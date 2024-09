Spis treści

Historyczne otoczenie - jak architekci odpowiedzieli na to wyzwanie projektowe

Budynek został wzniesiony wśród historycznej zabudowy Gdańska-Oliwy. Graniczy z kilkoma ulicami, z których każda ma swój własny klimat. W jego architekturze znajdziemy nawiązania zarówno do charakteru zabudowanej kamienicami wielkomiejskiej Alei Grunwaldzkiej, jak i do ulicy Poczty Gdańskiej, przywołującej nastrój podmiejskiego kurortu, ze starym drzewostanem i ciągnącymi się wzdłuż niej willami miejskimi.

Budynek nawiązuje elementami formy do historii miejsca

Bryła nowego domu podzielona została na kilka części i nawiązuje w ten sposób do rytmu i skali dawnych podziałów parcelacyjnych, dających się odczytać w otoczeniu. O ile fasada przylegająca do Alei Grunwaldzkiej ma skośne dachy i klasyczne rytmy - typowe dla wielkomiejskich kamienic, to w głębi ulic Poczty Gdańskiej i Majkowskiego fragmenty elewacji budynku nawiązują do drewnianych wykuszy i ganków, charakterystycznych dla obecnej w okolicy kameralnej historycznej zabudowy.

W celu uzyskania zróżnicowanej architektury elewacje zaprojektowano z kilku materiałów - od płyt wapiennych, poprzez szlachetny gładki tynk z dodatkiem miki do ceramicznej dachówki.

- informują projektanci. Wydaje się jednak, że użycie tradycyjnych, szlachetnych materiałów stanowi również dodatkowy czynnik, dzięki któremu nowa budowla wpisuje się dobrze w otaczający krajobraz. Takie materiały nie tylko zawsze podnoszą jakość budynku, ale użyte w kontekście historycznej polskiej zabudowy z pewnością powodują, że podświadomie odbieramy budynek jako dopasowany.

W stylu nowoczesnym jest jeden fragment i dostępny z ulicy dziedziniec budynku

Utrzymane w historyzującej stylistyce elewacje budynku kontrastują z na wskroś współczesnym charakterem ogólnodostępnego, kameralnego wewnętrznego dziedzińca. Dla tej okolicy Gdańska charakterystyczna jest kameralna zabudowa.

Częścią budynku jest także wyróżniający się, szklany segment w czerwoną kratę - śmiały akcent, który - zgodnie z zamysłem wyodrębniania części, odpowiadających dawnym podziałom parceli - wygląda trochę jak osobny budynek.

Szczegółowe dane realizacji

Budynek ma przeznaczenie biurowe i jest siedzibą trójmiejskiej firmy deweloperskiej.

Powierzchnia użytkowa: 5400 m2

Inwestor: Moderna Holding

Projekt: 2019-2020

Realizacja: 2022-2023

Lokalizacja: Gdańsk, al. Grunwaldzka