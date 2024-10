Biały dom dla 4-osobowej rodziny w Gdańsku. Wnętrze jest podzielone w bardzo przemyślany sposób. To projekt SuDe

Budowa Mercure Szczyrk Resort jeszcze się nie zakończyła

Choć w hotelowym lobby już widać spory ruch i gości, to budowa Mercure Szczyrk Resort jeszcze się nie zakończyła. Trwają ostatnie prace w strefie basenowej. To jedyna część hotelu jeszcze nie oddana w ręce gości. Ma być dostępna od 1 listopada. Hotel otwarto 9 września 2024 roku.

Hotel z widokiem na Skrzyczne z każdego okna

Wróćmy jednak do samej oryginalnej bryły tego usytuowanego w sercu Beskidów obiektu. Hotel Mercure Szczyrk Resort stoi na pięknym górskim zboczu, dokładnie naprzeciwko najwyższego wzniesienia w Beskidzie Śląskim – to Skrzyczne (1127 m). Widok na tę górę rozpościera się praktycznie ze wszystkich okien hotelu.

Nie dzielimy pokoi na te z lepszym i gorszym widokiem – powiedział nam podczas naszej wizyty w tym miejscu Maciej Knyrek, dyrektor generalny Mercure Szczyrk Resort. - Wszyscy, ze wszystkich pokoi w hotelu będą mieli ten sam, piękny widok na Skrzyczne.

Wszystkie pokojowe okna są skierowane właśnie na Skrzyczne. Wspaniały widok rozpościera się także z wielkich okien hotelowego lobby baru.

Historia Mercure Szczyrk Resort

Zanim na wysokości 660 metrów nad poziomem morza powstał imponujący 9-kondygnacyjny Mercure Szczyrk Resort, istniał tam dużo mniejszy obiekt, który stał się jego bazą, rozbudowaną obecnie o kolejne kondygnacje.

Hotel Mercure Szczyrk Resort stanął w miejscu istniejącego od około pół wieku Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo”. To dawny ośrodek śląskiej Huty Katowice. Przyjeżdżali tu wypoczywać jej pracownicy, kadra zarządzająca. Próby rewitalizacji ośrodka były podejmowane od 25 lat. Dopiero całkowita przebudowa i rozbudowa dały imponujący i widoczny dziś efekt.

Czym inspirowali się architekci projektując Mercure Szczyrk Resort?

Projekt obiektu został opracowany przez konsorcjum biur architektonicznych Pracownia ARC z Katowic oraz Gronner & Rączka Architekci z Bielska Białej. Autorami projektu są: dr hab. inż. arch. prof. Pol. Śl. Zbyszko Bujniewicz – lider konsorcjum, architekt Paweł Rączka i architekt Marek Gronner.

Współpracowali z nami młodzi architekci: Artur Mentel, Joanna Rzany, Katarzyna Białas, Klaudyna Mentel, Mariusz Potocki, Michał Kowalski, Alicja Banduch a także M. Bujniewicz, K. Ponińska i P. Pacak.

Projekty wnętrz opracowało niezależnie biuro Q2 z Wrocławia,

Jego bryła przypomina z jednej strony uplecione z gałęzi orle gniazdo. Taki był zresztą zamysł architektów.

Projektując obecny hotel staraliśmy się przede wszystkim zachować sposób wpisania się obiektu w teren i zbocze góry zaproponowane przed około 50 laty przez arch. Jerzego Winnickiego. Estetyka rozbudowy obiektu i przebudowy części istniejących miała odpowiadać tradycyjnej dobrze znanej nazwie tego miejsca - „Orle Gniazdo”. Inspiracją koncepcji budynku, jest spleciona wiązka drewna lub gałęzi stanowiących gniazdo. Wyrazista estetyka elewacji północnej jest uzupełniona przez proste modernistyczne ponadczasowe formy pozostałej części obiektu. W ten sposób eksponujemy nieoczywistą strukturę przestrzenną zespołu budynków. Zastosowanie odniesień do przyrody i prostych form pozwala mieć nadzieję na ponadczasowość zastosowanego rozwiązania – przekazali projektanci obiektu.

Góralskie detale widać w całym hotelu Mercure Szczyrk Resort

Wnętrza hotelu także zaprojektowano z wyjątkową dbałością. Pełne są regionalnych detali zaprojektowanych specjalnie na potrzeby hotelu. Zobaczymy tu „koronkowe”, regionalne wzory wykładzin, ścian, kloszy lamp. Góralskie wzory widać w pokojach np. nad łóżkami. Zauważymy je także w korytarzach.

Wnętrza Mercure Szczyrk Resort

Wnętrza pokoi zaprojektowano w naturalnych, spokojnych kolorach, z dużą ilością drewna i elementami inspirowanymi lokalnym rękodziełem. Nad łóżkiem znajduje się tynk z misternym dekorem przypominającym haft czy wzory z ludowych strojów. W pokojach privilige zastosowano wzór w negatywie – w blasze wycięto geometryczne kwiaty tworzące ozdobną koronkę. Lampy wykonane z przeskalowanych drewnianych korali nawiązują do regionalnej zdobniczości i biżuterii, dodając wnętrzom wyjątkowego charakteru.

