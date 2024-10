Polska Diuna z nagrodą niemieckich dizajnerów. Czy to dobry sposób na modernizację biurowców?

Architektura w drodze: Pszczyńskie Centrum Kultury Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zrównoważony rozwój wkracza do Mordoru

Diuna to obiekt biurowy, który po raz pierwszy został oddany do użytkowania w 2008 r. pod nazwą Marynarska Business Park. To zespół czterech budynków biurowych znajdujących się na warszawskim Służewcu, czyli dawnej dzielnicy przemysłowej, która w latach 90. zaczęła zmieniać się w dzielnicę biurowców. Ze względu na swoją monofunkcyjność i całkowite podporządkowanie korporacyjnemu podejściu do przestrzeni publicznej zyskała niechlubne miano polskiego Mordoru. W drugiej dekadzie XXI wieku ta część Warszawy zaczęła ulegać dwóm głównym procesom - wyburzaniu lub modernizacji istniejących biurowców oraz uzupełnianiu ich o funkcję mieszkaniową. Powstanie Diuny wiąże się z chęcią przystosowania obiektów biurowych do wyzwań związanych ze zrównoważonym rozwojem.

Marynarska Business Park została zaprojektowana przez współpracujące ze sobą pracownie Atelier 2 Architekci i Konior & Partners. Projekt modernizacji został przygotowany przez MJZ studio (główny projektant); Łoskiewicz studio (projekt nowych wnętrz oraz identyfikacji wizualnej) oraz iGreen (projektant zieleni).

Diuna zostawia znacznie mniejszy ślad węglowy

Celem modernizacji było m.in. zredukowanie rocznego zużycia energii o 55% poprzez modernizację systemu HVAC i nowy BMS ze sztuczną inteligencją. Dzięki temu - według danych inwestora - w 2023 r. zaoszczędzono 827 ton CO2, a w 2024 ten wynik będzie podwojony. Ślad węglowy Diuny wynosi obecnie 32 kg/m2. Dla porównania ślad nowych budynków to między 600 a 1000 kg/m2.

Zmodernizowany kompleks uzyskał certyfikaty BREEAM Excellent, Well HSR oraz Wiredscore Silver. Niebawem otrzyma Obiekt Bez Barier oraz Well Gold.

Modernizacją objęto 22% powierzchni obiektu - w tym patio (6.000 mkw.) oraz wszystkie części wspólne holi wejściowych i nowej strefy rowerowej na parkingu podziemnym (4.000 mkw.). Trwają prace nad modernizacją pozostałej powierzchni.

Park zamiast parkingu, nowy dziedziniec i kolekcje polskiej sztuki

Jeśli chodzi o zmiany widoczne w przestrzeni, twórcy zmodernizowanej Diuny chwalą się przede wszystkim:

przebudową parkingu na park

nowym patio z wyłączonym ruchem aut prywatnych

dostosowaniem przestrzeni do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

wdrażaniem koncepcji biophilic design

Park zamiast parkingu to nowatorski system zielonego dachu stworzonego na konstrukcji nośnej parkingu podziemnego. Na miejscu wybetonowanego parkingu, powstał park o powierzchni 6.000 mkw. – z pagórkami, wodą, drzewami, zielenią, łąką kwietną i miejscami do odpoczynku gdzie każdy może odetchnąć i poobcować z naturą. Drzewa posadzone są w specjalnych konstrukcjach, dokładnie w miejscach lokalizacji słupów garażu podziemnego.

Projektowanie zgodnie z koncepcją biophilic design

Nowy dziedziniec był projektowany jako miejsce przyjazne dla ruchu pieszych i rowerzystów. Teren został wyłączony z ruchu samochodowego. Możliwe są tu jedynie dojazdy taksówek i parkowanie krótkoterminowe. Przez środek patio biegnie wewnętrzna ścieżka rowerowa, dzięki czemu kompleks skomunikowany jest z okolicznymi miejskimi drogami rowerowymi.

Dziedziniec Diuny został zaprojektowany zgodnie z koncepcją biophilic design, która zakłada, że człowiek posiada wrodzoną skłonność do poszukiwania związków z naturą. Ukształtowanie terenu patio przybrało sinusoidalny kształt, a utworzone wzniesienia mają zamierzony cel – stworzenie poprzez usypane pagórki kameralnych przestrzeni i zakątków wypełnionych roślinnością, w których każdy może się wyciszyć i oderwać od codzienności, odpocząć i zrelaksować.

Czym jest nagroda German Design Award?

German Design Award – to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród przyznawanych w dziedzinie designu. Organizowana przez Niemiecką Radę Wzornictwa (German Design Council), ma na celu wyróżnianie projektów, które wyróżniają się wyjątkową jakością, innowacyjnością i unikalnym podejściem do wzornictwa. Nagroda ta przyciąga uwagę nie tylko profesjonalistów z branży, ale także entuzjastów designu z całego świata, promując najnowsze trendy i osiągnięcia w dziedzinie wzornictwa przemysłowego, graficznego, architektonicznego i wielu innych.

W jury German Design Award 2025 zasiadł ceniony polski projektant Tomek Rygalik. Jest on jednym z najbardziej rozpoznawalnych współczesnych twórców z Polski, z doświadczeniem obejmującym zarówno projekty przemysłowe, jak i meblarskie. Tomek Rygalik, znany ze swojego minimalizmu i funkcjonalnego podejścia do projektowania, zdobył uznanie nie tylko w Polsce, ale także na arenie międzynarodowej. Jego prace charakteryzują się głębokim zrozumieniem materiałów, kontekstu społecznego oraz potrzeb użytkowników.

Zrównoważone rozwiązania wykorzystane przy modernizacji Diuny

Strategia modernizacji kompleksu opierała się na wykorzystaniu ponowne zastanej tkanki architektonicznej, nie burzenie i budowanie od nowa. Podczas prac nad kompleksem przeprowadzono audyt, który ocenił możliwość ponownego wykorzystania elementów wykończeń i konstrukcji budynków. Dzięki niej możliwe było ponowne użycie części materiałów.

Dzięki takiemu podejściu udało się ponownie wykorzystać maszty ze słupów reklamowych, które stały się elementem konstrukcji pawilonu edukacyjnego. Kamień ze starego lobby zastosowano w posadzce pawilonu. Starte płyty styrodurowe posłużyły do stworzenia pagórków, na których zasadzonych jest 50 drzew. Wykorzystano także stare elementy dekoracyjne w nowym projekcie wnętrz. Cała zieleń z pierwotnego placu została zaś rozdana najemcom.

Inne nagrody i wyróżnienia otrzymane przez Diunę

Zmodernizowany kompleks biurowy zdobył dotychczas nagrodę dla najlepszej realizacji ESG w CEE na gali CEEQA 2024 Awards; laur Rzeczpospolita Impactor 2023 oraz nagrodę PLGBC Green Building Summit 2024 w kategorii Best Sustainable Modernization.