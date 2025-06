Warszawskie wieżowce

Powstał w PRL, wygląda jak deska. Zbudowali go Szwedzi, wokół nie było wtedy nic. Wieżowiec Intraco do wyburzenia. "W środku 29 stopni"

Gdy powstał, pokrywało go 500 tys. ceramicznych płytek, dzisiaj ma ciemnozieloną ścianę kurtynową. Intraco. Wieżowiec, który w tym roku świętuje 50. urodziny. Już kiedy skończył czterdziestkę, były plany, by go wyburzyć. Teraz Polski Holding Nieruchomości potwierdza: Wygrał wariant z rozbiórką budynku. I wypowiada umowy najemcom. To projekt Szwedów. Peter Diebitsch zaprojektował budynek, a szwedzka spółka BPA Byggproduktion AB wybudowała. Mieściły się tu zagraniczne przedstawicielstwa handlowe a wokół było pusto. Dziś ta część miasta wygląda zupełnie inaczej.