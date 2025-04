Oto on, cały na biało: Hotel Sobieski. Koszmar Sześciolecia 1989-1995, który wygrał z najpiękniejszym. On stoi, tamten rozebrali

To był "Koszmar Sześciolecia" - czyli okresu transformacji 1989 - 1995. Tak uznali sami mieszkańcy stolicy w pierwszej edycji naszego konkursu Życie w architekturze w 1995 roku. I co? Dziś nie jest koszmarem, pyszni się, cały na biało. Co więcej, gdy zapadła decyzja, by przemalować wielokolorową elewację, ówczesny konserwator zabytków Michał Krasucki oburzył się: Hotel Sobieski był warszawskim (a może i polskim) kamieniem milowym. Jako symbol był bohaterem filmów, artykułów, anegdot, żartów, konkursów piękności albo brzydoty.