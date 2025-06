Spis treści

Spokojny dom dla introwertyka

To willa w Gignac we Francji. To realizacja pracowni Artelabo. Dom wzniesiono na niewielkiej działce pomiędzy zabudowaniami winnicy, parkingiem a drogą dojazdową. Jednym z głównych celów projektantów było zapewnienie przyszłym użytkownikom intymności i ochrony przed wiatrem przy jednoczesnym wykorzystaniu położenia działki na wzniesieniu z rozległym widokiem na dolinę.

Projekt oparto na siatce podziałów wielkości 3x4 metry. Dom składa się z sekwencji czterech powtarzalnych jednostek, z których każda zajmuje trzy takie moduły – 2 przekryte spadzistym dachem i 1 dziedziniec. Całość tworzy regularny, naprzemienny wzór, który ujęto zewnętrznym murem. Pomimo tej prostej, niemal schematycznej kompozycji, projektantom udało się stworzyć ciekawą przestrzeń do życia.

Biel na elewacji i panoramiczne okno z widokiem

Każdy z modułów mieszkalnych otwiera się na jeden, dwa lub trzy dziedzińce. W całym domu zastosowano tę samą podłogę, dzięki czemu zatarto granice pomiędzy tym co wewnętrzne i zewnętrzne. W pokoju dziennym zaprojektowano panoramiczne okno, zapewniające widok na otaczający krajobraz.

Choć za sprawą śnieżnobiałej elewacji dom wyróżnia się spośród otaczających zabudowań, w projekcie pojawiają się też nawiązania do lokalnej, śródziemnomorskiej architektury, takie jak ceramiczna dachówka czy stalowa krata z motywami przypominającymi muszarabę (bogato zrobione drewniane okiennice występujące w krajach arabskich).

Wszystkie pomieszczenia domu otwierają się na jeden, lub nawet dwa albo trzy dziedzińce. W projekcie uwzględniliśmy system drzwi przesuwnych. W całym domu jest taka sama podłoga. Dziedzińce w zasadzie też są tu pokojami dziennymi - opisują architekci.

Artelabo to pracownia architektoniczna z siedzibą w Gignac we Francji. To na północ od Montpellier. Powstała w 2012 roku, jest projektem dwojga architektów, Nadine Cambon Aayard i Laurenta Fayard. Ich podejście zbudowane jest na podstawie stwierdzenia, że architektura ma związek ze sztuką.

