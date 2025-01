Spis treści

Pogad@ne. Zbudowane | Extra Inteligentny dom - prościej się nie da! Materiał sponsorowany Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jakie domy były hitem 2024?

Statystycznie - w 2024 roku Polacy najczęściej stawiali domy parterowe z poddaszem użytkowym, o powierzchni 110 - 180 metrów kwadratowych i na podstawie projektu gotowego. W konkursach architektonicznych wygrywały w zasadzie domy o podobnej powierzchni i często parterowe, jednak tu widać wyraźnie inny trend: minimalizm i "domy z odzysku". W minionym roku pisaliśmy o docenianych i nagradzanych polskich domach, które są małe, proste, skromne i bezpieczne. Oto domy - bohaterowie 2024 roku. O nich było głośno.

Domy jednorodzinne w mieście. Prostota i nawiązania do lat 70.

Minimalizm, przebudowa istniejących budynków - w minionym roku takie realizacje mogły liczyć na nagrody. Oto dwa przykłady.

Nagroda Architektoniczna Województwa Wielkopolskiego w kat. dom jednorodzinny trafiła do pracowni PL.architekci za przebudowę domu kostki z lat 70. Architekci zostawili na widoku elementy wentylacji czy konstrukcyjne. - Projekt ten, zdaniem kapituły, jest dobrą odpowiedzią na pytanie, co zrobić z istniejącą, zdegradowaną zabudową miast, która nie spełnia już wymagań współczesnego życia - uzasadniało jury.

Oto fragment opisu: W tym domu nie widzimy ścian wydzielających poszczególne pomieszczenia wypełnione meblami. Wszystkie elementy tworzące bryłę budynku zdają się otaczać idealną przestrzeń do życia swoją „opieką”. Żaden element nie jest tutaj przypadkowy, każda ściana oprócz niesienia ciężaru swojej konstrukcyjnej funkcji pełni funkcję dodatkową – staje się ramą dla widoku, szafą pełną niezbędnych rzeczy, czy elementem potrzebnej we współczesnym domu techniki.

Dom w Dolinie Jamny w Mikołowie zdobył z kolei Grand Prix w konkursie Architektura Roku woj. śląskiego. Projekt: pracownia Robota. Oto uzasadnienie jury:

- Rzadko minimalizm przynosi tyle efektów i tak bardzo jest spójny, w każdym jego wymiarze. Mały, biały, minimalny dom, nie ogrodzony płotem, ale otulony istniejącą zielenią nie krzyczy, lecz dyskretnie się chowa.

Dom projektu architektów pracowni Robota jest bez garażu i trawnika golonego ostrzami kosiarek. Ma prosty rzut i prosty przekrój, z pokojem dziennym na piętrze i tarasem na dachu. Przed słońcem schowany jest pod koronami drzew. Ściany są tu ledwo obrzucone tynkiem.

Więcej o projekcie Dom w Dolinie Jamny

Domy innowacyjne: Dom z Obróconym Sercem i Scorpio House

To domy, które doceniono w konkursie Iconic Awards.

Projekt Domu z Obróconym Sercem pracowni Z3Z ARCHITEKCI dostał nagrodę w kategorii concept (domy innowacyjne). Został zaprojektowany z myślą o postawieniu go na pięknej, leśnej działce pod Warszawą, w Sękocnie Lesie. Ciekawy układ działki względem stron świata oraz nieprzekraczalna linia zabudowy 20 m od drogi skłoniły do nietypowych rozwiązań w bryle budynku.

Serce tego domu, w którym wiele razy dziennie spotyka się rodzina, rozmawia, przygotowuje posiłki, planuje dzień przy porannej kawie znajduje się prawie na środku działki. Kuchnia z jadalnią znalazły się pośrodku działki między dwiema częściami ogrodu południowo - wschodnią i południowo - zachodnią. Aby zapewnić centralnej bryle najlepsze widoki oraz spowodować, aby nie była skierowana prostopadle do drogi, serce domu zostało obrócone o 27 stopni. Przedłużeniem wnętrza kuchni jest zadaszony taras opleciony wokół drzewa i tworzący razem z kuchnią jedną obróconą bryłę.

