Spis treści

42 kondygnacje i 208 metrów. Wieżowiec powstał w 1999 roku

Warsaw Trade Tower (WTT) od 25 lat jest jednym z kluczowych elementów panoramy Warszawy. Zlokalizowany w dzielnicy Wola, mierzący 208 metrów wieżowiec z charakterystyczną iglicą należy do najwyższych budynków w Polsce. Powstał w latach 1997–1999 z inicjatywy koreańskiego Daewoo. Za projekt odpowiadali architekci z amerykańskiego biura RTKL oraz warszawskiego studia Majewski Wyszyński Hermanowicz. Konstrukcja stalowa i kubistyczna bryła są zgodne z zasadami „szkoły chicagowskiej”. WTT składa się z 42-kondygnacyjnej wieży oraz niższego, sześciopiętrowego skrzydła, które nawiązuje wysokością do przedwojennej zabudowy Warszawy.

Budynek był pierwszym nowoczesnym biurowcem w tej części miasta. „Można powiedzieć, że na warszawskiej Woli WTT jest ‘trendsetterem’. To ten budynek był pierwszy, a za nim pojawiły się kolejne” – mówi Agnieszka Ewertowska, Senior Property Manager w Globalworth Poland. Od lat jest siedzibą firm takich jak UNIQA, MSD, American Express, Avanssur czy Altkom.

i Autor: Materiały prasowe Globalworth

Podróż z parteru na 39. piętro zajmuje 35 sekund

Od 2019 roku WTT należy do portfolio Globalworth. Firma przeprowadziła kompleksową modernizację budynku, zwiększając jego funkcjonalność oraz estetykę. Elewacja została oczyszczona i zaimpregnowana, a lobby, zbudowane na planie wachlarza, przeszło gruntowną przemianę. Dziś jego centralnym punktem są imponujące, 3-metrowe żyrandole z kryształów, które dopełniają nowoczesny i elegancki charakter przestrzeni. Pojawiła się też bogata roślinność i nowe strefy wypoczynkowe. Za aranżację odpowiadało studio MIXD.

W ramach remontu zmodernizowano systemy bezpieczeństwa – w tym przeciwpożarowy oraz BMS (system zarządzania budynkiem). Wymieniono również windy – podróż z parteru na 39. piętro zajmuje zaledwie 35 sekund. „Warsaw Trade Tower to zdecydowanie nasz flagowy biurowiec w Warszawie” – podkreśla Anna Korwin-Kulesza, dyrektor ds. zarządzania i najmu nieruchomości w Globalworth Poland.

i Autor: Materiały prasowe Globalworth

Dzięki aplikacji zarezerwujesz miejsca parkingowe i biurka

Budynek w całości korzysta z energii ze źródeł odnawialnych. Do dyspozycji najemców są m.in. ładowarki do hulajnóg i rowerów elektrycznych, nowoczesne szatnie z prysznicami oraz inteligentny system zarządzania przestrzenią. Cały budynek został objęty systemem automatyzacji zarządzania przy wsparciu sztucznej inteligencji. Aplikacja Globalworth App umożliwia m.in. rezerwację miejsc parkingowych, biurek czy sal konferencyjnych oraz sterowanie windami i dostępem do budynku.

Dzięki tym usprawnieniom WTT ponownie uzyskał certyfikat BREEAM na poziomie Excellent. Jak zaznacza Artur Apostoł, dyrektor zarządzający operacjami nieruchomości Globalworth w Polsce:

Stwarzanie naszym najemcom bezpiecznych i ekologicznych warunków pracy to nasz absolutny priorytet. Zależy nam, by tak jak 25 lat temu, również dziś WTT pozostawał jednym z najnowocześniejszych wieżowców w Polsce, ewoluującym zgodnie z wymogami ESG i bieżącymi trendami technologicznymi. By wyróżniała go nie tylko wysokość, ale przede wszystkim jakość. Stałe zainteresowanie powierzchniami biurowymi Warsaw Trade Tower wśród przedstawicieli polskiego i międzynarodowego biznesu oraz wieloletnie umowy najmu, zwłaszcza te przedłużane, najlepiej potwierdzają słuszność tego kierunku.