Veranda Villa od Blueroom

Nazwa obiektu Veranda Villa Adres obiektu Istebna Autorzy Blueroom, architekt Willem van Genugten Współpraca autorska Jolanda Warmenhoven (projekt wnętrz) Powierzchnia użytkowa 150.0 m² Data realizacji (koniec) 2018

Przypominamy nasz materiał z 2019 roku

Projekt holenderskich architektów w Istebnej

Budynek stanął na łagodnym zboczu tzw. Trójwsi Beskidzkiej, na którą składają się trzy malownicze miejscowości: Istebna, Jaworzynka i Koniaków. Inwestorzy oczekiwali obiektu, który służyłby jako dom wakacyjny dla ich rodziny i przyjaciół, ale mógł być też wynajmowany turystom. Architekci z holenderskiego biura Blueroom zaproponowali dom o dwóch obliczach. Nawiązując do tradycyjnej zabudowy regionu, od strony drogi dojazdowej zaprojektowali bryłę przekrytą łamanym, pokrytym karpiówką dachem, pod którym znalazło się miejsce na dwa samochody. Od strony tylnej, z widokiem na pofalowany krajobraz Beskidu Śląskiego, willa prezentuje swój znacznie bardziej nowoczesny charakter, z wysuniętą na blisko 2 metry werandą na wspornikowej konstrukcji.

Przeszklony salon z widokiem i 100-metorową werandą

Dom ma dwa poziomy. Jego centralną część zajmuje przestronny salon z panoramicznymi przeszkleniami otwierającymi widoki na malownicze otoczenie. Szklana fasada może być niemal całkowicie rozsunięta, powiększając wnętrze o przestrzeń tarasu. Warto przy tym podkreślić, że o ile powierzchnia użytkowa domu wynosi 150 m2, o tyle otaczającej go werandy – 105 m2, a tarasu w ogrodzie – 85 m2. Sześć par przesuwnych drzwi rozplanowano w taki sposób, by bez względu na kierunek wiatru nie było tu przeciągów.

Betonowa podłoga i białe tynki

Betonowa podłoga, ciemno- i jasnobrązowe krokwie oraz białe tynki przechodzą płynnie pomiędzy wnętrzem i częścią zewnętrzną budynku. Uwagę zwraca również autorski projekt schodów, które łączą salon z wielofunkcyjną antresolą nad kuchnią. Mimo niewielkiej powierzchni, w budynku udało się wygospodarować przestrzeń na 10 miejsc noclegowych. Są tu cztery sypialnie, w tym jedna z aneksem kuchennym, trzy łazienki, a nawet sauna. Przy aranżacji wnętrz architekci współpracowali z Jolandą Warmenhoven z biura Werk van Warmenhoven. Projektantka wykorzystała m.in. stare oprawy oświetleniowe z polskich hal przemysłowych oraz nowoczesne meble.

Autorzy zadbali też o rozwiązania proekologiczne. Temperatura regulowana jest głównie przez ogrzewanie podłogowe za pomocą pompy ciepła, a wykorzystane w budynku drewno pochodzi z lokalnych tartaków i ma certyfikat FSC, przyznawany przez Forest Stewardship Council. W niedalekiej przyszłości w sąsiedztwie obiektu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, zaplanowano też ogród z basenem i miejsce na grilla.

i Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski

