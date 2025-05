Spis treści

Od ruiny do nowoczesnego centrum

Renowacja budynku dawnego dworca PKP w Leśnej rozpoczęła się w 2023 roku. Inwestycja, realizowana przez konsorcjum firm PB Strykowski z Radzimowa Dolnego oraz Delta-Amber BR z Bolesławca, miała na celu przekształcenie obiektu w Centrum Produktu Lokalnego. Całkowity koszt projektu wyniósł ponad 11 milionów złotych, z czego znaczną część stanowiło dofinansowanie z programu Polski Ład.

Zakres prac był bardzo szeroki i obejmował zarówno przywrócenie obiektu do stanu oryginalnego z zewnątrz, jak też częściową przebudowę wnętrz pod kątem spełniania nowych funkcji oraz nowe zagospodarowanie terenu od strony ulicy. Obszar od strony torów łącznie z peronem nie był remontowany ze względu na fakt, że jest on własnością PKP. Dworzec po remoncie miał być także pozbawiony barier dla osób z niepełnosprawnościami. Zakres robót budowlanych objął m.in.:

fundamenty, podłogi, posadzki i ściany w piwnicy,

stropy i sufity,

posadzki na gruncie oraz podłogi i posadzki na stropach,

istniejące i projektowane ściany,

więźbę i pokrycie dachowe, a także kominy,

stolarkę okienną i drzwiową

izolację termiczną

elewacje części dworcowej i usługowej budynku oraz wiatę,

instalacje zewnętrzne, wewnętrzne i przyłącza,

istniejące schody zewnętrzne,

nową galerię wraz z pochylnia dla osób z niepełnosprawnością.

– W cyklu „Metamorfozy na Plus” prezentujemy przedsięwzięcia, dzięki którym zapomniane historyczne obiekty i wnętrza otrzymują drugie życie za sprawą pasjonatów, racjonalnych biznesmenów, rzetelnych samorządowców, czy wreszcie – niespokojnych dusz... Wszyscy oni ożywiają dzięki swoim wizjom dorobek umysłów i rąk pokoleń architektów, inwestorów i budowniczych, którzy na placu budowy zostawili przed laty nadzieję, że ich dzieło ucieszy w odległej przyszłości jeszcze niejedno oko…

Nowe funkcje i udogodnienia

Koncepcja remontu zakładała maksymalne ograniczenie ingerencji w oryginalną formę, detal i układ funkcjonalny budynku. Jednocześnie założono już we wstępnej fazie projektu podział na strefy funkcjonalne z włączeniem w nie również otoczenia, które zostało odpowiednio przystosowane do ich pełnienia. Centralna strefa społeczno-dworcowa w korpusie głównym budynku pełni funkcję reprezentacyjną z szerokim podejściem do głównego wejścia. Piękna drewniana zamknięta wiata po lewej stronie w otoczeniu zagospodarowanej zieleni to strefa relaksacyjna. Dawne pomieszczenia gospodarcze i magazynowe po prawej stronie miały być strefą produktu lokalnego z lokalami usługowymi dostępnymi z galerii, na którą prowadziła pochylnia.

Odnowiony budynek oferuje przestrzenie wystawiennicze, biura, salę konferencyjną, pokoje gościnne oraz lokal gastronomiczny. Zainstalowano nowoczesne systemy ogrzewania, klimatyzacji i wentylacji. Otoczenie budynku wzbogacono o ciągi komunikacyjne, nasadzenia, małą architekturę oraz miejsca parkingowe z punktem ładowania samochodów elektrycznych. Obiekt jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Już po remoncie zmieniono pierwotną funkcję strefy produktu lokalnego, w której znajduje się centrum rekreacji z salami do ćwiczeń, odnowy biologicznej i siłownią.

i Autor: DJ

Wyeksponowane elementy dawnej architektury

Szpetny tynk pokrywający ściany dworca skrywał elewacje pokryte przepiękną cegłę klinkierową w odmianach barwnych podkreślających elementy architektoniczne fasad.

Wysokie dachy korpusu głównego pokryły płytki w kolorze grafitowego łupka. Uroku pokryciu nadają odtworzone jaskółki dachowe również pokryte tym samym materiałem, ozdobione pinaklami i elementami drewnianej konstrukcji. Reprezentacyjnego charakteru nadają budynkowi wszystkie okna i drzwi odrestaurowane lub wykonane od nowa według pierwowzorów. Na ścianę frontową dworca powrócił po latach także okrągły zegar, nieodłączny element dawnych stacji kolejowych. Odbudowana została także wspaniała drewniana wiata dworcowa z potężnymi półkoliście zwieńczonymi oknami i elementami konstrukcji więźby wyeksponowanymi wewnątrz pomieszczenia. Belki konstrukcji dachu ozdabiają również wysunięte poza obrys szerokie okapy dachu. Wyremontowany dworzec należy do najpiękniejszych budynków historycznych Leśnej.

Znaczenie dla społeczności lokalnej

Przekształcenie dawnego dworca w Centrum Produktu Lokalnego ma na celu promocję regionalnych produktów i kultury. Obiekt ma służyć jako miejsce spotkań, warsztatów i wydarzeń kulturalnych, wspierając rozwój lokalnej przedsiębiorczości i turystyki. Jarmark „ruinersów” w Dniu Otwartych Drzwi Domów Przysłupowych był tego przykładem. Fundacja „ruinersów” być może będzie jednym z ważnych organizatorów wydarzeń kulturalnych.

Przyszłość projektu

Choć budynek dworca został odnowiony, teren za nim, obejmujący peron i torowisko, wymaga dalszych prac. Obecnie nie są one objęte projektem, gdyż należą do Polskich Kolei Państwowych. Władze samorządowe planują jednak dążyć do ich modernizacji, aby kompleks był w pełni funkcjonalny

Rewitalizacja dawnego dworca kolejowego w Leśnej to przykład skutecznego wykorzystania środków publicznych na rzecz społeczności lokalnej. Dzięki zaangażowaniu władz i mieszkańców, opuszczony budynek zyskał nowe życie, stając się ważnym punktem na mapie regionu.

Inne „Metamorfozy na Plus”. Zobacz najbardziej spektakularne przemiany!

W naszym cyklu „Metamorfozy na Plus” odwiedzamy miejsca, w których współcześni wizjonerzy i inwestorzy przywracają do świetności dorobek swoich poprzedników. Do tej pory zwróciliśmy uwagę m.in. na takie obiekty jak odrestaurowane dworce kolejowe, pałace, dworki, budynki fabryczne, świątynie, kamienice i domy jednorodzinne.

Chcesz zobaczyć więcej niezwykłych przemian budowli z całej Polski? Poznaj inne artykuły z cyklu „Metamorfozy na Plus”.

Architektura-murator. Podcast 30/30 Michał Sikorski. Architektura z odzysku

Metamorfoza dawnego dworu Reyów w Sieciechowicach