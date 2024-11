Zapraszamy do pierwszej z sal, której ostateczna forma powoli wyłania się zza budowlanych rusztowań i składowanych materiałów. Sala prób będzie dumą Akademii. Jej scena odpowiada dokładnie tej, która powstanie w sali symfonicznej. Kubatura również jest ogromna, stąd muzycy przygotowujący się do koncertu będą ćwiczyli w warunkach akustycznie zbliżonych do głównej sali koncertowej. To będzie fantastyczna przestrzeń.