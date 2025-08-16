Życie w Architekturze 2025. Zespół mieszkaniowy KTBS w zrewitalizowanych kamienicach przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach. OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI

Życie w Architekturze 2025. Zespół mieszkaniowy KTBS w zrewitalizowanych kamienicach przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach. Założenia Autorskie

Zespół KTBS przy ul.Mariackiej powstał jako wynik wygranego konkursu. Uczestnicy mieli zająć się trzema opustoszałymi, wyłączonymi z użytkowania kamienicami stojącymi tuż przy jednym z najcenniejszych zabytków Katowic – neogotyckim Kościele Mariackim. Architektom pozostawiono wolną rękę – mogli nawet w całości wyburzyć istniejące kamienice, musieli tylko zachować lub odtworzyć ich fasady od ul. Mariackiej.

Jako jedyni doszliśmy do wniosku, że wymagane mieszkania będziemy w stanie w całości zmieścić w trzech istniejących kamienicach, natomiast program uzupełniający - przestrzeni integracyjnej, zewnętrznych zadaszonych przestrzeni zielonych, a także miejsca zabaw dla dzieci pod nadzorem rodziców ulokujemy w przebudowanych oficynach. Katowice są młodym, 150 letnim miastem, dlatego też zachowanie fragmentu XIX wiecznej zabudowy kwartałowej sąsiadującej z najpopularniejszą na Śląsku śródmiejską strefą pieszą, jest tu wyjątkowo ważne i dające wyraźny sygnał, że miasto szanuje swoją historię oraz przestrzeń i potrafi zatroszczyć się o swoje zabytki.

Pozostawienie na miejscu istniejących zabudowań i wykorzystanie ich dla nowych funkcji to działanie o najmniejszym możliwym śladzie węglowym, generujące najmniejszą ilość prac, nowych materiałów budowlanych, transportu, a także umożliwiające pozostawienie istniejącej na działce zieleni – drzew, krzewów, pnącz na fasadzie oficyn Uszanowaliśmy komfort mieszkańców sąsiednich budynków- najmniejsza ilość prac budowlanych stanu surowego, wymagających ciężkiego sprzętu, najmniejsza ilość uciążliwych prac rozbiórkowych (hałas, kurz). Zachowaliśmy charakter historycznej zabudowy oraz jak największą ilość zabytkowej substancji architektonicznej. Końcowy efekt - maksymalne zachowanie i wykorzystanie istniejących budynków - nie przypomina typowych budynków socjalnych - eleganckie, tonące w zieleni kamienice dają seniorom poczucie komfortu, a nawet luksusu, są wygodne, trwałe i piękne.

Życie w Architekturze 2025. Zespół mieszkaniowy KTBS w zrewitalizowanych kamienicach przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach. Autorzy

Autor projektu:

OVO GRĄBCZEWSCY ARCHITEKCI

Zespół autorski:

arch.arch. Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Kamil Kajdas, Michał Kolonko, Natalia Hołoś, Sandra Chodura, Bartosz Słomka, Aleksandra Słomka, Martyna Kramarz, Natalia Malorny i Aleksandra Siwoń.

Dlaczego wg zgłaszających ta realizacja powinna zdobyć Grand Prix:

Budynki zostały kompleksowo przebudowane – wzmocniono piwnice, wymieniono stropy, wprowadzono windy, balkony i loggie od strony dziedzińca, ale z zachowaniem maksimum istniejącej substancji. Wszystkie cenne elementy pochodzące z rozbiórek stropów, wnętrz, czy górnych kondygnacji oficyn – stolarka, balustrady schodowe, cegły, kafle piecowe, itp. zostały poddane oczyszczeniu i powtórnie wykorzystane.

Połowa z mieszkań została przeznaczona dla osób starszych, które mieszkają obecnie w centrum Katowic w starych budynkach bez wind, bez centralnego ogrzewania, często z piecami węglowymi, na wyższych kondygnacjach. Tym seniorom zaoferowaliśmy mieszkania całkowicie dostosowane dla osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku, z windami i specjalnie zaprojektowaną informacją wizualną z elementami tyflograficznymi, w pełni wyposażone instalacyjnie, z instalacją przyzywową połączoną z portiernią – a jednocześnie zlokalizowane w centrum miasta, do którego są przyzwyczajeni i które często stanowi miejsce ich życia od urodzenia.

Odrębnym tematem jest stworzenie w dziedzińcu przestrzeni wspólnej dla mieszkańców – świetlicy w adaptowanej ceglanej oficynie oraz wielopoziomowego ogrodu w miejscu dwóch pozostałych oficyn. Istniejące ceglane mury zostały docieplone od wewnątrz oraz uzupełnione barwionym betonem, który z czasem pokryje się zaprojektowaną zielenią – krzewami i pnączami. Udało się nam zachować istniejący bluszcz, który porastał oficynę od zachodu – cały czas stanowi on ozdobę połączonych ze sobą podwórek kwartału, którego częścią są nasze kamienice. Powstał piękny ogród dostępny dla mieszkańców KTBS, ale będący również upiększeniem wszystkich sąsiadujących podwórek i sąsiednich budynków.

Finalnie powstała bardzo atrakcyjna przestrzeń mieszkalna, która mimo tego, a może paradoksalnie – właśnie dlatego, że w maksymalnym stopniu wykorzystuje istniejącą przestrzeń i materię architektoniczną jest zarazem tradycyjna i odpowiadająca współczesnym trendom.

Zespół mieszkaniowy KTBS w zrewitalizowanych kamienicach przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach. Metryka realizacji

Oficjalna nazwa i typ realizacji: Zespół mieszkaniowy KTBS w zrewitalizowanych kamienicach przy ul. Mariackiej 30, 32, 34 w Katowicach, budynek wielorodzinny

Inwestor: KATOWICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

Generalny wykonawca: KONSORCJUM FIRM MAXIMUS SP. Z O.O. I EFEKT SP. Z O.O.

Wykonawca konstrukcji: PROJEKTANT KONSTRUKCJI - STATYK SP. Z O.O.

Powierzchnia zabudowy: 1 141,95 m2

Powierzchnia użytkowa: 3 318,41 m2

Powierzchnia całkowita: 3 994,47 m2

Powierzchnia terenu/kubatura: 1 758, 28 m2/14 501,78 m3

Data przygotowania projektu/ukończenia realizacji: 2019-2024/XII.2024/II.2025

