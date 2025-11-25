Nowoczesna, przeszklona weranda Veranda Villa w Istebnej, zaprojektowana przez holenderskie biuro Blueroom, z betonową posadzką i drewnianymi belkami, z widokiem na jesienny krajobraz gór. Więcej o tej architekturze znajdziesz na Architektura Murator Plus.

Tu tarasy są większe niż cały dom, a drzwi zaplanowano tak, by nie było przeciągów. Dom w Istebnej projektu holenderskiego biura Blueroom

2025-11-25 19:42

Nawiązując do tradycyjnej architektury Śląska Cieszyńskiego, holenderscy architekci zaprojektowali niewielki dom wypoczynkowy, który może służyć zarówno właścicielom, jak i turystom. Veranda Villa, jak wskazuje nazwa, dysponuje rozległym tarasem, którego powierzchnia przekracza powierzchnię budynku. Powierzchnia użytkowa domu wynosi 150 m2, otaczającej go werandy – 105 m2, a taras w ogrodzie – 85 m2. Sześć par przesuwnych drzwi rozplanowano w taki sposób, by bez względu na kierunek wiatru nie było tu przeciągów.

Veranda Villa od Blueroom

Nazwa obiektu Veranda Villa
Adres obiektu Istebna
Autorzy Blueroom, architekt Willem van Genugten
Współpraca autorska Jolanda Warmenhoven (projekt wnętrz)
Powierzchnia użytkowa 150.0 m²
Data realizacji (koniec) 2018

Projekt holenderskich architektów w Istebnej

Budynek stanął na łagodnym zboczu tzw. Trójwsi Beskidzkiej, na którą składają się trzy malownicze miejscowości: Istebna, Jaworzynka i Koniaków. Inwestorzy oczekiwali obiektu, który służyłby jako dom wakacyjny dla ich rodziny i przyjaciół, ale mógł być też wynajmowany turystom. Architekci z holenderskiego biura Blueroom zaproponowali dom o dwóch obliczach. Nawiązując do tradycyjnej zabudowy regionu, od strony drogi dojazdowej zaprojektowali bryłę przekrytą łamanym, pokrytym karpiówką dachem, pod którym znalazło się miejsce na dwa samochody. Od strony tylnej, z widokiem na pofalowany krajobraz Beskidu Śląskiego, willa prezentuje swój znacznie bardziej nowoczesny charakter, z wysuniętą na blisko 2 metry werandą na wspornikowej konstrukcji.

Przeszklony salon z widokiem i 100-metorową werandą

Dom ma dwa poziomy. Jego centralną część zajmuje przestronny salon z panoramicznymi przeszkleniami otwierającymi widoki na malownicze otoczenie. Szklana fasada może być niemal całkowicie rozsunięta, powiększając wnętrze o przestrzeń tarasu. Warto przy tym podkreślić, że o ile powierzchnia użytkowa domu wynosi 150 m2, o tyle otaczającej go werandy – 105 m2, a tarasu w ogrodzie – 85 m2. Sześć par przesuwnych drzwi rozplanowano w taki sposób, by bez względu na kierunek wiatru nie było tu przeciągów.

Betonowa podłoga i białe tynki

Betonowa podłoga, ciemno- i jasnobrązowe krokwie oraz białe tynki przechodzą płynnie pomiędzy wnętrzem i częścią zewnętrzną budynku. Uwagę zwraca również autorski projekt schodów, które łączą salon z wielofunkcyjną antresolą nad kuchnią. Mimo niewielkiej powierzchni, w budynku udało się wygospodarować przestrzeń na 10 miejsc noclegowych. Są tu cztery sypialnie, w tym jedna z aneksem kuchennym, trzy łazienki, a nawet sauna. Przy aranżacji wnętrz architekci współpracowali z Jolandą Warmenhoven z biura Werk van Warmenhoven. Projektantka wykorzystała m.in. stare oprawy oświetleniowe z polskich hal przemysłowych oraz nowoczesne meble.

Autorzy zadbali też o rozwiązania proekologiczne. Temperatura regulowana jest głównie przez ogrzewanie podłogowe za pomocą pompy ciepła, a wykorzystane w budynku drewno pochodzi z lokalnych tartaków i ma certyfikat FSC, przyznawany przez Forest Stewardship Council. W niedalekiej przyszłości w sąsiedztwie obiektu zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, zaplanowano też ogród z basenem i miejsce na grilla.

Dom w Istebnej projektu holenderskiego biura Blueroom

Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Willem van Genugten
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Willem van Genugten
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Femke Akkerman
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Igor Kozłowski
Autor: Archiwum serwisu Veranda Villa w Istebnej, proj. Blueroom; fot. Willem van Genugten
