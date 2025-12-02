Anna Cymer: architektura lat 90. była kiczowata, ale nasza Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Solpol pojawił się jako pierwszy dom handlowy we Wrocławiu po zmianach ustrojowych i od razu zaznaczył obecność nowego kierunku w lokalnej architekturze. Zaprojektowany przez zespół kierowany przez Wojciecha Jarząbka wyróżniał się geometrycznymi kształtami, kontrastowymi barwami oraz zestawieniem ceramiki i szkła. Wraz z pojawieniem się większych centrów handlowych tracił jednak na znaczeniu wśród mieszkańców. Jarząbek - w książce „Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka” z 2013 r. - oceniał sytuację tak:

Zbudowana w pobliżu galeria z kilkukondygnacyjnym garażem na dachu odebrała Solpolowi klientów i stoi prawie pusty. Moim zdaniem może być stosunkowo łatwo zaadaptowany na każdą inną niż obecna funkcję, potrzebny jest jedynie pomysł.

Pomysł się nie pojawił. W 2019 roku działała tam już tylko resztka najemców, aż ostał się jedynie pojedynczy kantor. Ostatecznie zapadła decyzja o rozbiórce i w 2022 roku budynek zniknął z mapy miasta.

i Autor: Marcin Czechowicz / Archiwum Murator PINK NOT DEAD Postmodernizm na świecie przeżywa renesans: doceniany na wystawach i w albumach, chroniony w rejestrach. Polski Solpol, punkt zwrotny w historii architektury, symbol transformacji, idzie do rozbiórki

Inwestor i projektant zrezygnowali z dalszej współpracy

W konkursie na nową realizację, mającą stanąć na działce po Solpolu, wyłoniono apartamentowiec projektu ROARK Studio. Założenie oparto na pomyśle otwartego wnętrza z patio, dzięki któremu piesi będą mogli swobodnie przechodzić przez teren kompleksu. Kompozycję fasad podzielono na trzy części: "mocną" strefę przyziemia, rytmiczną środkową bryłę oraz miejscami zaokrągloną górę budynku. NOHO Investment akcentowało, że projekt ma odpowiadać na oczekiwania mieszkańców i wzmacniać życie ulicy Świdnickiej, otwierając parter na użytkowników. Choć pierwotnie planowano charakterystyczne łuki, zostały one odrzucone przez konserwatora.

Pierwotna wizualizacja projektu, zawierająca łuki na poziomie parteru:

i Autor: serwis prasowy/ Materiały prasowe Charakterystyczne, rozłożyste łuki w parterze mają integrować wnętrze kwartału z przestrzenią publiczną miasta

Architekci poskreślali wagę relacji z otoczeniem - zwłaszcza sąsiedztwem kościoła św. Doroty - dlatego zaproponowali elewacje o spokojnej geometrii i materiałach nawiązujących do tradycyjnej cegły w jasnym odcieniu. Co ciekawe, architektura Solpolu również miała na uwadze podkreślenie bryły kościoła - jego bryła została tak zaprojektowana, by „lekko się odchylała” - po to, żeby odsłonić widok na kościół od strony ulicy.

Wiosną 2025 roku inwestycja uzyskała pozwolenie na budowę. Okazuje się jednak, że ROARK Studio i NOHO Investment zrezygnowali z dalszej współpracy i rozwiązali umowę. Projekt wykonawczy realizowany jest przez inne, wrocławskie biuro projektowe - jednak inwestor nie zdecydował się wyjawić, które. Zakończenie prac zaplanowane jest na pierwszą połowę 2028.

Żył w cieniu starszego brata, do czasu

Po latach sporów wokół losów Solpolu - od fascynacji jego nowością, przez narastające podziały opinii, aż po głośny temat rozbiórki - dziś wciąż patrzymy na plac budowy po jego wyburzeniu. Tymczasem naprzeciwko, od 1999 roku, stoi jego młodszy odpowiednik. Solpol II, również zaprojektowany przez Wojciecha Jarząbka, nie budził - i wciąż nie budzi tak silnych reakcji. W kolejnej części wypowiedzi, która znalazła się w książce „Postmodernizm polski. Architektura i urbanistyka”, Jarząbek przyznaje:

W drugim Solpolu zaplanowaliśmy odchyloną na zewnątrz ścianę podpierającą wykusz. [Zygmunt] Solorz preferował proste i pełne elewacje bez okien, ale po długiej dyskusji na temat tego projektu – jego lokalizacji, miejsca i wyglądu – w końcu uznał, że mogę kontynuować swój pomysł. Na koniec, biorąc rysunek elewacji do ręki, dodał:. „Ja tą odchyloną ścianę bym skrócił, a wykusz nad nim wydłużył”. Ja na to szczerze: „No wie pan? Genialne!”.

i Autor: Karolina Krasny Solpol II we Wrocławiu, ul. Świdnicka

Charakterystyczny dzięki "złamanym" taflom niebieskiego szkła, funkcjonował krótko jako dom handlowy. W 2006 roku Solpol II przekształcono w biurowiec i w tej formie działa do dziś. Zmiana funkcji wiązała się z pracami remontowymi, które poskutkowały m.in. dodaniem większej ilości szkła na elewacji. Internauci określają go jako "zaskakująco przyzwoity". Pojawiają się też teorie, jakoby przed rozbiórką miała go uratować... ograniczona paleta barw.

Jakub Bladowski z pracowni ROARK Studio przyznaje, że w koncepcji apartamentowca mającego stanąć po przeciwnej stronie ulicy nie uwzględniono żadnych założeń odnoszących się do budynku Solpol II. Jedyne zmiany w projekcie apartamentowca, jakie dopuszcza inwestor to zmiany "nieistotne z punktu widzenia prawa budowlanego" - możemy się więc spodziewać, że w tym temacie nic się nie zmieni.