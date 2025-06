Spis treści

Gdańska Stocznia Cesarska w nowym wydaniu to wielkie przedsięwzięcie, którego realizacja trwa już od lat. Budynki Dyrekcji i Remizy przeszły remonty, w kolejce czeka Formiernia, a w 2024 roku wydano pozwolenie na budowę nowej części mieszkaniowo-usługowej wg projektu Roark Studio. Teraz przyszła pora na oczyszczenie zabytkowych hal - przez dekady obrosły w mniejsze lub większe przybudówki. Prace nad wyburzaniem ich (lub jak to zgrabnie nazywają przedstawiciele Stoczni Cesarskiej - nad zwiększeniem ekspozycji zabytkowych hal stoczniowych) nadzoruje konserwator. Ta część Stoczni Gdańskiej jest bowiem nie tylko zabytkiem, ale i Pomnikiem Historii.

Póki hale służyły przemysłowi, przejmowano się bardziej wydajnością niż estetyką. I tak, w powojniu, do ceglanych budynków doklejano proste budynki o utylitarnych formach, które dziś nie są ani użyteczne, ani ozdobą. Inwestor podkreśla, że proces likwidacji budynków poprzedziły dokładne analizy. "Proces", bo operacja będzie się odbywać stopniowo. Na dobre rozpocznie się w połowie czerwca.

Podejmujemy kolejny krok na drodze do rewitalizacji terenu Stoczni Cesarskiej. Nasze działania poprzedziliśmy wnikliwymi analizami dokumentacji historycznej, z której wynika, że dobudowywane na szybko obiekty, powstawały w związku z doraźnymi potrzebami produkcyjnymi i stanowią nawarstwienia, negatywnie wpływające na historyczne budynki. W związku z tym realizujemy zamierzenia, by zapewnić właściwą ekspozycję najcenniejszych obiektów na terenie Stoczni Cesarskiej. Wszystkie działania podejmowane są we współpracy ze służbami konserwatorskimi i na podstawie decyzje Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków