o tej samej grubości.

Dzięki zastosowaniu profili Rigips GypSerra możemy wykonać okładziny ścienne o wysokości aż 11 metrów i maksymalnym dopuszczalnym obciążeniu powierzchniowym wynoszącym nawet do 60 kg/m2.

Profile do zadań specjalnych

Profile do suchej zabudowy GypSerra® marki Rigips zostały stworzone z myślą o ułatwieniu codziennej pracy na budowach. Produkt stanowi odpowiedź na najpopularniejsze wyzwania, z którymi mierzą się wykonawcy, takie jak niestabilne ściany, pękające łączenia, ograniczona wysokość zabudowy czy korozja pojawiająca się podczas składowania. Odporność na uginanie ścian wyższa o 5%, odporność na uginanie sufitów wyższa o 20%, nośność sufitów wyższa o 10% i odporność na skręcanie większa o 30% – to m.in. dzięki tym parametrom nowe profile Rigips gwarantują jeszcze efektywniejszą pracę. Co istotne dla wykonawców, wysoka wytrzymałość i sztywność profili GypSerra® przekładają się na jeszcze szybszy i wygodniejszy montaż systemów suchej zabudowy, łatwiejsze cięcie nożycami ręcznymi, sprawniejsze wkręcanie wkrętów, a także wygodniejsze przesuwanie profili CW w profilach UW.

Swoboda projektowania bez kompromisów

Poza ułatwieniem pracy wykonawcom nowe profile ryflowane Rigips GypSerra® stanowią też istotne wsparcie dla architektów i projektantów. Dzięki nim zyskują oni nowe narzędzie pozwalające projektować ambitniej przy jednoczesnym zachowaniu najwyższych norm bezpieczeństwa. Pomimo nowej, innowacyjnej technologii, profile GypSerra® są kompatybilne ze wszystkimi dotychczasowymi systemami Rigips. Sprawdzą się doskonale zarówno w budownictwie mieszkalnym, jak i komercyjnym, ułatwiając wykonywanie m.in. ścian działowych, okładzin ściennych kotwionych do przegród nośnych (CD60 GypSerra®), sufitów jedno- i dwupoziomowych (CD60 GypSerra®), sufitów przęsłowych bez mocowania do stropu (np. CW10e0 GypSrra®) czy obudów szybów instalacyjnych i windowych (np. CW75 GypSerra®). Jednocześnie profile GypSerra® idealnie sprawdzą się wszędzie tam, gdzie kluczowe jest zastosowanie rozwiązań konstrukcyjnych, które poradzą sobie z dużą wysokością i obciążeniem. Jest to szczególnie istotne przy wykańczaniu wielkokubaturowych przestrzeni, takich jak wysokie lobby hotelowe, wielkopowierzchniowe biura, przestronne galerie handlowe czy lofty. Wspomniane badania przeprowadzone przez Instytut Techniki Budowlanej potwierdziły też, że profile Rigips GypSerra® spełniają parametry ogniowe (odporność ogniowa nawet do 120 minut), akustyczne oraz statyczne deklarowane przez Rigips. Tym samym mogą być bezpiecznie stosowane we wszystkich systemach oferowanych przez tę markę.

Wyjątkowa powłoka dla jeszcze większej wytrzymałości

Poza wspomnianymi atutami kluczową zaletą najnowszych profili Rigips GypSerra®, którą z pewnością docenią zarówno wykonawcy, jak i dystrybutorzy, jest też innowacyjna powłoka organiczna, która sprawia, że wykazują one bardzo wysoką wytrzymałość oraz dwukrotnie wyższą odporność na działanie czynników atmosferycznych niż tradycyjna powłoka pasywacyjna. W połączeniu z opatentowanym wzorem ryflowania, ułatwiającym odprowadzanie wody z profilu, Rigips dopuszcza możliwość składowania profili na zewnątrz przez okres nawet 6 miesięcy bez ryzyka wystąpienia czerwonej korozji.

Co równie ważne, wspomniana powłoka organiczna nie zawiera szkodliwego chromu dzięki czemu jest bezpieczna dla użytkowników i środowiska naturalnego.

Sucha zabudowa to jeden z popularniejszych sposobów wykonania sufitów podwieszanych, ścianek działowych, okładzin ścian, różnego rodzaju elementów dekoracyjnych, wnęk itp. Z pomocą innowacyjnych profili do suchej zabudowy Rigips GypSerra® o podwyższonej sztywności oraz wysokiej odporności na ugięcia stworzenie trwałej i wytrzymałej zabudowy staje się jeszcze prostsze i szybsze. Co szczególnie warte podkreślenia, Polska jest pierwszym krajem w Europie i trzecim na świecie, w którym profile GypSerra® zostały wprowadzone do sprzedaży.