Korytarz główny hotelu - długa górska ścieżka

W korytarzu głównym celem było przełamanie wrażenia długiej ścieżki za pomocą lokalnych i dekoracyjnych elementów. Ściany wykończono tapetą imitującą grubo tkany materiał, przerywaną fototapetą z górskim krajobrazem, przypominającym obraz malowany akwarelami, oraz kinkietami z drewnianych korali. Wykładzina dywanowa o wzorzystym charakterze przywodzi na myśl regionalne tkane dywany. W drugim budynku wykładzina nawiązuje do górskich szlaków, z polnymi kamieniami nieregularnie rozłożonymi na ścieżkach.

Góralski hotel - widać to już w lobby

Główne lobby - aby ciepło powitać gości i stworzyć wrażenie górskiego hotelu, użyto dużej ilości drewna w różnych kolorach i kształtach. Lada recepcyjna wykonana jest z drewna w kolorze czarnym, a ściana główna z paneli trójwymiarowych z drewna iglastego, o wzorze przypominającym ogromny przekrój poprzeczny drzewa.

Restauracje w Mercure Szczyrk Resort

Główne lobby i restauracja Flame nie są oddzielone ścianami, co pozwala gościom wchodzącym do hotelu zobaczyć wnętrze restauracji i poczuć się zaproszonymi do środka. Brak fizycznych przegród i przeszkód, dużo rustykalnego drewna, ciepły pomarańczowy kolor oraz aromat grillowanych potraw przywołują atmosferę wspólnych spotkań przy ognisku. Wzorzyste tkaniny dywanów i koronkowe wzory na sufitach oraz płytki ceramiczne na filarach podkreślają lokalny charakter wystroju.

Restauracja Seasons - materiały użyte w całej przestrzeni nadają jej ciepła i naturalnego charakteru. Wysoki sufit pozwala na zaaranżowanie przestrzeni nad stołami dużymi rattanowymi lampami, przypominającymi ciosane drewniane totemy, oraz materiałową plecionką, nawiązującą do wiklinowych wzorów. Do wydzielenia mniejszych stref wykorzystano przegrody wykonane z drewnianej ramy, wypełnionej siatką oraz koralikami.

Luna - bar znajduje się na 7 piętrze hotelu. Nazwa “Luna” pochodzi z łaciny i oznacza Księżyc, który stał się inspiracją dla wnętrza. Tajemniczą atmosferę półmroku rozświetlają okrągłe światła wzorowane na księżycu, odbijane przez lustrzany sufit. Światło i odbicia odgrywają kluczową rolę, akcentując główne strefy: loże, strefę DJ i bar. Materiały wykończeniowe i meble odzwierciedlają wizję księżyca w pełni, oglądanego w górskim lesie. Kominki symbolizują ogniska, przy których wędrowcy podziwiają piękno księżyca w pełni.

Z basenu zobaczycie Beskidy ale dopiero od listopada

Strefa basenowa FLOW - wnętrze aquaparku skupia się na wyeksponowaniu zapierającego dech w piersiach widoku na góry i przeniesieniu go do środka. Relaksując się w basenach, odwiedzający mogą poczuć się tak, jakby pływali w jednej z górskich rzek. Materiały przywodzące na myśl środowisko naturalne - drewno, kamień, a także białe mozaiki mieniące się niczym woda w słońcu lub materiały siatkowe zapewniające malownicze cienie. Motywem przewodnim zarówno tej części hotelu, jak i reszty hotelu jest regionalizm. W tym przypadku przemycane w postaci delikatnej sieci ceramicznych zdobień, ułożonych na wzór koronki, tak charakterystycznych dla Beskidów oraz ozdobne drewniane koraliki.

Wow Bar - nazwa "Wow Bar” już sama w sobie sugeruje, że miejsce to ma na celu zaskoczyć i zachwycić swoich gości. Wzdłuż całego baru rozciągają się przeszklenia o pełnej wysokości, za którymi rozpościera się zapierający dech w piersiach górski krajobraz. Przytulna i swobodna atmosfera, z miękkimi siedzeniami, różnorodnym oświetleniem, rustykalnymi drewnianymi stołami, sprawia, że goście czują się jak w domu. Wnętrza baru są bogato zdobione regionalnymi wzorami, które można znaleźć zarówno na dywanach, tapetach, jak i dekoracyjnych lampach imitujących koronkowe rękodzieło. Te detale dodają miejscu unikalnego charakteru i podkreślają jego lokalny koloryt. Centralnym punktem aranżacji jest imponująca ściana z kominkiem. Jego drewniana, rzeźbiarska forma nawiązuje do tradycyjnej góralskiej sztuki, co dodatkowo podkreśla wyjątkowy klimat tego miejsca.

Zobacz wideo z budowy Mercure Szczyrk Resort