Studio BXB również doceniono w kategorii Architektura Innowacyjna. Jury wyróżniło ich projekt domu z bunkrem - Scorpio House. To opracowany w BXB studio system budowy schronów o wytrzymałości atomowej, który wygląda jak luksusowy apartament.

- Zmieniliśmy definicje schronu, jako inwestycji realizowanej jedynie na czas zagrożenia - przyznają architekci. To przestrzeń o odporności NBC (nuklearnej, biologicznej i chemicznej) - mówią architekci. To modułowy system, który można skonfigurować. Bazując na opracowanych elementach powtarzalnych, mona stworzyć dowolny metraż i dowolną funkcję, np. winiarnię, kino domowe, pomieszczenie muzyczne, spa czy miejsce spotkań. Jednocześnie to przestrzeń, która zapewni nam bezpieczeństwo na wypadek pandemii, kataklizmów czy wojny.

Oto dom z dom ze schronem Scorpio House

Domy za miastem: Dom Las na Kaszubach i Dom w Beskidach

Dom Las na Kaszubach trafił w 2024 na shortlistę Dezeen Awards w kategorii "domy wiejskie". To projekt studia Onu. Prosta, tradycyjna bryła i odważne stalowe okiennice. Nowoczesny minimalizm z zewnątrz i przytulne, przesiąknięte tradycją wnętrza. Na działce dziadka architekta, Kuby Tomaszczyka, wyrósł dom z cegły wyprodukowanej lokalnie i stali, który łączy budowlane tradycje regionu oraz nowoczesne trendy w architekturze.

W konkursie Architektura Roku Woj. Śląskiego wyróżniono natomiast w kategorii wnętrze dom w Beskidzie Żywieckim projektu RS+ Robert Skitek. Dom w Beskidach, bo tak się ten projekt nazywa, został stworzony po to, by pięknie kadrować widoki. Część dzienna zlokalizowana w centralnym miejscu domu otwiera się na przestrzał równocześnie na dwie strony. Tylny taras wychodzący na las został zadaszony. Wysoka przestrzeń strefy dziennej w środkowym segmencie została wykorzystana na antresolę.

Domki mini i letniskowe

Brda na wyspie Wolin wzorowana jest na domkach, jakie pamiętamy z czasów PRL. To ten dom został uznany przez Stowarzyszenie Architektów RP za hit 2024 w kategorii dom jednorodzinny - a przecież Nagroda Roku SARP to jedna z najważniejszych nagród architektonicznych w Polsce! Jury doceniło budynek mieszkalny jednorodzinny - Dom Wolin, czyli Brda made in Switzerland. Zaprojektowała go pracownia z Zurychu Pankowska & Rohrhofer ( Kasia Pankowska i Manuel Rohrhofer). Dom ma 59 m mkw i trzy poziomy oraz dwa tarasy. Łazienka jest tu poniżej gruntu.

Z kolei zaprojektowany przez studentów Politechniki Warszawskiej malutki domek na Mazurach (Masurian Microhome) trafił na shortlistę konkursu MICROHOME Kingspan organizowanego przez Buildner. To projekt autorstwa Maksymiliana Łuszcza, Pawła Wykowskiego i Zofii Zimowskiej. Konkurs, który wygrali warszawscy studenci architektury „wymaga od autorów m.in. modułowej konstrukcji, samowystarczalnych rozwiązań, możliwości zbudowania obiektu w różnych kontekstach przestrzennych i różnych skalach oraz ekonomicznej dostępności” – podała na swojej stronie na Facebooku Politechnika Warszawska.

Nagradzane domy z 2024 roku. Zdjęcia

Architektura-murator. Podcast 30/30 Kamil Domachowski. W kontekście i w emocji. To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video