Od dzielnicy biedy po gdański Montmarte. Biskupia Górka doczekała się rewitalizacji za 90 mln zł

Znacie to miejsce? Biskupia Górka w Gdańsku, unikalna ze względu na położenie i cenną architekturę, jest już po rewitalizacji. Remonty i modernizacje w ramach metropolitalnej odnowy dzielnic trwały kilka lat. - Biskupia Górka jest jednym z miejsc Gdańska, które wymagały największego wsparcia - przyznaje prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz. Kamienice z przełomu XIX i XX wieku, które nie uległy zniszczeniom wojennym, dziś prezentują się tak, że o dzielnicy mówi się "gdański Montmarte". Prezentujemy go w ramach cyklu "Metamorfozy na Plus".